كيفية استعادة أرضيات بلاط terrazzo عفا عليها الزمن لإلقاء نظرة منتعشة

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لا يوجد إنكار للعديد من مزايا تثبيت أرضيات Terrazzo بلاط في منزلك. إنها متينة من المستوى التالي ، ومتعددة الاستخدامات ، وهي منخفضة الصيانة كما تحصل الأرضيات. هذا لا يعني أنهم لن يحصلوا على القليل من الباهت والزخارف بعد فترة من الوقت. سوف تراكم الأوساخ في نهاية المطاف. سوف تظهر علامات البلى حتما. في مثل هذه الحالات ، قد تحتاج أرضياتك إلى أكثر من مجرد تطهير لاستعادة تألقها. استغلنا Irakli Khizanishvili ، الرئيس التنفيذي ومالك Proslit Tile & Stone ، للحصول على مشورة الخبراء. لقد سارنا بلطف من خلال كيفية إعادة أرضية بلاط terrazzo إلى الحياة ، موضحًا العملية التي “تتضمن مزيجًا من الطحن الميكانيكي والتلميع والختم”.
قد يبدو الأمر وكأنه الكثير من العمل ، ولكن يجب أن تستمر النتيجة النهائية لفترة كافية لتبرير الجهد. “يمكن أن تستمر أرضية Terrazzo التي تم ترميمها بشكل صحيح من 15 إلى 25 عامًا أو أكثر مع الصيانة الأساسية” ، مشترك المحترف في Tile في مقابلة حصرية مع House Digest. بطبيعة الحال ، فإن عوامل مثل مقدار حركة المرور التي تحصل عليها وستؤثر عادات التنظيف الخاصة بك على عمرها. ومع ذلك ، أضاف الخبير أن “Terrazzo عبارة عن مادة منخفضة الصيانة وطويلة الأمد عند علاجها بشكل صحيح.”
عملية خطوة بخطوة لاستعادة أرضيات terrazzo
أوصى Khizanishvili بإجراء اختبار صغير قبل علاج السطح بأكمله. بهذه الطريقة ، يمكنك معرفة ما إذا كنت تحب النتيجة. وقال الخبير لـ House Digest على وجه الحصر: “ابدأ بنظيف عميق لإزالة الأوساخ السطحية أو الشمع أو الطلاء”. “منظف ووسادة الحزام المحايد للأس الهيدروجيني عادة ما يكونون كافيين.” ليس لديك المنتج المناسب لرعاية أرضيات الترازو الخاصة بك؟ شيء مثل Zep المحايدة الرقم الهيدروجيني المنظف كل الأغراض سيفعل. أثناء التنظيف ، لاحظ أي ضرر ملحوظ ، بما في ذلك الشقوق والثقوب والبطاطا وغيرها من العيوب. “ملء رقائق أو تشققات باستخدام حشو terrazzo القائم على الإيبوكسي المطابقة بالألوان” ، اقترح خزانيشفيلي.
إذا كانت أرضيات البلاط terrazzo الخاصة بك لا تزال سليمة ، تخطي مباشرة إلى الطحن. وقال خزانيشفيلي: “استخدم مطحنة الأرضية الكوكبية مع منصات الماس الدقيقة تدريجياً لإزالة الطبقة العليا التالفة وفضح terrazzo الطازجة”. (PSST: نظرًا لأنه من المحتمل ألا يكون لديك هذه الآلة الضخمة في متناول اليد ، يمكنك استئجار واحدة في شركة تأجير المعدات المحلية والأدوات.) “بمجرد أن يتم تسويتها ، تلميعها مع فريك جيد بشكل متزايد (غالبًا ما يصل إلى 1500 أو 3000 حصى) لتحقيق الانتهاء من اللمعان العالي أو الساتين ، اعتمادًا على (تفضيلاتك).”
قم بتدوير كل شيء مع مانعة للتسرب المخترقة ، مثل مانعات التسرب المعجزة 511 Impregnator Sealer. لا يسمح فقط للأرض بالتنفس ، ولكنه يوفر الحماية من أضرار المياه والبقع أيضًا. وأخيرًا ، أوصى الخبير بأنك “تنتهي بمسحوق تلميع و (أ) حرق عالي السرعة لزيادة اللمعان”. أشار Khizanishvili إلى أن هذه الخطوة الأخيرة اختيارية.
الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند استعادة أرضية بلاط terrazzo عفا عليها الزمن
نظرًا لأن الجميع ليسوا طبيعية في ترميم Terrazzo Tile ، فقد سألنا Khizanishvili عما لا يجب فعله عند إحياء هذه الأرضيات. الطحن المستمر هو إغفال كبير. “يفترض البعض أن التنظيف والختم وحده يكفي ، ولكن بدون الطحن الميكانيكي ، لن تزيل الخدوش أو اللون” ، كشف خبير البلاط والحجر أثناء مقابلته مع House Digest. والأسوأ من ذلك ، أن بعض الناس لا ينظفون أرضياتهم قبل تطبيق السدادات الواقية. هذه وصفة للبقع القبيحة والتقشير السريع.
تذكر أن استخدام عمال النظافة الخاطئة يمكن أن يكون ضارًا بقدر عدم التنظيف على الإطلاق. تجنب الخطأ الكبير الذي يرتكبه الجميع عند تنظيف أرضيات terrazzo عن طريق التوجيه من أي شيء كاشف أو حمضي. وفقا لخزانيشفيلي ، “هذه يمكن أن تحفر السطح أو تتفاعل مع المصفوفة الحجرية.” وعندما يحين الوقت لإصلاح الثقوب والشقوق ، لا تتجاهل مطابقة ملونة حشو terrazzo. هذا يضمن أن النتيجة النهائية تبدو احترافية ، وليست بقعة.
يبدو ساحقا؟ يمكنك دائمًا استشارة محترف لتخفيف الحمل ، خاصة عند التعامل مع قدر كبير من الضرر. “إذا كانت الأرضية لها خدوش عميقة أو تلطيخ أو ارتداء غير متكافئ ، فمن الأفضل أن تجلب محترفًا مع معدات الطحن الصناعية” ، نصح خزانيشفيلي. وأضاف: “إذا لم تكن معتادًا على الختم أو القلق بشأن جماليات ، يمكن للمحترف أن يساعد في ضمان الانتهاء المتسق الذي يعيد الأرض إلى الحياة”. إذا كنت توظف محترفًا ، فلا تنس أن تخبرهم ما إذا كنت تريد ماتي أو لمعان الساتان ، لأن العملية ستكون مختلفة بعض الشيء لكل منها.