كيفية اختيار مسحوق بروتين مصل اللبن الأيمن لفقدان الوزن

يمكن أن يكون الحصول على الكثير من البروتين مفيدًا خلال جهود فقدان الوزن. على سبيل المثال ، يكتب Healthline أن البروتين يقلل من مستواك من هرمون الجوع Ghrelin مع زيادة هرمونات في وقت واحد مثل GLP-1 (نفس الهرمون المرتبط بالعقاقير مثل الأوزمبيك وويغوفي) ، والببتيد يي ، والكوليكستوكينين. البروتين الكافي ضروري أيضًا لمنع هدر العضلات. من الممكن أن تخسر 11 ٪ إلى 50 ٪ من كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن (لكل أبوت). ومع ذلك ، يمكن أن يساهم فقدان العضلات في تباطؤ التمثيل الغذائي ، وهو شيء لا تريده عند محاولة التخلص من الجنيهات.
من أجل الحصول على ما يكفي من البروتين ، غالبًا ما يتحول أخصائيو الحميات إلى مكملات مثل بروتين مصل اللبن. لكن بروتين مصل اللبن يأتي بأشكال قليلة مختلفة ، لذلك قد يكون من المربك أن يقرر أي واحد للشراء (إليك الفرق الكبير بين بروتين مصل اللبن والبروتين القائم على النبات). هل هناك شكل معين يعمل بشكل أفضل لفقدان الوزن؟ للحصول على إجابات ، تحدثت Health Digest مع Matthew Pikosky ، دكتوراه ، RD ، نائب رئيس أبحاث التغذية في المجلس الوطني للألبان.
أفضل نوع من بروتين مصل اللبن لفقدان الوزن هو الذي تفضله
قال Pikosky إنه لا يوجد فرق ذي معنى بين أنواع بروتين مصل اللبن عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن وفقدانه ، لذلك اختر أي نوع تفضله ، سواء كان ذلك في شكل تركيز أو عزل أو تحلل. “على الرغم من أنه قد يتم الإبلاغ عن أن مصل اللبن هو هضم أعلى قليلاً مقابل تركيز أو عزل ، إلى جانب معدل أسرع من الهضم ، قد تكون هذه الاختلافات صغيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الفوائد الصحية في العالم الحقيقي ، حيث أن جميع بروتينات مصل اللبن هي هضم للغاية (~ ≥ 95 ٪ هضم) هضمها بسرعة وامتصاصها” ، قال.
ومع ذلك ، تتضمن العوامل التي قد ترغب في التفكير فيها عدد السعرات الحرارية ، سواء كنت حساسًا لللاكتوز ، وكيف تتذوق. العزلات والحيوانات المائية لها سعرات حرارية أقل قليلاً ، وفقا لبيكوسكي. ولكن إذا كان اللاكتوز مشكلة بالنسبة لك ، فالتمسك بعزل بدلاً من التركيز. يمكن أن يختلف الذوق والفم أيضًا بين العزلة والتركيز بسبب اللاكتوز النسبي والدهون والمحتوى المعدني.
وقال بيكوسكي: “سيختار مصنعو الأغذية غالبًا بين الأنواع المختلفة من بروتين مصل اللبن بناءً على كيفية أداءه بتنسيق أو تطبيق معين بناءً على هذه الاختلافات الدقيقة (على سبيل المثال ، شريط مقابل مشروب)”. ومع ذلك ، إذا كنت تشتري النموذج المسحوق لاستخدامك الخاص ، فقد تحتاج إلى تجربة لمعرفة أفضل ما يعجبك.
كيفية استهلاك بروتين مصل اللبن لفقدان الوزن
أشار Pikosky إلى أنه على الرغم من أن العصائر هي أن العديد من الناس يذهبون إلى استهلاك بروتين مصل اللبن ، إلا أنه يقترح الإبداع والتجربة. على سبيل المثال ، حاول خلطه مع دقيق الشوفان الصباحي أو الفطائر للحصول على دفعة إضافية للبروتين. “بمجرد أن يبدأ المستهلكون في تجربة و/أو تجربة مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة الآن ، فسوف يفاجأون بعدد خيارات تذوق الرائعة!” قال. إذا كان فقدان الوزن هو هدفك ، ومع ذلك ، فابحث عن السعرات الحرارية في الاعتبار.
أحد التحذيرات التي يجب وضعها في الاعتبار ، وفقًا لبيكوسكي ، هو أن بروتين مصل اللبن هو مكمل غذائي ، وبالتالي لا ينظم بنفس الطريقة مثل الأطعمة والمشروبات. ينصح Pikosky بأن يلتزم المستهلكون بالمنتجات التي يتم اعتمادها من قبل مختبر مستقل. وقال بيكوسكي: “إن NSF معتمد لـ Sport هو مورد معترف به وموثوق به يشهد على ما هو موجود على الملصق في الحزمة وأن المنتج لا يحتوي على مستويات غير آمنة من الملوثات أو المواد المحظورة أو عوامل الإخفاء”. “مورد آخر موثوق به هو اختيار مستنير.”