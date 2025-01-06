قم بتنعيم منزلك باستخدام مجموعات القوس التي يمكنك تركيبها بنفسك والتي تتميز بسهولة تركيبها

حتى عندما يبدو تصميم غرفتك مكتملاً، فلديك فرصة أخرى لتعزيز جاذبيتها حتى قبل دخولك إلى المساحة. تضفي المداخل العصرية اللمسة النهائية على منزل جذاب، وتعد الأقواس من بين أفضل الخيارات لأولئك الذين يريدون ترقية فاخرة. تعمل المداخل المقوسة على تلطيف الغرفة، مما يخلق انفتاحًا وأناقة يمكن أن تتناسب مع العديد من الأنماط الداخلية. إنه تغيير ملفت للنظر عن القاعدة التي يسهل تحقيقها باستخدام منتجات سهلة الاستخدام.
تقليديا، يتضمن المدخل المقوس إطارًا خشبيًا وجدارًا جافًا مقوسًا. توضح مستخدمة YouTube شانون إليزابيث كيف يمكن أن يكون ذلك سهلاً إذا قمت بإجراء عمليات قطع دقيقة واستخدمت الأدوات والمواد المناسبة. لسوء الحظ، على الرغم من أن هذه الطريقة تتيح لك إنشاء قوس مخصص متين يناسب ذوقك، إلا أنها ليست الأكثر ملاءمة لمتوسطي الأعمال اليدوية. ولكن الآن، يمكن لأي شخص إجراء إصلاحات جذابة بحلول بسيطة. اصنع قناطر الستايروفوم الخاصة بك، أو اتبع الطريق السهل باستخدام مجموعات جاهزة للاستخدام. احصل على قوس مصنوع مسبقًا (مثل مجموعة الحوائط الجافة هذه من TheSimpleARCH)، ويمكنك دمج زاوية مستديرة بسلاسة في بضع خطوات خالية من المتاعب. بمجرد أن ترى البساطة، يمكنك تخيل أي نمط قوس تقريبًا لمنح غرفتك المقدمة الملهمة التي تستحقها.
قم بتبسيط تحديث قوس المدخل الخاص بك باستخدام مجموعة أدوات DIY
ستختلف العملية الدقيقة لإعداد أقواس DIY الخاصة بك اعتمادًا على المنتج. لحسن الحظ، جميعها سهلة الاستخدام وتحتاج فقط إلى عدد قليل من المواد الإضافية. كما توضح لنا أداة Instagram DIY-er Deanna Mai، فإن بعض القطع لها دعامات تتعارض مع الإطار. ما عليك سوى إرفاقها بالإطار بمادة لاصقة للبناء. ضع الغراء ثم ضع القوس، مع تثبيته في مكانه باستخدام الشريط اللاصق حتى يتماسك الغراء. يمكنك بعد ذلك تطبيق مركب مشترك على اللحامات ورمله لتسهيل التحولات. مع بعض الطلاء الذي يتناسب مع الغرفة، تتناغم الأقواس بشكل مثالي مع الجدار.
تعمل أقواس الحوائط الجافة بدون جوانب أو دعامات (أي شرائح الحوائط الجافة المنحنية البسيطة) بشكل مختلف. ستحتاج إلى قطع من الحوائط الجافة لملء جوانب القوس، وقد تكون الكتل القصيرة مقاس 1 × 4 ضرورية لتثبيت كل شيء على إطار المدخل. ترشدنا قناة Archways & Ceilings على YouTube خلال عملية التثبيت العامة. على عكس الفيديو، لن تضطر إلى إنشاء شريط الحوائط الجافة المنحني إذا كنت تستخدم مجموعة مثل TheSimpleARCH – ما عليك سوى إضافة الدعامات الخشبية وجوانب الحوائط الجافة والمركب لمزجها معًا. قد تضطر إلى إزالة بعض الحوائط الجافة من إطار المدخل لتثبيت القوس. يبلغ سمك الشرائط حوالي ¼ إلى ½ بوصة، لذا يجب أن توضع على الإطار الخشبي للمدخل. سيتم بعد ذلك محاذاة السطح مع الحوائط الجافة المحيطة.
الاختراقات التي يجب مراعاتها عند تثبيت القوس DIY هذا
الأشكال النظيفة والمستديرة ليست الخيار الوحيد لأقواس DIY الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك تبديل المنحنيات بالألواح المتعرجة بزوايا 45 درجة لتتناسب مع المظهر الجمالي الحديث. أو يمكنك إضافة ميزات راقية باستخدام الحواف. على الرغم من أننا نراها عادةً تحت الرفوف والطاولات، إلا أن هذه التفاصيل الفنية تمنح المداخل اتجاهًا أسلوبيًا إبداعيًا. توفر الديكورات المزخرفة مظهرًا تقليديًا وعتيقًا، بينما يضيف الخشب الطبيعي الثقيل مظهرًا ريفيًا. مع الطلاء والتشطيبات الأخرى، من السهل الحصول على تصميمك المفضل ليتناسب مع المساحة.
الأقواس التي تصنعها بنفسك مناسبة أيضًا للمستأجرين! لا يرغب الملاك عادةً في أن يقوم المستأجرون بتمزيق وإعادة تطبيق الإطارات والجدران الجافة لتثبيت القوس. من ناحية أخرى، يمكن للمجموعات والطواقم أن ترتفع وتهبط مع القليل من التعديل على المنطقة المحيطة. من المؤكد أن مواد البناء اللاصقة التي تربط القوس بالجدار يمكن أن تجعل عملية الإزالة عملاً روتينيًا. ولكن، للحصول على بديل سهل الإزالة، يمكنك استخدام مواد لاصقة على الوجهين مثل شرائط الأوامر. إن ربط الإطار بسطح القوس يجعل إزالة القطع خالية من الألم دون الإضرار بالمدخل. لا يزال بإمكانك تغطية اللحامات بمركب مشترك؛ إذا كنت تستخدم الطنف، يمكن أن يسد السد الأكريليكي القابل للطلاء الفجوات. سيكون من السهل قطع كليهما وترتيبهما عندما تكون مستعدًا لإنزال الأقواس. تعد هذه الحلول النظيفة والبسيطة طريقة ذكية أخرى لتحديث المداخل المملة ومنح غرفتك ترقية أنيقة.