كسر البحث التدريبي الشامل للطائرات

نظرًا لأن عدد المرشحين للتدريب الذين تتم مقابلتهم مع Jets يتزايد كل ساعة، عليك أن تتساءل عما إذا كان مايك تانينباوم وريك سبيلمان يتقاضون رواتبهم كل ساعة.

أنا أمزح، لكن الطائرات أجرت مقابلات مع 12 شخصًا للحصول على الوظيفة، ومن المتوقع إجراء مقابلات مع خمسة آخرين. وهذا لا يشمل حتى المرشحين الخمسة عشر للمدير العام الذين أجروا مقابلات معهم.

لا يمكنك القول أن الطائرات لم تكن شاملة. لقد أجروا مقابلة مع مرشحهم التدريبي الأول قبل أسبوعين. يبدو أنهم ما زالوا على بعد أسبوع أو أسبوعين على الأقل من تعيين مدرب. لقد بدا الأمر وكأنه الوقت المناسب لتلخيص البحث عن التدريب.

خيار الشعب

يشعر المنسق الدفاعي لليونز آرون جلين بأنه المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم من الجماهير. يقوم جلين بفحص الكثير من الصناديق. فهو لا يخشى التحرش باللاعبين ومحاسبتهم، وهو الأمر الذي شعر فريق جيتس بأنه كان ينقصه تحت قيادة روبرت صالح. احتل دفاع جلين مع الأسود المركز السابع في النقاط المسموح بها هذا الموسم رغم تعرضه لإصابات عديدة.

يتمتع جلين، البالغ من العمر 52 عامًا، بعلاقات مع المنظمة باعتباره اختيار الفريق في الجولة الأولى في عام 1994. ولا يمكن لمالك الطائرات وودي جونسون أن يقلق بشأن الفوز في المؤتمر الصحفي، ولكن يبدو أن جلين سيمنح جونسون مدربًا رئيسيًا من شأنه أن يجلب المزيد من الإثارة والإثارة. التفاؤل أكثر من أي مرشح آخر.

الذي أفلت

كل من سينتهي به الأمر كمدرب Jets سيتعين عليه التعامل مع ظل مايك فرابيل المعلق فوقه. لقد شعر فرابيل وكأنه الموظف الذي تم تعيينه في دورة التدريب هذه. وقد يثبت خطأ ذلك في نهاية المطاف، ولكن هذا هو ما نشعر به الآن. أجرت The Jets مقابلة مع Vrabel في 3 يناير في فلورهام بارك، وسارت المقابلة بشكل جيد بكل المقاييس.

ثم انقض باتريوتس وأطلقوا النار على جيرود مايو وأعادوا فرابيل إلى فوكسبورو. الآن، سيواجهه فريق Jets مرتين سنويًا، وسيتعين على المدرب الجديد أن يتعايش مع مقارنات مع مدرب باتريوتس الجديد.

هل أنت من ذوي الخبرة؟

أجرت الطائرات مقابلات أو ستجري مقابلات مع ثمانية مرشحين كانوا مدربين رئيسيين بدوام كامل في اتحاد كرة القدم الأميركي واثنين كانوا مدربين مؤقتين. كانت هناك فكرة مفادها أن الفريق يرغب في شغل واحدة على الأقل من الوظيفتين المفتوحتين من قبل شخص كان في الوظيفة من قبل.

لقد أجرى فرابيل ورون ريفيرا وريكس رايان ومات ناجي وستيف سبانيولو وفانس جوزيف وآرثر سميث مقابلات بالفعل، ومن المقرر أن يجري بريان فلوريس مقابلة يوم الجمعة. ومن بين هذه المجموعة، لا يبدو أن ريفيرا أو رايان لديهما فرصة حقيقية في هذا المنصب. لدى الآخرين جميعًا أسئلة حول ما حدث في مهمتهم الأولى كمدربين.

هذه هي المشكلة في تعيين شخص كان مدربًا رئيسيًا من قبل – هناك سبب لطرده. أجرى فريق Jets أيضًا مقابلة مع Jeff Ulbrich و Darren Rizzi – وكلاهما كانا مدربين رئيسيين مؤقتين هذا الموسم، Ulbrich مع Jets و Rizzi مع القديسين. ذهب أولبريتش 3-9 بعد استبدال روبرت صالح، ومن غير المتوقع أن يحصل على الوظيفة.

الذهاب إلى الهجوم

هناك رأي مفاده أن جيتس يجب أن يستأجر مدربًا هجوميًا بعد صراعات صالح وتود بولز وريان مع جيتس. لكن آدم جيز كان مدربًا هجوميًا، فكيف تم ذلك؟ ناجي وسميث من العقول الهجومية وكانا أيضًا مدربين رئيسيين من قبل.

تحدثت الطائرات أيضًا مع منسق هجوم تكساس بوبي سلويك وطلبت إجراء مقابلة مع منسق بيلز الهجومي جو برادي. لم تطلب الطائرات إجراء مقابلات مع منسق هجوم Lions Ben Johnson أو منسق هجوم القادة Kliff Kingsbury أو منسق هجوم Buccaneers Liam Coen أو منسق هجوم Ravens Todd Monken، وهم من الأسماء الساخنة في هذه الدورة.

هناك جدل حول ما إذا كان من الذكاء تعيين منسق الهجوم الساخن فقط. لقد نجح الأمر مع كايل شاناهان في سان فرانسيسكو، ومات لافلور في جرين باي، وشون ماكفاي في لوس أنجلوس، ولكن هناك العديد من الأمثلة الأخرى للعبقرية الهجومية التي لم تُترجم إلى مدرب جيد.

طلبت Jets أيضًا إجراء مقابلة مع مدرب لاعبي الوسط في الفايكنج جوش ماكوون، الذي لعب لفريق Jets في 2017-2018. لم يكن ماكوون منسقًا في اتحاد كرة القدم الأميركي حتى الآن ولكن يُنظر إليه على أنه مدرب صاعد. أحد المدربين الذين طلبتهم Jets والذي رفض الطلب هو مدرب لاعبي الوسط في فريق 49ers Brian Griese.

أجرىوا مقابلات مع من؟

أكبر ما يثير الحيرة في هذه العملية برمتها هو حصول مدرب ماريلاند مايك لوكسلي على مقابلة. يبلغ من العمر 35-67 عامًا خلال 10 سنوات كمدرب جامعي. كان يجب أن يكون هذا معروفًا لشخص ما.

المتأخرون

طلبت الطائرات إجراء مقابلات مع المنسق الدفاعي للقادة جو ويت جونيور وباكرز دي سي جيف هافلي هذا الأسبوع. يتمتع كلاهما بخبرة واسعة، وكان هافلي مدربًا رئيسيًا في كلية بوسطن لمدة أربع سنوات.