قم بتنظيم أدراج ايكيا أليكس مع اختراق غير مكلف

بسعر 90 دولارًا فقط ، تأتي وحدة درج Alex’s Ikea في القابض لتخزين مجموعة واسعة من البتات والبوب. ولكن ، إذا كانت أغراضك تنزلق باستمرار إلى فوضى مختلطة ، فقد يكون مقسم الدرج هو بالضبط ما تحتاجه لزيادة مستوى مؤسستك. سواء كنت بحاجة إلى إعطاء درجك غير المرغوب فيه إصلاحًا كبيرًا أو ترغب في تبسيط تخزين إمدادات مكتبك ، فإن مقسم الدرج يخلق مقصورات صغيرة داخل الدرج ، مع الحفاظ على عناصر محددة مدسوسًا معًا حتى لا تتسرب إلى العناصر المجاورة. على الرغم من أنه يمكنك شراء فواصل أدراج تم شراؤها من المتاجر لأدراج Alex ، إلا أنه من أرخص بكثير أن تجعلها نفسك تستخدم لوحة الرغوة. لا يقتصر الأمر على هذه المادة فائقة التكلفة ، بل إنها أيضًا متينة للغاية ، مما يجعلها مثالية لاستخدامها في هذا الاختراق IKEA.
يمكنك العثور على ألواح الرغوة الكبيرة بحجم 20 × 30 بوصة بأقل من 2 دولار في معظم متاجر الإمداد بالمكاتب أو المكاتب. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء العديد من موزّارات الأدراج أقل بكثير مما تنفقه على مقسم واحد تم شراؤه من المتجر. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال إنشاء مقسماتك الخاصة ، يمكنك تخصيص حجم وتكوين المقصورات لتناسب احتياجات التخزين الفريدة الخاصة بك. يمكنك حتى استخدام موظفات الأدراج هذه لإرهاق وتنظيم أي درج خزانة في منزلك. الإمدادات الأخرى الوحيدة التي تحتاجها هي قياس شريط أو مسطرة ، وقلم رصاص ، وسكين فائدة ، وورق الصنفرة الرفيعة.
كيفية إنشاء فواصل درج مخصصة لأدراج أليكس
ابدأ بقالب ورقي بنفس حجم أسفل الدرج. مع القالب الخاص بك على سطح مستو ، رتب العناصر الخاصة بك ورسم الخطوط حولها لتحديد حجم المقصورات التي تحتاجها. لاحظ القياسات واستخدم سكين فائدة لقطع شرائح لوحة الرغوة إلى الطول والعرض الصحيحين ، مع التأكد من أنها أقصر قليلاً من ارتفاع جوانب الدرج. ضع شرائط الرغوة الخاصة بك على القالب ، وتحديد كل نقطة حيث تتقاطع ، وقطعت درجة في هذه النقاط. يجب أن يذهب طول الشقوق في منتصف الطريق عبر كل شريط رغوة ويجب أن يكون العرض هو نفس سمك اللوحة – من أجل أ 3∕16 لوحة بوصة ، قطع أ 3∕16 الشق بوصة. إذا لزم الأمر ، رمل طفيفة أي حواف خشنة. قم بربط شرائط الرغوة الخاصة بك على القالب وحرك الشقوق معًا لقفلها في مكانها. ثم قم ببساطة بإدخاله في درجك للاستمتاع بمدى قفلات DIY Drigher هذه التي تجعل تنظيم منزلك نسيمًا.
إذا كنت ترغب في إضافة عنصر غير انزلاق ، فيمكنك تصطف الدرج الخاص بك مع بطانة الرف غير المنقولة قبل إدخال مقسم الدرج. إذا كنت ترغب في إضافة القليل من الأناقة واللون ، فمن السهل القيام بذلك أيضًا! ما عليك سوى لف مقوّل الدرج الخاص بك بورق اتصال جميل ، وخلفية قشر ولصوص ، أو حتى ورق التغليف الكثيف قبل قطع الشقوق. هذا بالتأكيد يضيف موسيقى البوب الجميلة في كل مرة تفتح فيها أدراجك.