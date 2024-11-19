كيفية إغلاق الأبواب من الفيضانات بالأشياء التي تمتلكها بالفعل

يمكن أن تحدث الفيضانات في أي وقت يكون فيه الطقس عاصفًا، وبدون الاستعداد المناسب، يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة لمنزلك. في عالم مثالي، سيكون لديك ما يكفي من الوقت للذهاب إلى المتجر وتخزين الأشياء التي تساعدك على إغلاق أبوابك، ولكن ماذا تفعل في موقف اللحظة الأخيرة؟ لحسن الحظ، لا تحتاج دائمًا إلى معدات متخصصة لإغلاق أبوابك وإبعاد مياه الفيضانات. مع القليل من الحيلة والهدوء، يمكنك استخدام الأدوات المنزلية الشائعة لإنشاء حواجز ضد الماء. على سبيل المثال، يمكنك استخدام قماش القنب والشريط اللاصق لإغلاق الأبواب والنوافذ مؤقتًا أو المواد مثل البلاستيك والخشب الرقائقي لإنشاء حاجز ضد الفيضان.

حتى مع حلول الفيضانات التي يمكنك صنعها بنفسك، هناك دائمًا خطر وصول بعض المياه إلى داخل مساحتك. تتطلب هذه السيناريوهات عادةً اهتمامًا احترافيًا لعلاجها، على الرغم من وجود بعض النصائح التي يمكنك القيام بها بنفسك لتنظيف المرآب الذي تعرض لأضرار بسبب المياه. أولاً وقبل كل شيء، قم دائمًا بإيقاف تشغيل جميع الكهرباء في المنزل إذا كان القيام بذلك آمنًا. بعد ذلك، ستتمكن من استخدام أداة مثل المكنسة الكهربائية الرطبة والجافة لإزالة كميات قليلة من الماء قبل ترك المساحة تجف بمساعدة المراوح.