قم بتنظيم المجوهرات في خزانتك وتنظيمها باستخدام حامل المناشف الورقية الذكي

غالبًا ما تكون أصغر العناصر الموجودة في خزانات الملابس ومجموعات الإكسسوارات هي الأكثر عرضة للفقدان. يمكن أن ينتهي الأمر بسوار أو إكسسوار شعر غريب الأطوار في الدرج أو يضيع تحت السرير لعدة أشهر. رفوف المجوهرات المخصصة وحلول التخزين المخصصة يمكن أن تساعدك على البقاء أكثر تنظيمًا، ولكنها قد تكون باهظة الثمن في بعض الأحيان. ومع ذلك، يقدم YouTube DIYer Frugal Creative Living اختراقًا مبتكرًا لحامل المناشف الورقية كوسيلة لتخزين الإكسسوارات والمجوهرات. يعرض هذا النهج مجموعتك ويحافظ على العناصر آمنة. والأفضل من ذلك، يمكنك استخدامها كقطعة تخزين توضع على خزانة ملابسك، أو تثبيتها على الحائط داخل خزانتك للحفاظ على طاولتك أقل فوضى.

يعد هذا الاختراق إحدى الطرق العديدة الذكية لاستخدام حامل المناشف الورقية في جميع أنحاء المنزل. إذا لم يكن لديك حامل مناشف ورقية قديم، فغالبًا ما يمكنك العثور عليه في متاجر التوفير بأسعار رخيصة. ترقب الخشب الصلب أو البلاستيك الذي يمكن طلاؤه أو إعادة صقله ليتناسب مع جمالك؛ يمكنك العثور على حامل مناشف ورقية خشبي على سطح الطاولة في أمازون مقابل 9.99 دولارًا، ثم تثبيته على الحائط. يمكنك أيضًا إضافة نمط عن طريق لف القماش والورق حول القضيب الأوسط.