كان آرون رودجرز “الخيار الثالث” في ستيلرز في قورتربك

رياضة
كان آرون رودجرز "الخيار الثالث" في ستيلرز في قورتربك

ربما يكون ستيلرز قد انتظروا لتوقيع آرون رودجرز أخيرًا على عقد ، لكن هذا لا يعني أنه كان اختيارهم الأول.

في الواقع ، كان لاعب الوسط السابق في Jet كان على ما يبدو الخيار الثالث لبيتسبيرغ لهذا المنصب.

أعلن ستيلرز أن رودجرز وقع عقدًا لمدة عام مع الفريق بعد لعبة انتظار طويلة ، لكن قرار جلب NFL MVP أربع مرات كان بدافع من الاختيار.

وقال شيفتر خلال “NFL Live” يوم الجمعة أثناء مناقشة التوقيع: “كان هذا هو الخيار الثالث لبيتسبيرغ ستيلرز”. “لقد كانوا في ماثيو ستافورد ولم يتمكنوا من القيام بتجارة. حاولوا إعادة توقيع جوستين فيلدز ، واختار الذهاب إلى نيويورك جيتس ، حيث سيلتقي رودجرز في يوم الافتتاح. وبعد أن لم يتمكنوا من إنجاز التجارة للتجارة ولم يتمكنوا من إعادة توقيع الحقول ، قاموا بالتحكم في رودجرز.”

ينطلق قورتربك في موسم ألقى فيه 3،897 ياردة و 28 هبوطًا و 11 اعتراضًا ، لكن لم يكن كافياً لمساعدة الطائرات على الوصول إلى الأهداف النبيلة التي وضعت على الفريق في بداية العام-وانتهتوا من 5 إلى 12 عامًا.

اختارت الطائرات الانتقال من رودجرز في وقت سابق من هذا العام خلال اجتماع في منشأة الفريق ، والتي استمرت قاعة فامير في المستقبل في وقت لاحق لانتقادها في ظهور “The Pat McAfee Show”.

شوهد رودجرز في منشأة ستيلرز خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ودخل المبنى بعد الساعة 8 صباح يوم السبت.

تبلغ قيمة عقد رودجرز 13.65 مليون دولار ويتضمن 10 ملايين دولار من الأموال المضمونة ، بالإضافة إلى حوافز يمكن أن تزيد قيمتها إلى 19.5 مليون دولار.

سيرتدي اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا رقم 8 خلال فترة عمله مع ستيلرز ، والذي سيبدأ عندما يخوض بيتسبرغ الطائرات في الأسبوع الأول.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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