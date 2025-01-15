كام جونسون ودانجيلو راسل يدفعان نتس في المقابل من الإصابات

بورتلاند، أوريغون – عاد كام جونسون ودانجيلو راسل ليلة الثلاثاء من أجل النيتس المهلكة، على الرغم من إضافة نيك كلاكستون إلى قائمة الإصابات الطويلة.

وكان بروكلين بلا فوز في المباريات الخمس المتتالية التي غاب عنها جونسون بسبب التواء في الكاحل الأيمن. كان راسل قد جلس أربع مرات متتالية مصابًا بكدمة في ساقه اليمنى.

عاد كلاهما في فوز نتس 132-114 على تريل بليزرز، وإن كان ذلك في حدود الدقائق.

تم إيقاف كلاكستون (أوتار الركبة اليمنى) ليلة الثلاثاء، لكن المدرب جوردي فرنانديز قال إن مركز بداية فريق نتس كان ضيقًا، وليس سحبًا كبيرًا.

وقال كلاكستون لصحيفة The Post إنه غير متأكد أيضًا مما إذا كان سيلعب يوم الأربعاء في كليبرز.

بدأ جونسون وسجل أعلى مستوى للفريق بـ 24 نقطة. وأضاف راسل 13 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وأربع سرقات في 21 دقيقة من مقاعد البدلاء.

وردًا على سؤال عما إذا كان بإمكانه اللعب يوم الأربعاء في لوس أنجلوس، قال راسل – الذي كان مشكوكًا فيه قبل فوز بليزرز – “أنا بخير. لدينا أفضل طاقم تدريبي في الدوري، لذلك أثق بهم في أي اتجاه يوجهونني إليه. وأنا بخير.”

بدأ بن سيمونز على الرغم من كونه مشكوكًا فيه بسبب إدارة إصابة أسفل الظهر / ألم في الركبة اليسرى.

كان لديه خمس نقاط، 11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، ولكن لم يتم تطهيره بعد من العودة إلى الظهير وسيجلس ليلة الأربعاء في كليبرز.

“الشيء الأكثر أهمية هو جسد الجميع وما يشعرون به. قال فرنانديز: “من الواضح أننا سنكون حذرين في دقائقهم”. “نريدهم أن يشعروا بالرضا، وأن يلعبوا بشكل جيد، وأن يحصلوا على الحمل المناسب ثم نرى كيف يشعرون، ونقيم أجسادهم، وبعد ذلك سننتقل إلى اليوم التالي.

“لذلك مع بن، لدينا خطة. من الرائع أن نرى أنه لعب أكثر من 30 دقيقة. إنه يشعر بالارتياح. … لكن مرة أخرى، نريد أن نكون حذرين ومن الواضح أننا مازلنا نتبع بروتوكولنا مع عدم اللعب بشكل متتالي.

كان هامش النيتس البالغ 18 نقطة هو الأكبر هذا الموسم.

كانت نسبة تسديد بروكلين 0.544 بالمائة و29 نقطة كسر سريع هي أعلى مستوياتها خلال الموسم. كانت نقاطهم البالغة 132 نقطة و 36 تمريرة حاسمة هي الأفضل لهم في التنظيم هذا الموسم.

سجل Ziaire Williams 13 نقطة من أصل 3 من 4 من العمق، وتظهر لمسة تسديده علامات التحسن.

المهاجم هو 17 من 39 – أو 43.6 في المائة – من العمق في آخر سبع مباريات له منذ عودته من غياب اثنتي عشرة مباراة. لقد كان عمره 18 عامًا فقط من أصل 66 (27.3٪) في أول 21 عامًا له.

خرج كام توماس وتريندون واتفورد.

تم تحديد موعد قرعة الدوري الاميركي للمحترفين في 12 مايو/أيار. وسيتابع مشجعو نتس المباراة عن كثب.

اللاعبون الذين تم إعادة تسجيلهم في فترة الإجازة — 1) باستخدام حقوق Bird أو Early Bird للصفقة 2) أكبر بنسبة 20% من عقدهم السابق — مؤهلون للتداول بدءًا من يوم الأربعاء.

وهذا ينطبق على 17 لاعبًا، بما في ذلك كلاكستون. والأهم من ذلك أنه يفتح المزيد من اللاعبين في أي مبادلة محتملة لجونسون.