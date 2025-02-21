قم بتنظيم أدراج ايكيا أليكس مع اختراق غير مكلف

بسعر 90 دولارًا فقط ، تأتي وحدة درج Alex’s Ikea في القابض لتخزين مجموعة واسعة من البتات والبوب. ولكن ، إذا كانت أغراضك تنزلق باستمرار إلى فوضى مختلطة ، فقد يكون مقسم الدرج هو بالضبط ما تحتاجه لزيادة مستوى مؤسستك. سواء كنت بحاجة إلى إعطاء درجك غير المرغوب فيه إصلاحًا كبيرًا أو ترغب في تبسيط تخزين إمدادات مكتبك ، فإن مقسم الدرج يخلق مقصورات صغيرة داخل الدرج ، مع الحفاظ على عناصر محددة مدسوسًا معًا حتى لا تتسرب إلى العناصر المجاورة. على الرغم من أنه يمكنك شراء فواصل أدراج تم شراؤها من المتاجر لأدراج Alex ، إلا أنه من أرخص بكثير أن تجعلها نفسك تستخدم لوحة الرغوة. لا يقتصر الأمر على هذه المادة فائقة التكلفة ، بل إنها أيضًا متينة للغاية ، مما يجعلها مثالية لاستخدامها في هذا الاختراق IKEA.

يمكنك العثور على ألواح الرغوة الكبيرة بحجم 20 × 30 بوصة بأقل من 2 دولار في معظم متاجر الإمداد بالمكاتب أو المكاتب. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء العديد من موزّارات الأدراج أقل بكثير مما تنفقه على مقسم واحد تم شراؤه من المتجر. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال إنشاء مقسماتك الخاصة ، يمكنك تخصيص حجم وتكوين المقصورات لتناسب احتياجات التخزين الفريدة الخاصة بك. يمكنك حتى استخدام موظفات الأدراج هذه لإرهاق وتنظيم أي درج خزانة في منزلك. الإمدادات الأخرى الوحيدة التي تحتاجها هي قياس شريط أو مسطرة ، وقلم رصاص ، وسكين فائدة ، وورق الصنفرة الرفيعة.