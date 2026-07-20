قواعد النظافة للنساء في الخمسينيات من القرن الماضي والتي من شأنها أن تترك الجيل Z في حيرة من أمره

إذا كنت من الجيل Z، فربما لن ترغب في العودة بآلة الزمن إلى الخمسينيات من القرن الماضي، إلا إذا كنت ترغب في مشاهدة بعض قواعد النظافة التي من المحتمل أن تتركك في حيرة من أمرك.
بالطبع، شهد كل عقد من الزمن بعض قواعد النظافة المشكوك فيها وربما غير الآمنة. في ستينيات القرن الماضي، تم تعليم النساء ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والملابس العادية في صالة الألعاب الرياضية، وفقًا لمقطع فيديو قديم تم نشره على موقع إنستغرام. ثم، في السبعينيات، تم تعليمهم كيفية دهن جسمهم بالكامل (بما في ذلك الأجزاء الحساسة) في مسحوق التلك. ومع ذلك، كشفت الأبحاث الحديثة عن روابط محتملة بين الاستخدام الشخصي لبودرة التلك والإصابة بأنواع معينة من السرطان (على الرغم من أن ذلك لم يمنع الجيل Z من الرغبة في استخدام البودرة التي سيطرت على جمال السبعينيات).
في الأساس، ربما تبدو فترة الخمسينيات من القرن الماضي أكثر غرابة بالنسبة لأي امرأة شابة عصرية. لكن
إذا كنت مهتمًا بتجربة أسلوب حياة مراهق أو ربة منزل في حقبة الخمسينيات، فهذه بعض من إجراءات الاستحمام والعناية اليومية غير المعتادة التي من المحتمل أن تعتمدها.
تطبيق مزيل العرق بأصابعك
انسَ كل الراحة التي تأتي مع مزيل العرق الذي ينزلق على منطقة تحت الإبطين. في الخمسينيات من القرن الماضي، كنت تقوم بوضع مادة تعرف باسم “كريم الأم” بأطراف أصابعك. باعتباره إعلانًا تجاريًا قديمًا من خمسينيات القرن العشرين متاحًا على عروض YouTube، من المفترض أن تحتوي أمي على “M-3” “لإيقاف الروائح الكريهة على مدار 24 ساعة يوميًا”، ولهذا السبب كانت موجودة في الكثير من خزائن الأدوية.
من المؤكد أن بعض العلامات التجارية لمزيلات العرق الطبيعية لا تزال تقدم الكريمات التي يجب عليك فركها على بشرتك. (هل مزيل العرق الطبيعي فعال حقًا؟ بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون كذلك). ولكن في الغالب، فإن مزيل العرق الذي يأتي في شكل عصا أو رذاذ يجعل من السهل الحصول على رائحة منعشة لحوالي 7.9 مليار شخص يستخدمونها، وفقًا لتقرير السوق العالمي.
على الجانب المشرق، فإن استخدام مزيل العرق بأصابعك ليس أسوأ محنة. ومع ذلك، يجب فرك مزيل العرق على بشرة نظيفة، لذلك إذا لم تكن المرأة تغسل إبطيها كل يوم، فربما لم تحصل على الاستفادة الكاملة من مزيل العرق الخاص بها.
ارتداء المناديل أثناء الدورة الشهرية
بالنسبة لامرأة في الخمسينيات، كان الحيض يعني ارتداء حزام خاص تحت ملابسها الداخلية. كانت هذه الأداة تحتوي على منديل (يُسمى الآن الفوطة) في مكانه لامتصاص الدورة الشهرية. لقد نجح الأمر إلى حد ما، لكنها كانت تجربة غريبة لأنه لم يكن من المفترض أن تتحدث النساء عنها. كما يشير Allure، كان شعار إحدى العلامات التجارية سريًا ومثيرًا للدهشة بشكل خاص: “Modess…because”.
كيف اكتشفت فتاة مراهقة كيفية استخدام المناديل؟ كانت والدتها ستقدم لها شرحًا سريعًا إلى حد ما حول كيفية ارتداء الحزام، إذا كانت محظوظة. وكما ذكر أحد المعلقين على موقع فيسبوك: “لقد عدت إلى المنزل ذات يوم لأجد واحداً من هذه الأشياء (حزام منديل) وكتاباً يقول: “الآن أنت امرأة”. ما هو الخبر السار؟ كانت السدادات القطنية تلوح في الأفق وأصبحت سلعًا رائجة في الأسواق بحلول الستينيات. الأخبار السيئة؟ ولا تزال وصمة العار موجودة وترتفع بين عامي 2023 و2025.
استخدام قطعة واحدة من الصابون لكل أغراض الاستحمام تقريبًا
لقد نشأ الجيل Z مع أنواع مختلفة من الصابون لأجزاء مختلفة من الجسم كجزء من روتين الاستحمام الشامل (عبر Vogue). تتدفق إحدى صفحات الفيسبوك حول مجموعة متنوعة من المنتجات الرغوية، مثل الصابون المضاد للبكتيريا، وغسول الجسم، والمقشرات. من المحتمل أن تتفاجأ النساء في الخمسينيات. كانوا يستخدمون عادة قطعة واحدة من الصابون لجميع غسلاتهم. بصراحة تامة، تستخدم النساء أحيانًا الصابون للشامبو أيضًا، على الرغم من أن الشامبو السائل أصبح أكثر شيوعًا.
في حين أن استخدام نوع واحد من الصابون يعمل، إلا أنه لا يلبي احتياجات جميع الناس. على سبيل المثال، قد يعاني أصحاب البشرة الحساسة أو الجافة من ردود فعل موضعية تجاه قطعة صابون أساسية، ولهذا السبب يوصي أطباء الجلد في كثير من الأحيان بعلامات تجارية مختلفة لمستهلكين مختلفين. وهذا ينطبق على الصابون القشتالي أيضًا. على الرغم من أن قشتالة لا بأس باستخدامها على جسمك ويقال إنها صابون متعدد الأغراض، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز وجدت أنها لا ترقى إلى مستوى الضجيج.
الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع
على الرغم من أن الجيل Z قد يستحم فقط “كل شيء” (شكرًا لك، TikTok) أسبوعيًا، إلا أنه يميل إلى الاستحمام أكثر من ذلك. في الواقع، قال 59% من المشاركين في الاستطلاع من الجيل Z لاستطلاع هاريس في عام 2024 أنهم يستحمون مرة واحدة يوميًا.
في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت النساء أكثر ميلاً إلى قصر حماماتهن على مرة واحدة في الأسبوع تقريبًا، وهو أمر ليس سيئًا بالضرورة. ومع ذلك، قد لا ينجح هذا مع كل شخص، لأنه قد يؤدي إلى انسداد المسام أو حكة في الجلد. ومع ذلك، كانت النساء في الخمسينيات من القرن الماضي يقومن بإجراء حمام إسفنجي أسرع في الحوض يوميًا، على الأقل، لذلك ظاهريًا أصبحن نظيفات قليلاً كل يوم.