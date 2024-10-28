قم بزيادة مساحة خزانتك إلى أقصى حد باستخدام هذه الخزائن المعيارية التي يمكنك صنعها بنفسك للمقصورات الصغيرة

بالنسبة لأي شخص يحلم بخزانة ملابس خالية من الفوضى، فإن امتلاك مجموعة من الخزائن التي يمكنها استيعاب جميع ملابسك وتكون بمثابة إضافة عصرية لمنزلك أمر لا بد منه. لكن العثور على خزائن عملية، ومتطورة، وصديقة للميزانية، والتي يمكن أن تتناسب مع مساحات خزانة الملابس الأصغر حجمًا، قد لا يكون ممكنًا. لحسن الحظ، يمكنك بسهولة إنشاء خزائن خزانة تجعل المساحة الخاصة بك عملية بينما تظل سهلة على محفظتك. هذا هو أحد العناصر التي تحتاجها خزانة الملابس الخاصة بك للتخزين والتنظيم النهائي. لبناء الخزانات، ستحتاج إلى قطع الخشب الرقائقي ليناسب أبعاد خزانتك، وإنشاء الجوانب والأعلى والأسفل. ستقوم بعد ذلك بتجميع الخزانات عن طريق حفر فتحات الجيب في كل قطعة وإضافة أرفف وأدراج وقضيب تعليق، إذا رغبت في ذلك.

كل ما ستحتاجه لبناء خزاناتك عبارة عن قطع من خشب البتولا الرقائقي وشرائح الأدراج وقضبان الملابس والمسامير والمقابض وبعض أدوات النجارة التي يمكنك العثور عليها بسهولة في Home Depot أو Lowe’s. علاوة على ذلك، إذا كنت لا ترغب في شراء أدوات لهذا المشروع فقط، فقد يكون Home Depot هو أفضل رهان لك إذا كنت بحاجة إلى أدوات ليوم واحد. هناك خيار آخر وهو قطع المواد الخاصة بك في متجر تحسين منزلك. قد تكون التخفيضات القليلة الأولى مجانية، في حين أن التخفيضات الإضافية قد تكلف المزيد.