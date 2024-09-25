كم عدد البيض الذي يجب أن يتناوله الأطفال يوميًا؟ ادعاء جيه دي فانس بشأن النظام الغذائي لأطفاله يثير ضجة على الإنترنت

تعرض المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس لانتقادات شديدة قبل بضعة أيام أثناء حملته الانتخابية في أحد متاجر البقالة في بنسلفانيا. وكان يحاول الوصول إلى البيض للحديث عن التضخم، وكان أطفاله يركضون خلفه.

“دعونا نتحدث عن البيض”، هكذا قال أمام الكاميرات. “لأن هؤلاء الرجال (مشيرًا إلى أطفاله) يأكلون في الواقع حوالي 14 بيضة كل صباح”. لدى فانس وزوجته أوشا ثلاثة أطفال، وهذا يعني أن كل طفل يأكل أقل بقليل من خمس بيضات.

هل يمكن أن تأكل الكثير من البيض؟ تقول ديما سلهوبي، أخصائية التغذية المسجلة ومؤسسة مركز نوريش آند ليفت للاستشارات الغذائية: “في أغلب الأطفال، من الآمن تناول بيضة أو اثنتين يوميًا، وتوفر البيضتان العناصر الغذائية المهمة للصحة الجيدة؛ بشرط الحفاظ على توازن المصادر الغذائية الأخرى للكوليسترول والدهون”. وتضيف سلهوبي أنه من الأفضل مراعاة العوامل الصحية العامة وتناول البروتين اليومي عند تحديد عدد البيض المناسب لنظام طفلك الغذائي.