قُتلت نجمة الملاكمة هانا راب أثناء ركوب الدراجة بعد أن قام صديقها بلفتة بريئة تمامًا: رجال الشرطة

إنها لفتة ربما قام بها أي راكب دراجة تجاه سيارة انحرفت لمسافة قريبة جدًا، ويقول رجال الشرطة إنها كلفت نجمة الملاكمة هانا راب حياتها.

كان راب، 26 عامًا، وهو مقاتل صاعد في وزن الريشة، يركب دراجته على طول الطريق السريع ذو المسارين، FM 159، في مقاطعة برازوس، تكساس، يوم السبت، عندما قال المحققون إن تشارلز ميدينا البالغ من العمر 31 عامًا تجاوزها وصديقها ويل بولاليس في سيارته بقدم واحدة فقط.

صرخ بولاليس في وجه السائق ورفع يديه احتجاجًا، وفقًا لإفادة خطية نقلتها KBTX.

يُزعم أن مدينة، وهو مجرم محترف، ضغط على الفرامل، وانزلق حتى توقف، وأعاد سيارته إلى الخلف ثم صدم راب.

تسببت قوة الاصطدام في كسر رأس راب زجاج النافذة الخلفية للسيارة وسقوطها من دراجتها.

وتم نقلها إلى مستشفى قريب حيث توفيت متأثرة بجراحها.

ادعى السائق أنه اعتقد أن صديقه قد أشاد به وتوقف قبل أن يعود إلى الخلف ببطء بسرعة حوالي 15 ميلاً في الساعة للتحدث معه، وفقًا للإفادة الخطية.

لكن السلطات قالت إن الأضرار التي لحقت بمركبة مدينة، بما في ذلك النافذة الخلفية المحطمة والفتحة الخلفية، بالإضافة إلى مجموعتين منفصلتين من علامات الانزلاق على الطريق، لا تتطابق مع قصته.

وبدلاً من ذلك، أشارت العلامات إلى اصطدام قوي، كما لو أن السيارة قد فرملت فجأة وتسارعت إلى الخلف قبل أن تصطدم براب.

تم القبض على مدينة ووجهت إليه تهمة القتل غير العمد وكان محتجزًا بكفالة قدرها 250 ألف دولار اعتبارًا من يوم الاثنين.

القاتل المزعوم لديه سجل طويل، مع 13 اعتقالًا سابقًا في مقاطعة برازوس وحدها منذ عام 2012، وفقًا لسجلات السجن عبر الإنترنت التي حصلت عليها KBTX.

وهي تشمل الاعتداء، والضرب والهرب، والسلوك المميت، والهروب من الحجز، والسرقة، وحيازة مادة خاضعة للرقابة، بالإضافة إلى سلسلة من مخالفات القيادة.

تم تكريم راب، الذي ركض في جامعة بوردو قبل أن ينتقل إلى الملاكمة، ثم انتقل إلى تكساس في عام 2024 وعمل كمفتش للسلامة من الحرائق والحياة في جامعة تكساس إيه آند إم بينما كان ملاكمًا في وزن الريشة من بريان، تكساس.

لقد نجحت حملة جمع التبرعات التي أنشأها أحد الأصدقاء لدعم أحباء راب في جمع أكثر من 20 ألف دولار حتى يوم الاثنين.

وجاء في حملة جمع التبرعات: “كانت هانا مرنة. وكانت شجاعة وبصيرة، وتدفع الآخرين دائمًا إلى بذل قصارى جهدهم”.

وتابعت حملة جمع التبرعات: “لقد أحببت عائلتها كثيرًا، وكان الانتقال من ولاية إنديانا إلى تكساس يعني مسافة بعيدة بالنسبة لأصدقائها وعائلتها”. “كانت هانا مصدر إلهام. وحتى في أصعب أيامها، استمرت في جلب الحب والضحك والنور إلى حياة الآخرين.”

ووصف مدرب الملاكمة كارل بيري كيف “انهار وبكى” عندما علم بالخبر.

وقالت بيري لقناة News 8: “كانت لديها إيجابية قادمة منها للتو. يمكنك أن تشعر بها عندما تدخل صالة الألعاب الرياضية. إذا كان هناك ملائكة حقًا على الأرض، فقد كانت واحدة منهم”.

ووصف كيف أنها في المرة الأولى التي دخلت فيها صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، طلبت الدخول في شجار مع الرجال، قبل أن “تبدأ بالصياح” على أحد الأولاد.

يعتقد بيري أن راب سيصبح بطلاً للعالم في غضون فترة زمنية.

وأضاف: “أعتقد أنها كانت ستصبح قاعة مشاهير”.

تم إنشاء نصب تذكاري متزايد خارج صالة Bryan College Station Boxing Gym، بينما تم وضع خطط لإقامة وقفة احتجاجية على ضوء الشموع هذا الأسبوع.