كم عدد البيض الذي يجب أن يتناوله الأطفال يوميًا؟ ادعاء جيه دي فانس بشأن النظام الغذائي لأطفاله يثير ضجة على الإنترنت

تعرض المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس لانتقادات شديدة قبل بضعة أيام أثناء حملته الانتخابية في أحد متاجر البقالة في بنسلفانيا. وكان يحاول الوصول إلى البيض للحديث عن التضخم، وكان أطفاله يركضون خلفه.
“دعونا نتحدث عن البيض”، هكذا قال أمام الكاميرات. “لأن هؤلاء الرجال (مشيرًا إلى أطفاله) يأكلون في الواقع حوالي 14 بيضة كل صباح”. لدى فانس وزوجته أوشا ثلاثة أطفال، وهذا يعني أن كل طفل يأكل أقل بقليل من خمس بيضات.
هل يمكن أن تأكل الكثير من البيض؟ تقول ديما سلهوبي، أخصائية التغذية المسجلة ومؤسسة مركز نوريش آند ليفت للاستشارات الغذائية: “في أغلب الأطفال، من الآمن تناول بيضة أو اثنتين يوميًا، وتوفر البيضتان العناصر الغذائية المهمة للصحة الجيدة؛ بشرط الحفاظ على توازن المصادر الغذائية الأخرى للكوليسترول والدهون”. وتضيف سلهوبي أنه من الأفضل مراعاة العوامل الصحية العامة وتناول البروتين اليومي عند تحديد عدد البيض المناسب لنظام طفلك الغذائي.
البيض مفيد للأطفال
تقدم ديما سلهوبي بعض الإرشادات الإضافية حول عدد البيض الذي يجب تناوله وفقًا لعمر الطفل. قالت: “بشكل عام، يجب أن يتناول الطفل الصغير (من سن 1 إلى 3 سنوات) بيضة واحدة يوميًا. البيض هو أحد المصادر الرئيسية للبروتينات والفيتامينات والمعادن لدى الأطفال الصغار”. لا بأس من البدء في إضافة البيض المطبوخ ببطء إلى النظام الغذائي للطفل في عمر ستة أشهر، بدءًا بربع ملعقة صغيرة مخلوطة بأطعمة أخرى مرتين في الأسبوع (وفقًا لموقع Australian Eggs). لا ينبغي للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن أربعة أشهر تناول البيض.
كما أن تناول بيضة واحدة يوميًا أمر جيد للأطفال حتى سن 8 سنوات. ومع تقدم طفلك في العمر ووصوله إلى سن المراهقة، يمكن إضافة بيضة واحدة أو اثنتين إلى النظام الغذائي، وذلك حسب طبيعة نمط حياة طفلك، مثل ممارسة الرياضة.
وأضافت سلهوبي: “يوفر البيض مصدرًا جيدًا جدًا للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، وهي مهمة جدًا لنمو وتطور الأطفال الصغار. ومع ذلك، يجب الحفاظ على توازن العناصر الغذائية، لأنها تتطلب تناول مجموعات غذائية أخرى، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان”.
لا ينبغي للأطفال تناول الكثير من البروتين
قد تكون الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات شائعة بين البالغين، ولكن الإفراط في تناول البروتين قد يشكل مشكلة للأطفال، وفقًا لعيادة كليفلاند. فالإفراط في تناول البروتين لدى الأطفال قد يؤدي إلى تلف الأعضاء وخطر الإصابة بالجفاف. وحتى إذا كان طفلك رياضيًا، فإن تناول مكملات البروتين قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو حصوات الكلى.
يحتاج الأطفال من عمر 6 أشهر إلى عام واحد إلى 11 جرامًا من البروتين يوميًا، ويحتاج الأطفال حتى سن 3 سنوات إلى 13 جرامًا، وفقًا لمجلس الغذاء والتغذية. يجب أن يتناول الأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات 19 جرامًا من البروتين يوميًا، وتزداد احتياجاتهم من البروتين إلى 34 جرامًا حتى سن 13 عامًا. بعد سن 13 عامًا، تختلف احتياجات البروتين بين الجنسين، بدءًا من 52 جرامًا للذكور و46 جرامًا للإناث.
تحتوي البيضة الكبيرة على ما يزيد قليلاً على 3 جرامات من البروتين، لذا فمن المحتمل أنك لن تفرط في إثقال النظام الغذائي لطفلك إذا كان البيض هو المصدر الوحيد للبروتين. إذا تناول أطفال جيه دي فانس خمس بيضات كل صباح، فهذا يعني 15 جرامًا من البروتين من البيض فقط.