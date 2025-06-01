كل ما تحتاج لمعرفته عن الغطس

إذا كنت تبحث عن طريقة عصرية لإدلاء بيانًا كبيرًا في حمامك ، فإن التنقيب عن البلاط يأخذ عالم التصميم عن طريق العاصفة. هذه التقنية مخصصة لأولئك الذين يحبون التصميمات الداخلية لافتة للنظر. غطس الألوان هو اتجاه اللوحة الذي يمكن أن يعزز هدوء غرفتك ، ويأخذه الغارقة في البلاط إلى المستوى التالي. ضع ببساطة – تعني التزحلق على البلاط تركيب البلاط عبر الأرض والجدران وحتى السقف. فكر في حمامك كعلبة مجوهرات من البلاط. يجب تغطية كل سطح رئيسي في نمط أو لون أو نسيج مماثل من اختيارك. إلى جانب المفهوم نفسه ، هناك العديد من الفروق الدقيقة التي تجعل هذه التقنية تعمل.

خذ جديلة من التخلص من الألوان واختر البلاط التي لها ميزة واحدة متسقة. النهج الأكثر شيوعًا هو تثبيت البلاط داخل عائلة اللون نفسها. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا اختيار البلاط في نفس الشكل أو الملمس إذا كنت تفضل تباين اللون. الغطس البلاط يؤثر بشكل خاص في المساحات الأكثر إحكاما. في الواقع ، فإن تمديد البلاط نفسه من الأرض إلى السقف يمكن أن يجعلها تبدو أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك المساحة الصغيرة المزيد من الإبداع مع أنماط جريئة ونغمات مشبعة. يكتسب هذا الاتجاه المذهل للبلاط شعبية بمعدل سريع ، ويقوم المصممون بتجربة طرق تثبيت لا حصر لها. اكتشف أفضل نهج لمساحتك.