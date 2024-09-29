كيفية اختيار أفضل نمط للرف العائم لمساحتك الخاصة

الرفوف تأتي في مئات الأنماط. ما الذي سيضيف إلى التصميم الداخلي الخاص بك؟ إذا كان لديك كوخ أو بيت مزرعة، فستحتاج إلى استخدام خشب سميك يشبه الألواح بمظهر خام غير مكتمل. للحصول على تصميم أكثر عصرية، فكر في حواف أرق ولمسة نهائية ناعمة، ربما شيء لامع مثل المعدن أو الزجاج. هناك أيضًا ديكور صناعي حديث بعناصره المعمارية المكشوفة عمدًا. لاحظ أنه بالنسبة لبعض الأرفف ذات نمط معين، تتم إضافة الأقواس لاستكمال التصميم. بمجرد تحديد الغرض من الرف والنمط المرغوب فيه، ابحث عن الإلهام في المناطق من غرفة المعيشة إلى حمامك، حيث تكون مساحة الرف مطلوبة حقًا. يمكن لهذه الأدوات متعددة الاستخدامات أيضًا أن تعمل في غرف النوم والمطبخ، وهي منطقة أخرى حيث تكون مساحة الرف ذات قيمة للتخزين والتنظيم.

قبل شراء أي شيء، انظر إلى الغرفة بأكملها وقم بالقياس للتأكد من الطول المناسب. فكر في إضافة أكثر من رف واحد. تأتي المجموعات التي تتراوح قيمتها بين 30 إلى 60 دولارًا مع عدة قطع لتجميعها معًا. لم تقرر بشأن المظهر أو الترتيب؟ قم بإنشاء قطع من الورق المقوى وألصقها على الحائط. قم بترتيب وإعادة ترتيب عينات الورق المقوى الخاصة بك لتحديد الأفضل.

وأخيرا، هناك اللون. لجعل الرفوف تختفي، قم بطلائها بنفس لون الجدار. للحصول على مظهر أكثر تحديدًا، استخدم لونًا متباينًا: فكر في أرفف سوداء في مطبخ أبيض بالكامل، أو أرفف شاحبة مقابل جدار جريء. وأفضل ما في الأمر هو أن إضافة الرفوف العائمة يشبه إضافة الأعمال الفنية – إذا لم ينجح الأمر، قم بتعديلها حسب الحاجة للحصول على المظهر المثالي.