كان لا بد من منع تاري إيسون لاعب فريق روكتس من مواجهة مشجع مزعج

ضعها في الاتجاه المعاكس، تاري!

قام تاري إيسون، مهاجم فريق هيوستن روكتس البالغ من العمر 23 عامًا، بتوجيه تيري أورايلي بداخله مساء الثلاثاء من خلال محاولته الصعود إلى المدرجات وتصحيح مشجع مزعج خلال خسارة 120-111 أمام كينجز في جولدن 1 سنتر. في سكرامنتو خلال مسابقة كأس الدوري الاميركي للمحترفين.

وقع الحادث خارج الكاميرا بينما كان إيسون يسير عائداً عبر النفق باتجاه غرفة تبديل الملابس الزائرة، وفقاً لصحيفة The Athletic.

تحرك المهاجم عندما سمع أحد المعجبين يصرخ في وجهه ورد بالصراخ بألفاظ بذيئة من تلقاء نفسه.

قام إيسون أيضًا بوضع منشفة في اتجاه المروحة، وفقًا لصحيفة The Athletic.

لم تنجح مثل هذه الإجراءات في تهدئة المشجعين، حيث قام إيسون بعد ذلك بتغيير مساره وحاول الركض إلى المدرجات.

وأسرع على أحد المنحدرات المجاورة التي تصل المحكمة إلى الردهة السفلية، لكن مسؤولي الأمن منعوه من الوصول إلى وجهته المقصودة.

استغرق الأمر ضابطين لعرقلة طريق إيسون وإقناع المهاجم بالتراجع.

من الواضح أن المشاعر كانت مشتعلة بالنسبة لحارس السنة الثالثة خارج جامعة LSU، ولم يكن وحيدًا.

تم طرد المدرب الرئيسي إيمي أودوكا، الذي قاد روكتس إلى بداية قوية 15-7، بعد أن انفجر في حكام المباراة قبل أقل من دقيقتين من نهاية الربع الرابع.

في المسرحية السابقة، كان لاعب فريق Rockets Alperen Şengün قد اندفع إلى الحافة من خلال الكثير من الاحتكاك، وكان Udoka يعتقد بوضوح أن ذلك يشكل خطأ.

بعد صافرة الحكم، قام Udoka بملاحقة الحكم John Goble في جميع أنحاء الملعب، على الرغم من أن Goble لم يكن لديه أي نية للترفيه عن المحادثة.

في مكان آخر من الملعب، تدافع إيسون مع مالك مونك لاعب الملوك حول من يمكنه حمل كرة السلة أثناء استراحة اللعب.

كان لا بد من إعاقة كل من إيسون وأودوكا من قبل عدد قليل من المدربين وزملاء الفريق.

قال أودوكا بعد المباراة: “إنهم يطلقون على الشاشات المتحركة، والثيران – ليس من هذا القبيل”. “لقد قلت لـ (جوبل) احصل على بعض نظارات الملك، وافتح عينيك… خذ حساسيتك وعواطفك منها وتعامل مع اللعبة بالطريقة الصحيحة.”

وبالعودة إلى الملعب، أدت كل هذه الضجة إلى حصول سكرامنتو على ثلاث رميات حرة فنية. قام مونك بتحويل الثلاثة جميعًا لتوسيع تقدم الملوك إلى 15.

وعلى الرغم من خسارة يوم الثلاثاء، إلا أن روكتس أنهى الدوري في صدارة المجموعة الغربية A وتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وسيواجه هيوستن غولدن ستايت يوم الأربعاء في رحلة إلى الدور نصف النهائي على المحك.

ومن المقرر Tipoff في الساعة 10 مساء يوم الخميس.