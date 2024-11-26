قم بحماية شتلاتك من الآفات بمساعدة علبة الحليب الفارغة

لا يوجد شيء أكثر تدميراً من الخروج إلى حديقتك في الصباح لتفقد الشتلات التي زرعتها في اليوم السابق وتواجه سريرًا نباتيًا مدمرًا تمامًا. كل ما تبقى من الشتلات الثمينة التي زرعتها بمحبة هو سيقان عارية، أو ما هو أسوأ من ذلك، لا شيء على الإطلاق. يكفي أن يبكي حتى البستاني الأكثر خبرة. تعد النباتات الصغيرة الرقيقة وسيلة جذب مثالية للآفات مثل الرخويات والقواقع بالإضافة إلى زوار الحديقة الأكثر عنادًا مثل الأرانب والغزلان وحتى الطيور. ولكن هناك منتج نفايات واحد من المرجح أن يكون لديك في سلة إعادة التدوير الخاصة بك والذي يمكن أن يساعد في حماية شتلاتك – علب الحليب الفارغة. من خلال بضع قطع فقط، يمكنك إنشاء أطواق لحماية شتلاتك من أنواع عديدة من الآفات.
إذا كانت أسرتك لا تستهلك الكثير من الحليب، فمن المحتمل أنك تشتري ما تحتاجه في علب كرتونية بدلاً من تلك الأباريق البلاستيكية الكبيرة. حتى الصناديق التي كانت تحتوي في السابق على عصير أو كريمة أو كسترد جاهز يمكن استخدامها في هذه الحيلة الذكية. في الواقع، حتى المجموعات البيئية التي تزرع شتلات الأشجار لاستعادة المناطق الطبيعية ستستخدم علب الحليب الفارغة لحماية الأشجار والشجيرات الصغيرة من غزو الحياة البرية. في الواقع، هذه مجرد واحدة من الطرق العديدة المختلفة التي يمكنك من خلالها إعادة استخدام علب الحليب الكرتونية، مثل إنشاء وحدة تغذية الطيور أو حتى إنشاء حديقة بأكملها.
كيفية استغلال علب الحليب الفارغة لحماية شتلاتك
أولاً، تريد جمع أكبر عدد ممكن من الكراتين والعثور على مكان لتخزينها بعد شطفها جيدًا. عندما يحين وقت زراعة شتلاتك الجديدة، خذ معك بعض الصناديق الكرتونية إلى الفناء. يمكنك استخدام سكين حاد أو مقص لتقطيع الصناديق إلى قطعتين أو ثلاث قطع بعد فتح كلا الطرفين. ضع طوقك المُصنع حديثًا حول كل شتلة صغيرة بحيث تكون القاعدة ثابتة في الأرض ويتم احتواء النبات الصغير بأمان. يمكنك تثبيت علبة الحليب باستخدام وتد أرضي أو وتد من الخيزران. لإبقائه في مكانه، قم بقطع شقين في أحد أركان الكرتون ونسج الوتد الرفيع من خلالهما.
هناك الكثير من الفوائد لاستخدام علب الحليب لحماية الشتلات. نظرًا لأن الصناديق عادة ما تكون بيضاء اللون من الداخل، فإن الضوء ينعكس على النباتات الصغيرة مما يضمن حصولها على كل ضوء الشمس الذي تحتاجه. لكن الشتلات محمية أيضًا من الاحتراق أو ارتفاع درجة الحرارة مما قد يمثل مشكلة عند استخدام أباريق الحليب البلاستيكية خلال الأشهر الأكثر حرارة من العام. بالإضافة إلى ذلك، فأنت تقوم بإعادة تدوير منتج النفايات لإعطائه استخدامًا ثانيًا. بمجرد أن تنمو النباتات بشكل كافٍ، يمكنك ببساطة إزالة الصناديق الكرتونية وشطفها وتخزينها بعيدًا ليوم آخر. وإذا قمت بجمع عدد كبير جدًا، فقد ترغب أيضًا في استكشاف طرق أخرى لإعادة استخدام علب الحليب الكرتونية في منزلك.