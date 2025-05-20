كيفية اختيار مسحوق بروتين مصل اللبن الأيمن لفقدان الوزن

قال Pikosky إنه لا يوجد فرق ذي معنى بين أنواع بروتين مصل اللبن عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن وفقدانه ، لذلك اختر أي نوع تفضله ، سواء كان ذلك في شكل تركيز أو عزل أو تحلل. “على الرغم من أنه قد يتم الإبلاغ عن أن مصل اللبن هو هضم أعلى قليلاً مقابل تركيز أو عزل ، إلى جانب معدل أسرع من الهضم ، قد تكون هذه الاختلافات صغيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الفوائد الصحية في العالم الحقيقي ، حيث أن جميع بروتينات مصل اللبن هي هضم للغاية (~ ≥ 95 ٪ هضم) هضمها بسرعة وامتصاصها” ، قال.

ومع ذلك ، تتضمن العوامل التي قد ترغب في التفكير فيها عدد السعرات الحرارية ، سواء كنت حساسًا لللاكتوز ، وكيف تتذوق. العزلات والحيوانات المائية لها سعرات حرارية أقل قليلاً ، وفقا لبيكوسكي. ولكن إذا كان اللاكتوز مشكلة بالنسبة لك ، فالتمسك بعزل بدلاً من التركيز. يمكن أن يختلف الذوق والفم أيضًا بين العزلة والتركيز بسبب اللاكتوز النسبي والدهون والمحتوى المعدني.

وقال بيكوسكي: “سيختار مصنعو الأغذية غالبًا بين الأنواع المختلفة من بروتين مصل اللبن بناءً على كيفية أداءه بتنسيق أو تطبيق معين بناءً على هذه الاختلافات الدقيقة (على سبيل المثال ، شريط مقابل مشروب)”. ومع ذلك ، إذا كنت تشتري النموذج المسحوق لاستخدامك الخاص ، فقد تحتاج إلى تجربة لمعرفة أفضل ما يعجبك.