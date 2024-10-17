كان الشوط الثاني الحار لبرينا ستيوارت بمثابة الشرارة التي كانت ليبرتي في أمس الحاجة إليها

مينيابوليس – قالت برينا ستيوارت باستمرار إنها بحاجة إلى تعويض فشلها في نهائيات العام الماضي – والذي جعلها تسدد 3 مقابل 17 ولم تتمكن من الخروج من اللقطة النهائية للمباراة الحاسمة 4 أمام الأصوص.

قبل المباراة 3 ضد Lynx، أشارت إلى أنه لا يزال هناك المزيد مما يمكن فتحه في لعبتها الهجومية بعد أن ساهمت بـ 18 ثم 21 نقطة في أول مباراتين من نهائيات WNBA.

جاء ذلك يوم الأربعاء في Target Center على شكل ليلة من 30 نقطة و11 كرة مرتدة، حيث تم تسجيل 22 نقطة من تلك النقاط في الشوط الثاني لإشعال فوز فريق Liberty من الخلف بنتيجة 80-77 على Lynx. ، والانتقال إلى فوز واحد من لقبهم الأول في WNBA.

قال ستيوارت بعد ذلك: “أعتقد أننا كنا جميعًا ننتظر لحظتنا، وننتظر أن ينقلب النص قليلاً”. “تحدث (The Lynx) عن الدقائق الخمس الأولى التي ستخرج بها اللكمات. لقد لكمونا على وجوهنا في الربع الأول، وواصلنا إرهاقهم. … بالنسبة لي، كنت أشعر بالحافز نوعًا ما، وكنت غاضبًا، وأحببت المباريات التي خضتها وكنت أهاجمها نوعًا ما للتأكد من أننا نستطيع إعادة هذا إلى حيث كنا بحاجة إلى أن نكون تكون لعبة كرة.”

كان ستيوارت هو الذي قاد التحول في الربع الثالث ، حيث سجل 14 نقطة من أصل 26 نقطة لليبرتي في الإطار.

لقد ذهبت باستمرار إلى الحافة لتطلق صفارات ولعبت في النهاية ثلاث نقاط بعد أن ارتكبت خطأ من حارس Lynx كورتني ويليامز لتكسب الزحف 62-61 مرة أخرى إلى الربع الأخير.

ستيوارت، التي تم الإعلان عنها بعد ظهر الأربعاء كفريق All-WNBA الأول للمرة السادسة، تفوقت على زميلتها السابقة في فريق UConn College Naphesa Collier في الطلاء، حيث جمعت 11 كرة مرتدة وأربع كتل مقابل تسعة وواحدة لكوليير.

جاءت إحدى كتل ستيوارت ضد كولير، الذي حصل على لقب أفضل لاعب دفاعي لعام 2024.

حصل أفضل لاعب مرتين على ثماني نقاط فقط في الشوط الأول بعد تأخر Liberty – لأول مرة في سلسلة النهائيات هذه – حتى الربع الرابع.

لقد تأخروا بما يصل إلى 15 نقطة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 11 تحولًا مبكرًا حولها الوشق إلى 14 نقطة في الشوط الأول.

قالت سابرينا إيونيسكو، التي سجلت 13 نقطة ونجحت في الفوز بالمباراة المكونة من 3 نقاط من مسافة 28 قدمًا في الثواني الأخيرة: “نحن لا نفوز بهذه المباراة بدون ستيوي”. “أعني أن ما كانت قادرة على فعله هو الاستمرار في التقطيع. … نعم، لا يوجد شيء يمكنني قوله. لقد كانت تسديدتي رائعة، لكن هذا لا يتعارض مع ما يمكنها فعله لنا الليلة وكيف تمكنت من إعادتنا إلى المباراة.