كان لدى JD Vance إجراء طبي ربما لم تسمع عنه

تمكن نائب الرئيس JD Vance من الابتعاد إلى مستشفى جورج واشنطن في واشنطن لإجراء عملية جراحية طفيفة في الجيوب الأنفية قبل أسابيع قليلة قبل أن يؤدي اليمين إلى دوره في البيت الأبيض. ربما لم تكن قد سمعت الكثير عن ذلك لأنه حضر حفل اليمين لأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثًا في وقت سابق من ذلك اليوم. وقال وليام مارتن المتحدث باسم فانس إن الجراحة قد تم تحديد موعدها لفترة من الوقت ، وكان من المتوقع أن يعود فانس إلى العمل في اليوم التالي (عبر فوكس نيوز).
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كان الإجراء الذي استمر ساعتين عملية جراحية وظيفية للجيوب الأنفية (FESS) ، والمعروفة أيضًا باسم جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار (لكل أوقات الهند). يتم إجراء هذا النوع من الجراحة عادة عندما يمنع انسداد في تجويف الأنف المخاط من التصريف بشكل صحيح. يمكن أن تسبب هذه الانسدادات مشاكل في التنفس أو التنفس. جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار هي الحد الأدنى من الغازية ، مما يعني أنه لا توجد حاجة إلى أي شقوق خارجية. بدلاً من ذلك ، يقوم الجراح بإدراج أنبوب صغير من خلال الخياشيم ويستخدم الأدوات الجراحية لإزالة أي شيء يسبب الانسداد ، مثل العظام أو الأنسجة أو الاورام الحميدة (لكل عيادة كليفلاند).
ما هي جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار
على الرغم من أنه ليس من الواضح ما هي مشاكل الجيوب الأنفية المحددة التي يتعامل معها فانس ، إلا أن الكثير من الناس في نهاية المطاف يحتاجون إلى جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار عندما لا يخفف المضادات الحيوية أو البخاخات الأنفية من أعراضهم. قد يختار الأشخاص الذين يعانون من الأورام في الجيوب الأنفية أو الاورام الحميدة الأنفية أو التهابات الجيوب الأنفية المزمنة هذا النوع من الجراحة. إنه عادة ما يساعد في تقليل التهابات الجيوب الأنفية ، ويحسن التنفس ، ويمكنه حتى استعادة الشعور بالرائحة. في بعض الأحيان ، تمنع الانسدادات الأدوية أو شطف الأنف من الوصول إلى الجيوب الأنفية بشكل فعال ، لذلك يمكن أن تساعد جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار في تلك الحالات.
جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار هي عملية العيادات الخارجية ، لكنها لا تزال تتطلب التخدير العام. يحتاج المرضى إلى تجنب الأكل أو شرب يوم الجراحة لتقليل خطر حدوث مضاعفات من التخدير. منذ أن تم تحديد موعد لجراحة فانس بعد الظهر ، كان ذلك يعني أنه حضر حفل تورم مجلس الشيوخ في وقت سابق من ذلك اليوم دون طعام أو ماء. كما احتاج إلى ركوب المنزل بعد ذلك بسبب التخدير. بشكل عام ، يُنصح الأشخاص الذين يستعدون لهذه الجراحة بالتوقف عن التدخين قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من العملية. قد يحتاج أولئك الذين يتناولون الأسبرين أو رهيبة الدم إلى إيقاف تلك الأدوية قبل حوالي أسبوع لتقليل خطر النزيف المفرط.
تعافى من جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار
بعد جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار ، يحتاج الناس عادة إلى استخدام رشاشات الأنف كل بضع ساعات لتخفيف عدم الراحة. للمساعدة في توضيح أي حطام متبقي ، سيحتاجون أيضًا إلى استخدام مجموعة شطف الجيوب الأنفية مرتين في اليوم لري الجيوب الأنفية. بعض النزيف والضغط الأنفي والتعب أمر شائع لبضعة أيام بعد الإجراء. قد يحدث ازدحام الأنف أيضًا ، لكن الجيوب الأنفية عادة ما تكون واضحة في غضون بضعة أسابيع.
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على الرغم من أن جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار غازية الحد الأدنى ، إلا أنه لا يزال من الممكن حدوث مضاعفات نادرة. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة ، فإن الخطر الأكثر خطورة هو الأضرار التي لحقت العصب البصري ، والتي يمكن أن تؤدي إلى العمى. هناك أيضًا فرصة ضئيلة لتسرب السائل النخاعي أثناء الجراحة ، على الرغم من أن هذا يتم اكتشافه وإصلاحه على الفور. قد يكون التفريغ الأنفي الواضح بعد الجراحة علامة على هذه المضاعفات. تشمل الآثار الجانبية النادرة الأخرى كدمات حول العين أو قناة دمعة محظورة ، على الرغم من أنها أقل شيوعًا من العمليات الجراحية الجيبية التقليدية.