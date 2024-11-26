قم بحماية شتلاتك من الآفات بمساعدة علبة الحليب الفارغة

لا يوجد شيء أكثر تدميراً من الخروج إلى حديقتك في الصباح لتفقد الشتلات التي زرعتها في اليوم السابق وتواجه سريرًا نباتيًا مدمرًا تمامًا. كل ما تبقى من الشتلات الثمينة التي زرعتها بمحبة هو سيقان عارية، أو ما هو أسوأ من ذلك، لا شيء على الإطلاق. يكفي أن يبكي حتى البستاني الأكثر خبرة. تعد النباتات الصغيرة الرقيقة وسيلة جذب مثالية للآفات مثل الرخويات والقواقع بالإضافة إلى زوار الحديقة الأكثر عنادًا مثل الأرانب والغزلان وحتى الطيور. ولكن هناك منتج نفايات واحد من المرجح أن يكون لديك في سلة إعادة التدوير الخاصة بك والذي يمكن أن يساعد في حماية شتلاتك – علب الحليب الفارغة. من خلال بضع قطع فقط، يمكنك إنشاء أطواق لحماية شتلاتك من أنواع عديدة من الآفات.

إذا كانت أسرتك لا تستهلك الكثير من الحليب، فمن المحتمل أنك تشتري ما تحتاجه في علب كرتونية بدلاً من تلك الأباريق البلاستيكية الكبيرة. حتى الصناديق التي كانت تحتوي في السابق على عصير أو كريمة أو كسترد جاهز يمكن استخدامها في هذه الحيلة الذكية. في الواقع، حتى المجموعات البيئية التي تزرع شتلات الأشجار لاستعادة المناطق الطبيعية ستستخدم علب الحليب الفارغة لحماية الأشجار والشجيرات الصغيرة من غزو الحياة البرية. في الواقع، هذه مجرد واحدة من الطرق العديدة المختلفة التي يمكنك من خلالها إعادة استخدام علب الحليب الكرتونية، مثل إنشاء وحدة تغذية الطيور أو حتى إنشاء حديقة بأكملها.