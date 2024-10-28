قم بزيادة مساحة خزانتك إلى أقصى حد باستخدام هذه الخزائن المعيارية التي يمكنك صنعها بنفسك للمقصورات الصغيرة

بالنسبة لأي شخص يحلم بخزانة ملابس خالية من الفوضى، فإن امتلاك مجموعة من الخزائن التي يمكنها استيعاب جميع ملابسك وتكون بمثابة إضافة عصرية لمنزلك أمر لا بد منه. لكن العثور على خزائن عملية، ومتطورة، وصديقة للميزانية، والتي يمكن أن تتناسب مع مساحات خزانة الملابس الأصغر حجمًا، قد لا يكون ممكنًا. لحسن الحظ، يمكنك بسهولة إنشاء خزائن خزانة تجعل المساحة الخاصة بك عملية بينما تظل سهلة على محفظتك. هذا هو أحد العناصر التي تحتاجها خزانة الملابس الخاصة بك للتخزين والتنظيم النهائي. لبناء الخزانات، ستحتاج إلى قطع الخشب الرقائقي ليناسب أبعاد خزانتك، وإنشاء الجوانب والأعلى والأسفل. ستقوم بعد ذلك بتجميع الخزانات عن طريق حفر فتحات الجيب في كل قطعة وإضافة أرفف وأدراج وقضيب تعليق، إذا رغبت في ذلك.
كل ما ستحتاجه لبناء خزاناتك عبارة عن قطع من خشب البتولا الرقائقي وشرائح الأدراج وقضبان الملابس والمسامير والمقابض وبعض أدوات النجارة التي يمكنك العثور عليها بسهولة في Home Depot أو Lowe’s. علاوة على ذلك، إذا كنت لا ترغب في شراء أدوات لهذا المشروع فقط، فقد يكون Home Depot هو أفضل رهان لك إذا كنت بحاجة إلى أدوات ليوم واحد. هناك خيار آخر وهو قطع المواد الخاصة بك في متجر تحسين منزلك. قد تكون التخفيضات القليلة الأولى مجانية، في حين أن التخفيضات الإضافية قد تكلف المزيد.
بناء الخزانات المعيارية الخاصة بك
للبدء، قم بقطع قطع الخشب الرقائقي لإنشاء جانبين طويلين والرف العلوي والسفلي والأوسط لخزانتك المعيارية. ستختلف قياسات ذلك حسب حجم المساحة الخاصة بك. بعد ذلك، اصنع بقية الرفوف والأدراج. إذا كنت لا تضيف إطارات وجه إلى الرفوف، فقم بربط الحواف الأمامية للحصول على مظهر أكثر أناقة. بعد ذلك، قم بتجميع الخزانة عن طريق إضافة فتحات جيب في جميع القطع وحفرها معًا. لتركيب الأدراج، قم بتثبيت شرائح الدرج. اصنع أيضًا واجهات أدراج لإضفاء مظهر أنيق على القطعة وقم بتضمين قطع صغيرة من الخشب في الجزء العلوي والسفلي من الخزانة لركلة إصبع القدم واللوحة الخلفية.
يمكنك أيضًا إضافة قضيب إلى الجزء العلوي من الخزانة بدلاً من الأدراج أو الرفوف – أو إنشاء خزانات متعددة بإعدادات مختلفة. للقيام بذلك، قم بقطع قضيب ليناسب طول الخزانة، ثم قم بحفر ثقوب في جانبي الخزانة وجانبي القضيب. لتثبيته، قم بثقب البراغي من خلال جوانب الخزانة وفي القضيب.
أضف الخزانة (الخزائن) المجمعة إلى خزانتك، باستخدام براغي مقاس 2½ بوصة لتثبيت الألواح الخلفية على الحائط. قم بتثبيت المقابض على الأدراج، وإذا رغبت في ذلك، قم بإضافة قضيب آخر بين الخزانات لتخزين إضافي. يمكنك أيضًا تخصيص الخزانات من خلال طلاءها بعد التجميع. قم بتجهيز القطع واستخدم إما دهانات أكريليك لاتكس مائية أو دهانات إيبوكسي. عادةً ما تكون الألوان المحايدة مثل اللون العاجي أو الكريمي أو البني الناعم أفضل الألوان لطلاء خزانتك أيضًا.