كلاي هولمز يأتي بشكل كبير

الأبطال والأصفار والملعب الداخلي الكامل من فوز يانكيز 6-5 على رويالز في المباراة الأولى من ALDS يوم السبت.

بطل

لم يكن Alex Verdugo مضمونًا حتى بمكان أساسي قبل بدء المسلسل، ولكن بعد أن وضعه آرون بون في الملعب الأيسر وضربه في المركز التاسع في التشكيلة، استجاب Verdugo في الملعب وعلى اللوحة بأغنية الضوء الأخضر في الشوط السابع. .

صفر

تخلى فريق كانساس سيتي عن ثلاث أشواط في أربع أشواط بعد أن غادر مايكل واشا دون أن يعتزل الضرب في الجولة الخامسة.

البطل المجهول

حصل كلاي هولمز، الذي ترك ميتًا في معظم فترات الشوط الثاني، على خمس ضربات هائلة بعد أن دخل مع عداء في القاعدة وتفككت المباراة لصالح فريق يانكيز في الشوط السادس.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

الإحصائيات الرئيسية

نقرتان سمح بهما فريق Yankee Bullpen خلال الأدوار الأربع الأخيرة، حيث قام Tim Hill وHolmes وTommy Kahnle وLuke Weaver بإغلاق العائلة المالكة بعد بداية وعرة بواسطة Gerrit Cole.

اقتباس اليوم

“يمكنك تعويض الكثير من الأشياء في التصفيات.”

– أليكس فيردوغو