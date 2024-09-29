كيفية اختيار أفضل نمط للرف العائم لمساحتك الخاصة

يعد دمج الرفوف العائمة طريقة رائعة لتحديث مظهر أي غرفة دون إنفاق الكثير من المال. كما يسمح لك أيضًا بإحداث تأثير كبير على المظهر البصري للمساحة الخاصة بك. تشمل مزايا التصميم باستخدام الرف العائم استخدام المساحة الرأسية، وتوفير مساحة على الأرض للعناصر الأخرى. يتم تثبيت الأرفف العائمة مباشرة على الحائط دون أن تظهر الأقواس التقليدية تحتها، مما يزيل هذا التشتيت ويسمح للعناصر المرتبة عليها بأن تصبح محور التركيز. توفر هذه الأرفف المساحة، لأنها، على عكس الخزانة، لا تحتوي على أرجل أو أبواب، وتوفر حجمًا أقل. يمكن تصميمها خصيصًا لتناسب زاوية متاحة – في أي مكان تتوفر فيه مساحة على الحائط، ربما يمكنك احتواء رف واحد على الأقل. وأخيرًا، فهي سهلة التثبيت. ستؤدي بعض الرفوف الموجودة في الأماكن المناسبة إلى تحويل مساحتك بأقل جهد من جانبك.
هل تبحث عن مساحة تخزين إضافية؟ شيء بعمق لملء جدار فارغ؟ بمجرد أن تقرر الغرض منه، فكر في المظهر العام الذي تسعى إليه. هل ترغب في استخدام مجموعة من الرفوف الأفقية أو شيء أكثر تأثيرًا يخلق تصميمًا خاصًا به؟ هل تفضل شيئًا يطابق أو يتناقض مع ديكورك الحالي؟ توخي الحذر هنا – قد يبرز الرف الريفي للغاية الموجود في غرفة عصرية أنيقة ولكن ليس بالطريقة التي تريدها. من المهم اختيار شيء يكمل جمالك الحالي.
احصل على الشكل الذي تريده مع الرف العائم المثالي
الرفوف تأتي في مئات الأنماط. ما الذي سيضيف إلى التصميم الداخلي الخاص بك؟ إذا كان لديك كوخ أو بيت مزرعة، فستحتاج إلى استخدام خشب سميك يشبه الألواح بمظهر خام غير مكتمل. للحصول على تصميم أكثر عصرية، فكر في حواف أرق ولمسة نهائية ناعمة، ربما شيء لامع مثل المعدن أو الزجاج. هناك أيضًا ديكور صناعي حديث بعناصره المعمارية المكشوفة عمدًا. لاحظ أنه بالنسبة لبعض الأرفف ذات نمط معين، تتم إضافة الأقواس لاستكمال التصميم. بمجرد تحديد الغرض من الرف والنمط المرغوب فيه، ابحث عن الإلهام في المناطق من غرفة المعيشة إلى حمامك، حيث تكون مساحة الرف مطلوبة حقًا. يمكن لهذه الأدوات متعددة الاستخدامات أيضًا أن تعمل في غرف النوم والمطبخ، وهي منطقة أخرى حيث تكون مساحة الرف ذات قيمة للتخزين والتنظيم.
قبل شراء أي شيء، انظر إلى الغرفة بأكملها وقم بالقياس للتأكد من الطول المناسب. فكر في إضافة أكثر من رف واحد. تأتي المجموعات التي تتراوح قيمتها بين 30 إلى 60 دولارًا مع عدة قطع لتجميعها معًا. لم تقرر بشأن المظهر أو الترتيب؟ قم بإنشاء قطع من الورق المقوى وألصقها على الحائط. قم بترتيب وإعادة ترتيب عينات الورق المقوى الخاصة بك لتحديد الأفضل.
وأخيرا، هناك اللون. لجعل الرفوف تختفي، قم بطلائها بنفس لون الجدار. للحصول على مظهر أكثر تحديدًا، استخدم لونًا متباينًا: فكر في أرفف سوداء في مطبخ أبيض بالكامل، أو أرفف شاحبة مقابل جدار جريء. وأفضل ما في الأمر هو أن إضافة الرفوف العائمة يشبه إضافة الأعمال الفنية – إذا لم ينجح الأمر، قم بتعديلها حسب الحاجة للحصول على المظهر المثالي.