قواعد النظافة للنساء في الخمسينيات من القرن الماضي والتي من شأنها أن تترك الجيل Z في حيرة من أمره

إذا كنت من الجيل Z، فربما لن ترغب في العودة بآلة الزمن إلى الخمسينيات من القرن الماضي، إلا إذا كنت ترغب في مشاهدة بعض قواعد النظافة التي من المحتمل أن تتركك في حيرة من أمرك.

بالطبع، شهد كل عقد من الزمن بعض قواعد النظافة المشكوك فيها وربما غير الآمنة. في ستينيات القرن الماضي، تم تعليم النساء ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والملابس العادية في صالة الألعاب الرياضية، وفقًا لمقطع فيديو قديم تم نشره على موقع إنستغرام. ثم، في السبعينيات، تم تعليمهم كيفية دهن جسمهم بالكامل (بما في ذلك الأجزاء الحساسة) في مسحوق التلك. ومع ذلك، كشفت الأبحاث الحديثة عن روابط محتملة بين الاستخدام الشخصي لبودرة التلك والإصابة بأنواع معينة من السرطان (على الرغم من أن ذلك لم يمنع الجيل Z من الرغبة في استخدام البودرة التي سيطرت على جمال السبعينيات).

في الأساس، ربما تبدو فترة الخمسينيات من القرن الماضي أكثر غرابة بالنسبة لأي امرأة شابة عصرية. لكن

إذا كنت مهتمًا بتجربة أسلوب حياة مراهق أو ربة منزل في حقبة الخمسينيات، فهذه بعض من إجراءات الاستحمام والعناية اليومية غير المعتادة التي من المحتمل أن تعتمدها.