كيفية إغلاق الأبواب من الفيضانات بالأشياء التي تمتلكها بالفعل

يمكن أن تحدث الفيضانات في أي وقت يكون فيه الطقس عاصفًا، وبدون الاستعداد المناسب، يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة لمنزلك. في عالم مثالي، سيكون لديك ما يكفي من الوقت للذهاب إلى المتجر وتخزين الأشياء التي تساعدك على إغلاق أبوابك، ولكن ماذا تفعل في موقف اللحظة الأخيرة؟ لحسن الحظ، لا تحتاج دائمًا إلى معدات متخصصة لإغلاق أبوابك وإبعاد مياه الفيضانات. مع القليل من الحيلة والهدوء، يمكنك استخدام الأدوات المنزلية الشائعة لإنشاء حواجز ضد الماء. على سبيل المثال، يمكنك استخدام قماش القنب والشريط اللاصق لإغلاق الأبواب والنوافذ مؤقتًا أو المواد مثل البلاستيك والخشب الرقائقي لإنشاء حاجز ضد الفيضان.
حتى مع حلول الفيضانات التي يمكنك صنعها بنفسك، هناك دائمًا خطر وصول بعض المياه إلى داخل مساحتك. تتطلب هذه السيناريوهات عادةً اهتمامًا احترافيًا لعلاجها، على الرغم من وجود بعض النصائح التي يمكنك القيام بها بنفسك لتنظيف المرآب الذي تعرض لأضرار بسبب المياه. أولاً وقبل كل شيء، قم دائمًا بإيقاف تشغيل جميع الكهرباء في المنزل إذا كان القيام بذلك آمنًا. بعد ذلك، ستتمكن من استخدام أداة مثل المكنسة الكهربائية الرطبة والجافة لإزالة كميات قليلة من الماء قبل ترك المساحة تجف بمساعدة المراوح.
العناصر الشائعة التي يمكنك استخدامها لإغلاق أبوابك من الفيضانات
لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإغلاق أبوابك من الفيضانات إذا كان لديك بالفعل قماش مشمع قياسي وشكل من أشكال الأشرطة شديدة التحمل مثل الشريط اللاصق. يمكنك استخدام هاتين الطريقتين بشكل منفصل إذا لم يكن لديك كلا العنصرين، أو يمكنك استخدامهما معًا لمزيد من الحماية على المدى القصير. كل ما عليك فعله هو وضع الشريط اللاصق على القاعدة وإغلاقه حول الأبواب أو النوافذ في محاولة لتقليل الفجوات التي يمكن أن يدخل منها الماء. يمكنك بعد ذلك تثبيت القماش حول الجزء السفلي من الباب، مع التأكد من رفعه إلى أعلى. مما تتوقع أن تصل إليه المياه. استخدم الشريط أو العناصر الثقيلة للمساعدة في وزن قماش القنب وإبقائه آمنًا.
وبالمثل، يختار بعض الأشخاص البلاستيك والخشب الرقائقي كوسيلة لإنشاء حاجز فيضانات لأبوابهم. تتضمن هذه الطريقة استخدام قطع من الخشب الرقائقي لتغطية الباب أو النافذة بالكامل قبل استخدام شريط أو مسامير شديدة التحمل لتثبيت الأغطية البلاستيكية فوقها أيضًا. أحد الحلول الشائعة الأخرى التي يمكنك صنعها بنفسك للفيضانات هو استخدام أكياس الرمل، لكن هذا العنصر ليس شائعًا جدًا لدى بعض أصحاب المنازل. وبدلاً من ذلك، يمكن أيضًا استخدام اختراق أكياس القمامة أثناء الفيضان.
فكر في اختيار الخيارات التي تم شراؤها من المتجر لراحة البال
بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق المعرضة للفيضانات، فإن الاستثمار في العناصر التجارية التي يتم شراؤها من المتاجر قد يوفر راحة البال أكبر من أساليب DIY. هناك العديد من منتجات الحماية، مثل الشريط اللاصق، المصمم لإنشاء أختام مقاومة للماء حول الأبواب والنوافذ. يمكنك تجربة شريط Flex Seal Flood Protection Tape أو البحث عن مجموعة مماثلة في متجر الأجهزة المحلي لديك. يعد تطبيق الشريط سهلًا نسبيًا مقارنةً ببعض الطرق الأخرى، على الرغم من أنه من المفترض استخدامه كخط حماية أول مع عناصر أخرى بدلاً من الاستخدام الفردي.
لمزيد من الحماية المتقدمة، هناك منتجات مثل أكياس الفيضانات التي يتم تنشيطها بالماء أو سدود الأبواب. تتوسع هذه المنتجات عند ملامستها للماء لتشكل حاجزًا قويًا وهي طريقة ممتازة لمنع الطابق السفلي أو المنزل من الفيضانات. تميل هذه المنتجات إلى أن تكون ذات أسعار أعلى من بعض عناصر الوقاية من الفيضانات، ولكنها توفر ميزة إضافية تتمثل في القدرة على حماية منزلك حتى لو اضطررت إلى الإخلاء. الاستثمار في هذه الأنواع من المنتجات التجارية يمكن أن يجعل عملية إغلاق أبوابك من الفيضانات أسهل بكثير وتوفر حماية أكثر موثوقية عندما تكون في أمس الحاجة إليها.