كيفن ديورانت يرد على جهمير جيبس ​​لاعب فريق الأسود بعد رقصة البلاي أوف

حاول Jahmyr Gibbs التصيد على Kevin Durant بعد هبوطه، لكن نجم Suns – ومشجع Commanders – ألقى اللكمة الأخيرة بعد فوز واشنطن المذهل 45-31 على Lions في جولة NFC التقسيمية يوم السبت.

قام جيبس، الذي كان مسؤولاً عن الهبوط مرتين خلال خسارة ديترويت، بتقليد كيف رقص ديورانت في النفق قبل المباراة الخامسة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين 2019 بعد الوصول إلى منطقة النهاية ومنح ديترويت التقدم مبكرًا 7-0.

ولكن مع انتشار المقاطع التي تلتقط أوجه التشابه بين الرقصات على X، كتب ديورانت: “لقد سئمت بالفعل من @Jahmyr_Gibbs1. لقد سئمت بالفعل من @Jahmyr_Gibbs1. التحرك في مكان ما يا أخي اللعنة.

أتمنى لك ليلة سعيدة في ديترويت pic.twitter.com/93z6mmvI5v – كيفن دورانت (@KDTrey5) 19 يناير 2025

بعد ذلك، بعد تقدم القادة إلى مباراة بطولة NFC، أضاف ديورانت منشورًا آخر على وسائل التواصل الاجتماعي نصه “أتمنى لك ليلة سعيدة في ديترويت” وتضمن مقطعًا له وهو يرقص قبل مواجهة ووريورز رابتورز قبل ست سنوات.

كما انتهى ديورانت، وهو من مواطني واشنطن العاصمة، بالاحتفال مع مباراة ما بعد مباراة القادة منذ أن لعب فريق صنز مع بيستونز في ديترويت في وقت سابق من يوم السبت.

ارتدى ديورانت القميص رقم 8، والتقط صورة مع الركض للخلف – ورقم 8 – بريان روبنسون جونيور، وأخبر المالك جوش هاريس، “انتصاران آخران”، قبل أن يضيف، “كان هذا أكبر فوز منذ أن أصبح من محبي القادة.

سجل ديورانت 36 نقطة وساعد فريق صنز على تصدر بيستونز في ليتل سيزرز أرينا والتحرك فوق 0.500 خلال المباراة في الساعة 4 مساءً، ثم انتقل لمسافة نصف ميل إلى فورد فيلد للانضمام إلى احتفالات ما بعد المباراة في غرفة خلع الملابس – حتى أنه قال، “ضع هواةك” في مقطع فيديو على Instagram مع ظهير القائد مايك سينريستيل.

مع الفوز، تتقدم واشنطن لمواجهة الفائز من فريق إيجلز المصنف رقم 2 ورامز المصنف رقم 4 في مباراة بطولة NFC في نهاية الأسبوع المقبل – وهي المرة الأولى التي يكون فيها أحد الفرق الأربعة النهائية في اتحاد كرة القدم الأميركي منذ عام 1991، عندما كان القادة فاز في النهاية بلقب Super Bowl بانتصارين لاحقًا.

Gibbs ، الذي جمع 1412 ياردة و 16 هبوطًا خلال الموسم العادي بينما كان يلعب دورًا رئيسيًا في أفضل هجوم في اتحاد كرة القدم الأميركي، انتهى بـ 105 ياردات في 14 حملًا ضد واشنطن.

لم يكشف عن رقصة ديورانت مرة أخرى بعد أن سجل هبوطه الثاني في المباراة في الربع الثالث وساعد الأسود على تقليص تأخرهم إلى ثلاث نقاط بمسافة ثماني ياردات.