كم مرة تحتاج الخرسانة إلى أن تكون مختومة؟

باعتبارك مالك منزل واعيًا، ربما تكون قد قمت بتطبيق مادة مانعة للتسرب على مشاريعك الخرسانية – مثل الممرات والباحات وأرضيات المرآب، على سبيل المثال – بمجرد اكتمالها لحماية الخرسانة، والحفاظ على مظهرها الأفضل، وإطالة عمرها. يمر الوقت، وأنت تعلم أنه يجب عليك إعادة إغلاق الخرسانة في مرحلة ما، ولكن ربما تتساءل عن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى إجراء هذه الصيانة. التقدير العام هو كل سنتين إلى خمس سنوات، ولكن هذه النصيحة تأتي مع عدد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على وتيرة إعادة الختم.

للحصول على فكرة أفضل عن موعد إعادة الغلق، فكر في مقدار حركة السير والمركبات التي تحصل عليها الخرسانة. هل يتعرض للطقس القاسي، أو الملح الذي يذوب الجليد، أو دورات التجميد والذوبان، أو أشعة الشمس الشديدة؟ هل تم تنفيذ المشروع من معالجة زخرفية خاصة للخرسانة مثل الختم أو الصبغ؟ كل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تحلل الخرسانة ببطء وهي أسباب وجيهة لإعادة غلقها بانتظام.

يعد نوع مانع التسرب المستخدم في البداية أيضًا عاملاً في عدد مرات إعادة تطبيق مانع التسرب، ويمكن أن يوفر ملصق المنتج إرشادات بشأن تكرار إعادة التطبيق. من بين الأنواع المختلفة من المواد المانعة للتسرب التي يمكنك استخدامها على الخرسانة، فإن المواد المانعة للتسرب الأكريليكية هي الأقل عمرًا، وتحتاج إلى إعادة الختم كل سنة إلى ثلاث سنوات، في حين أن المواد المانعة للتسرب من الإيبوكسي والبولي يوريثان تدوم لفترة أطول، وتحتاج إلى إعادة الختم كل خمس إلى 10 سنوات. تحتاج المواد المانعة للتسرب المخترقة إلى إعادة إغلاقها كل ثلاث إلى سبع سنوات.