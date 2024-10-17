كل ما تحتاج لمعرفته حول شحذ لقمة الحفر المتخصصة

يستخدم معظم أصحاب الأعمال اليدوية لقم الثقب التقليدية لعمل ثقوب في الخشب والأشياء الأخرى. يمكن شحذ لقمة الحفر العادية يدويًا أو باستخدام مطحنة مقاعد البدلاء. ولكن ماذا لو كنت تستخدم بت خطوة، وتسمى أيضًا يونيبت؟ هل هناك طرق لشحذ أداة القطع المتخصصة هذه؟ يمكنك ذلك، ولكن كما خمنت على الأرجح، يتطلب الأمر بعض الأدوات والتقنيات المحددة. يمكنك استخدام أدوات كهربائية مثل Dremel أو مطحنة زاوية مرفقة بمبراة معدنية، أو يمكنك شحذها يدويًا باستخدام حجر المشحذ..
الوحدة هي قطعة على شكل هرم لها أقطار مختلفة. يبدو وكأنه درجات سلم أو أقراص مكدسة فوق بعضها البعض. الوحدة لها قطر أكبر في الأسفل وتصبح أضيق حتى تشكل نقطة عند الطرف. يمكنك عمل أحجام مختلفة من الثقوب باستخدام أداة القطع دون الحاجة إلى تغييرها، وذلك ببساطة عن طريق ضبط العمق الذي تقوم بالثقب به. يحتوي التصميم التقليدي للقمة المتدرجة على شق على شكل حرف V يخلق حافة متطورة أثناء الدوران. سوف تقوم بشحذها على طول حافة هذه الدرجة.
يمكن أن تكون القطعة المتدرجة باهظة الثمن للغاية، وعادةً ما يتراوح سعرها بين 25 دولارًا و75 دولارًا في The Home Depot. لهذا السبب، يمكن أن يكون شحذها خيارًا أفضل لميزانيتك بدلاً من التخلص من قطعة قديمة عندما تصبح باهتة وشراء قطعة جديدة. إليك المزيد حول التقنيات اللازمة لشحذ بتة الخطوة المتخصصة.
شحذ مثقاب التخصص الخاص بك
لشحذ لقمة الخطوة، يمكنك استخدام لقمة طحن مخروطية الشكل مع جهاز Dremel. يجب أن تعمل على الوجه الأصغر من الوجهين داخل فتحة بت الخطوة. تأكد من أن المطحنة الموجودة على جهاز Dremel تدور للخارج، بعيدًا عن حافة لقمة الحفر. إذا كنت تمسك الوحدة من المقبض وتشير للأعلى أمامك، فيجب أن تدور المطحنة في اتجاه عقارب الساعة. قم بتمريره لأعلى ولأسفل على الحافة اليسرى للشق الداخلي، مما يؤدي إلى شحذ حافة القطع. استمر في العمل حتى تتمكن من مطابقة زاوية المصنع.
هناك خيار آخر وهو استخدام قرص شحذ مصنوع من المعدن متصل بمطحنة زاوية. قم بتثبيت الماكينة على طاولة العمل باستخدام حامل، وقم بتشغيلها، ثم حرك حافة القطع للوحدة بحذر – على الجزء الداخلي من الشق – عبر الوجه الدوار لقرص الطحن. هذا سوف يشحذها بسرعة.
إذا كنت تفضل شحذها يدويًا، فاستخدم حجر شحذ الماس. ضع أصغر وجهين للوحدة بشكل مسطح على حافة الحجر وحركه للخلف وللأمام لصقله. يمكن أن تسبب أحجار شحذ الماس خدوشًا كبيرة في المعدن، لذا استخدمها بعناية على الوحدة.
احذر من الأخطاء الشائعة
عند طحن لقمة الحفر، لا تضع المطحنة أبدًا على الجزء الدائري من الشق. الحافة المسطحة هي ما تقوم به عملية القطع، وتحتاج إلى الحفاظ على حافتها الثابتة. قم دائمًا بشحذها من داخل الشق لإزالة النتوءات. لا تبدأ أبدًا على الجزء المنحني أو الجانب الخارجي من الشق وإلا ستتلف حافة القطع وتحدث ثقوبًا غير مستوية عند الحفر بها لاحقًا.
إذا قررت استخدام طاحونة زاوية، توخي الكثير من الحذر. إذا انزلقت أثناء استخدام أداة الشحذ هذه، فمن الممكن أن تأخذ جزءًا من لقمة الخطوة وتدمرها. يمكنك أيضًا أن تجرح نفسك، لأن طاحونة الزاوية تدور بسرعة كبيرة. احرص دائمًا على ارتداء نظارات السلامة وإلا قد تصل الجزيئات المعدنية المتطايرة إلى عينيك. ستُحدث جلاخة الزوايا أيضًا الكثير من الشرر أثناء شحذ الوحدة، مما قد يجعلك غير مرتاح عند استخدام هذه الطريقة.
إذا كنت تقوم بشحذ لقم الخطوة يدويًا، فتجنب استخدام حجر أكسيد الألومنيوم وإلا ستتلف حواف الحجر. ضع في اعتبارك أيضًا أن العملية ستستغرق وقتًا أطول بكثير من استخدام المطحنة أو جهاز Dremel. تقول شركة Home Hacks أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 دقائق لشحذ جزء ممل حقًا يدويًا. ومع ذلك، فإن القيام بهذه العملية يدويًا يقلل من فرص إصابتك أو إخراج جزء كبير من الأداة المعدنية.