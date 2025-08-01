كيفية اختيار حاويات التخزين لمطبخ الجرف المفتوح

المطابخ والمخازن هي أماكن في المنزل يصعب الحفاظ عليها منظمة. من حاويات التخزين المزيفة إلى وفرة من المواد الغذائية التي يبدو أنها تتضاعف في الكمية بين عشية وضحاها ، من الصعب الحفاظ على الأشياء أنيقة ومرتبة. عندما تستخدم الأشياء في منطقة ما كل يوم ، وأحيانًا عدة مرات في اليوم ، من السهل أن تفقد نظام المؤسسة الذي تضعه للراحة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون اتجاه الرفوف المفتوح هو الحل الذي تريده في مطبخك مع بعض حاويات التخزين العصرية لمساعدتك على البقاء منظمًا بشكل عصري.
يمكن أن تكون مطابخ الرف المفتوحة شاقة. سيرى الناس كل شيء على أرففك ، وجميع أطباقك ، ونظاراتك ، وحتى مكوناتك. على الرغم من أن المنظمة الجذابة بصريًا هي أولوية لهذا النوع من نظام التخزين ، إلا أنه يمكن حلها مع إصلاح حاوية التخزين. الجميع على دراية بالبلاستيك القابل لإعادة الاستخدام للسكر والدقيق والحبوب ، ولكن ماذا عن السلال والجرار الزجاجية والأواني الخزفية؟ باستخدام عناصر التصميم الأساسية ، ستتمكن من اختيار حاويات التخزين المثالية لمطابقة مطبخك والحفاظ على أرففك المفتوحة منظمة مثل قائمة المهام المفضلة لديك.
تذكر العناصر الأربعة الرئيسية للتصميم لحاويات التخزين الخاصة بك
عندما يتعلق الأمر بالجماليات والتصميم ، يمكن أن تشعر بالسحر ، مثل وجود العديد من العناصر التي يجب التفكير فيها. ومع ذلك ، لا يوجد سوى أربعة منها أساسية مهمة للحفاظ على الأشياء جذابة ومثيرة للاهتمام: اللون والارتفاع والتباين والملمس. الخطوة الأولى في استخدامها لمساعدتك على اختيار حاويات التخزين الخاصة بك هي اختيار لوحة ألوان وما إذا كنت تريد خيارات تخزين واضحة أو غير شفافة أم لا. يمكن أن يكون استخدام الجرار القديمة الصافية وسيلة ذكية للتخلص من مطبخك وتنظيمه ، ولكن إذا كنت تفضل الذهاب مع خيارات أو سلال أو جرار من السيراميك المعتمة ستعمل بشكل جيد. فقط تأكد من التمسك بنفس السمة الموجودة في مطبخك واختيار الجرار أو الأواني التي هي ارتفاعات مختلفة وقوام متناقضة للحفاظ عليها مثيرة للاهتمام بصريًا. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام الأواني الطينية ذات اللون الأرضي لتخزين الأواني وسلة الخوص تان للأطباق أو الفاكهة.
إذا قررت استخدام الجرار الواضحة لتخزين المكونات ، فستحتاج إلى نظام مخزن يعمل بجد ويبقى منظمًا لأنه سيكون مرئيًا من جميع الزوايا. الجرار الزجاجية رائعة لأنه يمكنك رؤية ما هو موجود في كل حاوية دون فتحها ، ولكن لزيادة الكفاءة ، حاول تجميعها في أقسام مثل الباستا المجففة والتوابل والوجبات الخفيفة. يساعد تقسيم العناصر ليس فقط بالكفاءة ، ولكن أيضًا مع الحفاظ على نظام ألوان المطبخ والأرفف متماسكة ، بدلاً من الانتشار والتخلي.