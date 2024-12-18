قم بحماية زهور البوق الصخري من خلال زراعة هذه النباتات المصاحبة بجانبها

في كثير من الأحيان، أجمل الزهور هي الأكثر حساسية، وزهور البوق الصخري (مانديفيلا ماكروسيفون) تتناسب مع هذه الفئة. إنها تضيف إحساسًا استوائيًا إلى أي حديقة، وعلى الرغم من أنها شديدة التحمل بشكل عام، إلا أنها ليست من محبي الرياح الباردة أو الطقس البارد. علاوة على ذلك، فهي عرضة للإصابة بحشرات المن المزعجة وعث العنكبوت. لمنح البوق الصخري الخاص بك أفضل فرصة للازدهار، يمكن للزراعة المصاحبة أن تزيد من جمال حديقتك مع توفير الحماية للزهور الرقيقة أيضًا.
أحد أفضل رفاق الأبواق الصخرية هو الكركديه الاستوائي. تضيف نباتات الكركديه بالمثل دفعة من الألوان، ويمكنها التعامل مع نفس ظروف النمو. لديهم أيضًا أوراق عريضة وكثيفة تساعد على حماية كروم البوق الصخري من المسودات الباردة والرياح العاصفة، مما يمنحها طبقة إضافية من الحماية. هناك العديد من أصناف زهرة الكركديه الجميلة لحديقة ملونة، مع زهور نابضة بالحياة تكمل بعضها البعض بشكل مثالي. إنه فوز مربح للجانبين.
Dipladenia، وهو قريب جدًا من البوق الصخري، هو نبات مصاحب ممتاز آخر. كلاهما من نفس الجنس – مانديفيلا – لذا فإن لديهما نفس عادات النمو القوية ومتطلبات الرعاية، مما يجعلهما زوجًا مثاليًا. ومع ذلك، فإن الدبلادينيا تشبه الشجيرة أكثر، في حين أن البوق الصخري له طبيعة كرمة. بسبب كثافتها، يمكن أن تساعد الدبلادينيا في حماية سيقان البوق الصخري الرقيقة؛ بالإضافة إلى ذلك، تضيف أزهارها الأصغر حجمًا والمشرقة بعض التباين الجمالي.
المزيد من أوراق الشجر والزهور للحماية
يعد Coleus و lantana خيارين رائعين آخرين يمكن أن يكونا بمثابة رفاق طبيعيين لبوق الروك. يعد Coleus خيارًا شائعًا للحدائق بشكل عام نظرًا لأنه يحتوي على أوراق الشجر المذهلة ذات الأوراق الملونة باللون العنابي والأخضر الليموني والوردي، بالإضافة إلى حقيقة أنه لا يحتاج إلى صيانة. بفضل نموه الكثيف وأوراقه الكثيفة، يمكن أن يساعد أيضًا في حماية بوق الصخور الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نبات القوليوس جيدًا في المناطق المظللة جزئيًا، مما يوفر الحماية من أقسى شمس منتصف النهار.
تحتوي لانتانا على بعض من أكثر الأزهار إثارة للاهتمام التي يمكن أن تراها على الإطلاق، مع مجموعات ملونة من الزهور الصغيرة التي تضفي الحيوية على أي منظر طبيعي. إنه خيار قوي حقًا وسيساعد أيضًا في صد الرياح القوية، مع عادة نمو تعمل بشكل رائع لتغطية الأجزاء السفلية من كروم البوق الصخري. كما أنه سيجلب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وفناءك، مثل النحل والفراشات.
تُعد نباتات القطيفة، بأزهارها المشرقة والمبهجة، رفيقًا ممتازًا آخر لبوق الروك الخاص بك. هذه النباتات منخفضة الصيانة لا تضيف لونًا إلى حديقتك فحسب، بل يمكنها أيضًا ردع الآفات. تعمل نباتات القطيفة بشكل طبيعي على صد مجموعة متنوعة من الحشرات، مثل المن وسوس العنكبوت. تساعد زراعة القطيفة حول الأبواق الصخرية أيضًا على إنشاء عرض متعدد الطبقات من الألوان مما يضيف إلى المظهر الاستوائي لحديقتك.