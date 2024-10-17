كل ما تحتاج لمعرفته حول شحذ لقمة الحفر المتخصصة

يستخدم معظم أصحاب الأعمال اليدوية لقم الثقب التقليدية لعمل ثقوب في الخشب والأشياء الأخرى. يمكن شحذ لقمة الحفر العادية يدويًا أو باستخدام مطحنة مقاعد البدلاء. ولكن ماذا لو كنت تستخدم بت خطوة، وتسمى أيضًا يونيبت؟ هل هناك طرق لشحذ أداة القطع المتخصصة هذه؟ يمكنك ذلك، ولكن كما خمنت على الأرجح، يتطلب الأمر بعض الأدوات والتقنيات المحددة. يمكنك استخدام أدوات كهربائية مثل Dremel أو مطحنة زاوية مرفقة بمبراة معدنية، أو يمكنك شحذها يدويًا باستخدام حجر المشحذ..

الوحدة هي قطعة على شكل هرم لها أقطار مختلفة. يبدو وكأنه درجات سلم أو أقراص مكدسة فوق بعضها البعض. الوحدة لها قطر أكبر في الأسفل وتصبح أضيق حتى تشكل نقطة عند الطرف. يمكنك عمل أحجام مختلفة من الثقوب باستخدام أداة القطع دون الحاجة إلى تغييرها، وذلك ببساطة عن طريق ضبط العمق الذي تقوم بالثقب به. يحتوي التصميم التقليدي للقمة المتدرجة على شق على شكل حرف V يخلق حافة متطورة أثناء الدوران. سوف تقوم بشحذها على طول حافة هذه الدرجة.

يمكن أن تكون القطعة المتدرجة باهظة الثمن للغاية، وعادةً ما يتراوح سعرها بين 25 دولارًا و75 دولارًا في The Home Depot. لهذا السبب، يمكن أن يكون شحذها خيارًا أفضل لميزانيتك بدلاً من التخلص من قطعة قديمة عندما تصبح باهتة وشراء قطعة جديدة. إليك المزيد حول التقنيات اللازمة لشحذ بتة الخطوة المتخصصة.