كلمات أغنية بروس سبرينغستين رديت لا يمكن أن توافق على

يمكن أن تكون كلمات الأغاني موضوعًا شائكًا للغاية. هناك مشكلة نموذجية تتمثل في سوء فهم كلمة أو عبارة، وهي مشكلة شائعة جدًا ولها اسم: mondegreen. لسنوات عديدة، كان الناس يحرفون كلمات أغاني الروك الكلاسيكية مثل أغنية “Purple Haze” لجيمي هندريكس (لا، إنه لا يقول “أعذرني بينما أقبل هذا الرجل”). ثم لديك المشكلة الأكثر إشكالية وهي ما يحاول كاتب الأغنية قوله من خلال كلماته. ظهر هذا مؤخرًا على موقع Reddit، وهو موقع تواصل اجتماعي فوضوي أحيانًا ولكنه مسلي دائمًا. في subreddit r/BruceSpringsteen، سأل أحد المتحدثين باللغة الإنجليزية سؤالاً بريئًا على ما يبدو: “في أغنية” Dancing in the Dark “، ماذا تعني عبارة “هذا السلاح للإيجار”؟”

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تتضمن هذه الأغنية الناجحة من ألبوم سبرينغستين “Born in the USA” لعام 1984 الجوقة: “لا يمكنك إشعال النار / لا يمكنك إشعال النار دون شرارة / هذا السلاح للإيجار / حتى لو كنا نرقص فقط” في الظلام.” الإجابات، كما يتوقع المرء من موقع Reddit، تشمل ما هو حرفي، أو جنسي، أو أكاديمي، أو أثيري. المشكلة في كلمات الأغاني، مثل الشعر، هي أنها بطبيعتها غير حرفية، وبالتالي فهي مفتوحة للتأويل. بالرغم من ذلك، في حالة “الرقص في الظلام”، يمكننا الذهاب مباشرة إلى المصدر للحصول على الإجابة. هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة قصيدة غنائية لـ Springsteen أيضًا. “Thunder Road،” بالمثل، جعل الناس يتجادلون حول السطور الافتتاحية – إنها “باب حاجز يغلق / فستان ماري يتمايل”، وليس “موجات”.

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