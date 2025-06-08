كان لدى JD Vance إجراء طبي ربما لم تسمع عنه

تمكن نائب الرئيس JD Vance من الابتعاد إلى مستشفى جورج واشنطن في واشنطن لإجراء عملية جراحية طفيفة في الجيوب الأنفية قبل أسابيع قليلة قبل أن يؤدي اليمين إلى دوره في البيت الأبيض. ربما لم تكن قد سمعت الكثير عن ذلك لأنه حضر حفل اليمين لأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثًا في وقت سابق من ذلك اليوم. وقال وليام مارتن المتحدث باسم فانس إن الجراحة قد تم تحديد موعدها لفترة من الوقت ، وكان من المتوقع أن يعود فانس إلى العمل في اليوم التالي (عبر فوكس نيوز).

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كان الإجراء الذي استمر ساعتين عملية جراحية وظيفية للجيوب الأنفية (FESS) ، والمعروفة أيضًا باسم جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار (لكل أوقات الهند). يتم إجراء هذا النوع من الجراحة عادة عندما يمنع انسداد في تجويف الأنف المخاط من التصريف بشكل صحيح. يمكن أن تسبب هذه الانسدادات مشاكل في التنفس أو التنفس. جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار هي الحد الأدنى من الغازية ، مما يعني أنه لا توجد حاجة إلى أي شقوق خارجية. بدلاً من ذلك ، يقوم الجراح بإدراج أنبوب صغير من خلال الخياشيم ويستخدم الأدوات الجراحية لإزالة أي شيء يسبب الانسداد ، مثل العظام أو الأنسجة أو الاورام الحميدة (لكل عيادة كليفلاند).