كيفية الاختيار بين التشطيبات الخرسانية المصقولة والمختومة

جنبا إلى جنب مع كونه سهل التنظيف والصيانة بشكل لا يصدق ، توفر التشطيبات الخرسانية عنصرًا أنيقًا وحديثًا لأي منزل. أحد الجوانب السلبية القليلة للخرسانة هو أنه يمكن أن يصدع ، لكن هذه ليست مشكلة إذا التقطت أفضل منتج لإصلاح ملموسة في السوق. يعد اختيار تثبيت جدران أو أرضيات ملموسة أكثر تعقيدًا من اختيار ظلال من الحجر. قبل البدء في تثبيت الخرسانة في منزلك ، عليك أن تختار بين النهاية المصقولة أو المختومة.

كل من تلميع وختم الخرسانة يحميها من الضرر ، لكن الختم يضيف المنتج إلى الأرضيات بينما يغير التلميع الخرسانة نفسها. الخرسانة الملموسة هي ببساطة خرسانة مغلفة بأنواع مختلفة من الختمات ، مثل الاكريليك أو الايبوكسي أو البولي يوريثان. الخرسانة المصقولة ، من ناحية أخرى ، تراجع بشكل احترافي مع أدوات لإنشاء لمسة لامعة. كل من النوعين من التشطيب يجعل الخرسانة لطيفة وسلسة ، ولكن كلاهما لديه إيجابيات وسلبيات مختلفة تجعلها أكثر ملاءمة لتطبيقات مختلفة.