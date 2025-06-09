كان آرون رودجرز “الخيار الثالث” في ستيلرز في قورتربك

ربما يكون ستيلرز قد انتظروا لتوقيع آرون رودجرز أخيرًا على عقد ، لكن هذا لا يعني أنه كان اختيارهم الأول.

في الواقع ، كان لاعب الوسط السابق في Jet كان على ما يبدو الخيار الثالث لبيتسبيرغ لهذا المنصب.

أعلن ستيلرز أن رودجرز وقع عقدًا لمدة عام مع الفريق بعد لعبة انتظار طويلة ، لكن قرار جلب NFL MVP أربع مرات كان بدافع من الاختيار.

وقال شيفتر خلال “NFL Live” يوم الجمعة أثناء مناقشة التوقيع: “كان هذا هو الخيار الثالث لبيتسبيرغ ستيلرز”. “لقد كانوا في ماثيو ستافورد ولم يتمكنوا من القيام بتجارة. حاولوا إعادة توقيع جوستين فيلدز ، واختار الذهاب إلى نيويورك جيتس ، حيث سيلتقي رودجرز في يوم الافتتاح. وبعد أن لم يتمكنوا من إنجاز التجارة للتجارة ولم يتمكنوا من إعادة توقيع الحقول ، قاموا بالتحكم في رودجرز.”

ينطلق قورتربك في موسم ألقى فيه 3،897 ياردة و 28 هبوطًا و 11 اعتراضًا ، لكن لم يكن كافياً لمساعدة الطائرات على الوصول إلى الأهداف النبيلة التي وضعت على الفريق في بداية العام-وانتهتوا من 5 إلى 12 عامًا.

اختارت الطائرات الانتقال من رودجرز في وقت سابق من هذا العام خلال اجتماع في منشأة الفريق ، والتي استمرت قاعة فامير في المستقبل في وقت لاحق لانتقادها في ظهور “The Pat McAfee Show”.

شوهد رودجرز في منشأة ستيلرز خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ودخل المبنى بعد الساعة 8 صباح يوم السبت.

تبلغ قيمة عقد رودجرز 13.65 مليون دولار ويتضمن 10 ملايين دولار من الأموال المضمونة ، بالإضافة إلى حوافز يمكن أن تزيد قيمتها إلى 19.5 مليون دولار.

سيرتدي اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا رقم 8 خلال فترة عمله مع ستيلرز ، والذي سيبدأ عندما يخوض بيتسبرغ الطائرات في الأسبوع الأول.