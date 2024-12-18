قم بحماية زهور البوق الصخري من خلال زراعة هذه النباتات المصاحبة بجانبها

في كثير من الأحيان، أجمل الزهور هي الأكثر حساسية، وزهور البوق الصخري (مانديفيلا ماكروسيفون) تتناسب مع هذه الفئة. إنها تضيف إحساسًا استوائيًا إلى أي حديقة، وعلى الرغم من أنها شديدة التحمل بشكل عام، إلا أنها ليست من محبي الرياح الباردة أو الطقس البارد. علاوة على ذلك، فهي عرضة للإصابة بحشرات المن المزعجة وعث العنكبوت. لمنح البوق الصخري الخاص بك أفضل فرصة للازدهار، يمكن للزراعة المصاحبة أن تزيد من جمال حديقتك مع توفير الحماية للزهور الرقيقة أيضًا.

أحد أفضل رفاق الأبواق الصخرية هو الكركديه الاستوائي. تضيف نباتات الكركديه بالمثل دفعة من الألوان، ويمكنها التعامل مع نفس ظروف النمو. لديهم أيضًا أوراق عريضة وكثيفة تساعد على حماية كروم البوق الصخري من المسودات الباردة والرياح العاصفة، مما يمنحها طبقة إضافية من الحماية. هناك العديد من أصناف زهرة الكركديه الجميلة لحديقة ملونة، مع زهور نابضة بالحياة تكمل بعضها البعض بشكل مثالي. إنه فوز مربح للجانبين.

Dipladenia، وهو قريب جدًا من البوق الصخري، هو نبات مصاحب ممتاز آخر. كلاهما من نفس الجنس – مانديفيلا – لذا فإن لديهما نفس عادات النمو القوية ومتطلبات الرعاية، مما يجعلهما زوجًا مثاليًا. ومع ذلك، فإن الدبلادينيا تشبه الشجيرة أكثر، في حين أن البوق الصخري له طبيعة كرمة. بسبب كثافتها، يمكن أن تساعد الدبلادينيا في حماية سيقان البوق الصخري الرقيقة؛ بالإضافة إلى ذلك، تضيف أزهارها الأصغر حجمًا والمشرقة بعض التباين الجمالي.