كلمات أغنية بروس سبرينغستين رديت لا يمكن أن توافق على

يمكن أن تكون كلمات الأغاني موضوعًا شائكًا للغاية. هناك مشكلة نموذجية تتمثل في سوء فهم كلمة أو عبارة، وهي مشكلة شائعة جدًا ولها اسم: mondegreen. لسنوات عديدة، كان الناس يحرفون كلمات أغاني الروك الكلاسيكية مثل أغنية “Purple Haze” لجيمي هندريكس (لا، إنه لا يقول “أعذرني بينما أقبل هذا الرجل”). ثم لديك المشكلة الأكثر إشكالية وهي ما يحاول كاتب الأغنية قوله من خلال كلماته. ظهر هذا مؤخرًا على موقع Reddit، وهو موقع تواصل اجتماعي فوضوي أحيانًا ولكنه مسلي دائمًا. في subreddit r/BruceSpringsteen، سأل أحد المتحدثين باللغة الإنجليزية سؤالاً بريئًا على ما يبدو: “في أغنية” Dancing in the Dark “، ماذا تعني عبارة “هذا السلاح للإيجار”؟”
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تتضمن هذه الأغنية الناجحة من ألبوم سبرينغستين “Born in the USA” لعام 1984 الجوقة: “لا يمكنك إشعال النار / لا يمكنك إشعال النار دون شرارة / هذا السلاح للإيجار / حتى لو كنا نرقص فقط” في الظلام.” الإجابات، كما يتوقع المرء من موقع Reddit، تشمل ما هو حرفي، أو جنسي، أو أكاديمي، أو أثيري. المشكلة في كلمات الأغاني، مثل الشعر، هي أنها بطبيعتها غير حرفية، وبالتالي فهي مفتوحة للتأويل. بالرغم من ذلك، في حالة “الرقص في الظلام”، يمكننا الذهاب مباشرة إلى المصدر للحصول على الإجابة. هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة قصيدة غنائية لـ Springsteen أيضًا. “Thunder Road،” بالمثل، جعل الناس يتجادلون حول السطور الافتتاحية – إنها “باب حاجز يغلق / فستان ماري يتمايل”، وليس “موجات”.
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تفسير Redditors للكلمات في Dancing in the Dark
ركز العديد من مستخدمي Redditors بشكل خاص على الفكرة التاريخية للبندقية المستأجرة. ادعى البعض أنه من “الغرب القديم” وأشاروا إلى حامل السلاح الذي يستخدم مهاراته في استخدام الأسلحة. تُعرّف ميريام وبستر “البندقية المستأجرة” بأنها “خبير يتم تعيينه للقيام بعمل محدد وغالبًا ما يكون مشكوكًا فيه من الناحية الأخلاقية”. ولكن من المثير للاهتمام، وفقًا لقاموس أوكسفورد الإنجليزي، أن مصطلح “بندقية مستأجرة” لا ينتمي إلى عصر حاملي السلاح الغربيين على الإطلاق. ولم تظهر حتى الثلاثينيات. ومع ذلك، فإن النقطة التي كان Redditors يشيرون إليها هي أن الشخصية في الأغنية – يعتقد معظمهم أنها Springsteen – تستخدم العبارة للتعبير عن رغبته في القيام بعمل ما. وهنا تختلف التفسيرات بشكل كبير من الأبرياء إلى المفعم بالحيوية.
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وكتب أحد مستخدمي موقع Redditor: “في هذه الحالة، يستخدمها ببساطة كوسيلة لطيفة ليقول: أنا متاح للرقص معك”. شعر آخرون أنه كان الحب الذي كان بطل الأغنية يسعى إليه. ثم هناك رأي Daffodil236: “هذا يعني أنه متاح ليتم القبض عليه من أجل” الرقص في الظلام “المعروف أيضًا باسم الجنس. القصد (هكذا) هو أن لديه” مسدسًا “جاهزًا” لإطلاق النار “.” وكان هناك عدد قليل من مستخدمي Redditors الذين توصلوا إلى ما يبدو أنه الإجابة الحقيقية: كلف مدير Springsteen، جون لانداو، الموسيقي بتأليف أغنية ناجحة للألبوم، وكانت الأغنية بمثابة رد فعل الرئيس الغاضب على اضطراره إلى الكتابة لحن آخر.
ماذا كان على الرئيس أن يقول عن ذلك
بحلول فبراير 1984، كان بروس سبرينغستين يعمل لمدة عامين على الألبوم الذي سيصبح في النهاية أكبر مبيعات له، “Born in the USA”، لكن جون لانداو شعر أنه لا يزال يفتقد شيئًا ما. كان يعتقد أنه يحتاج إلى أغنية ناجحة لم يجدها في الأغاني الـ 11 التي سجلها سبرينجستين بالفعل واختارها لقائمة الأغاني. تشاجر الاثنان لفظيا حول هذا الموضوع. أخيرًا، انفجر سبرينجستين، المتعب والغاضب. قال لانداو: “لقد كتبت 70 أغنية” (عبر “بروس سبرينغستين: كل الأغاني: القصة وراء كل مسار”). “إذا كنت تريد واحدة أخرى، فاكتبها.” بعد ذلك، عاد المغني وكاتب الأغاني إلى غرفته في الفندق ووضع قلمه على الورق.
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“في ذلك المساء كتبت أغنية Dancing in the Dark، أغنيتي التي تتحدث عن غربتي وتعبي ورغبتي في الخروج من داخل الاستوديو، وغرفتي، وسجلي، ورأسي، و… العيش”، كتب سبرينجستين في سيرته الذاتية، “ولد ليركض”. وبينما كان يعمل على الأغنية، شعر بالإحباط من محاولته الكتابة دون إلهام – مسدس مستأجر يبحث فقط عن الشرارة. في النهاية، بدأت الكلمات تتدفق، وبحلول الصباح تم الانتهاء منها. حصل لانداو على ما أراد، وحقق سبرينجستين أكبر نجاح في حياته المهنية. لذلك يبدو أن القصيدة الغنائية تدور حول إحباطات سبرينغستين من كتابة الأغاني. على الرغم من أنه، على الأقل وفقًا لـ E Street Shuffle، يبدو أن Boss قد جعل القصيدة الغنائية عمدًا عبارة عن مغزى مزدوج مشحون جنسيًا، لذلك ربما لم يكن Daffodil236 وغيره من Redditors مخطئين جدًا.
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