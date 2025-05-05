كيفية استعادة أرضيات بلاط terrazzo عفا عليها الزمن لإلقاء نظرة منتعشة

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لا يوجد إنكار للعديد من مزايا تثبيت أرضيات Terrazzo بلاط في منزلك. إنها متينة من المستوى التالي ، ومتعددة الاستخدامات ، وهي منخفضة الصيانة كما تحصل الأرضيات. هذا لا يعني أنهم لن يحصلوا على القليل من الباهت والزخارف بعد فترة من الوقت. سوف تراكم الأوساخ في نهاية المطاف. سوف تظهر علامات البلى حتما. في مثل هذه الحالات ، قد تحتاج أرضياتك إلى أكثر من مجرد تطهير لاستعادة تألقها. استغلنا Irakli Khizanishvili ، الرئيس التنفيذي ومالك Proslit Tile & Stone ، للحصول على مشورة الخبراء. لقد سارنا بلطف من خلال كيفية إعادة أرضية بلاط terrazzo إلى الحياة ، موضحًا العملية التي “تتضمن مزيجًا من الطحن الميكانيكي والتلميع والختم”.

قد يبدو الأمر وكأنه الكثير من العمل ، ولكن يجب أن تستمر النتيجة النهائية لفترة كافية لتبرير الجهد. “يمكن أن تستمر أرضية Terrazzo التي تم ترميمها بشكل صحيح من 15 إلى 25 عامًا أو أكثر مع الصيانة الأساسية” ، مشترك المحترف في Tile في مقابلة حصرية مع House Digest. بطبيعة الحال ، فإن عوامل مثل مقدار حركة المرور التي تحصل عليها وستؤثر عادات التنظيف الخاصة بك على عمرها. ومع ذلك ، أضاف الخبير أن “Terrazzo عبارة عن مادة منخفضة الصيانة وطويلة الأمد عند علاجها بشكل صحيح.”