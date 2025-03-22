كيفية الاختيار بين التشطيبات الخرسانية المصقولة والمختومة

جنبا إلى جنب مع كونه سهل التنظيف والصيانة بشكل لا يصدق ، توفر التشطيبات الخرسانية عنصرًا أنيقًا وحديثًا لأي منزل. أحد الجوانب السلبية القليلة للخرسانة هو أنه يمكن أن يصدع ، لكن هذه ليست مشكلة إذا التقطت أفضل منتج لإصلاح ملموسة في السوق. يعد اختيار تثبيت جدران أو أرضيات ملموسة أكثر تعقيدًا من اختيار ظلال من الحجر. قبل البدء في تثبيت الخرسانة في منزلك ، عليك أن تختار بين النهاية المصقولة أو المختومة.
كل من تلميع وختم الخرسانة يحميها من الضرر ، لكن الختم يضيف المنتج إلى الأرضيات بينما يغير التلميع الخرسانة نفسها. الخرسانة الملموسة هي ببساطة خرسانة مغلفة بأنواع مختلفة من الختمات ، مثل الاكريليك أو الايبوكسي أو البولي يوريثان. الخرسانة المصقولة ، من ناحية أخرى ، تراجع بشكل احترافي مع أدوات لإنشاء لمسة لامعة. كل من النوعين من التشطيب يجعل الخرسانة لطيفة وسلسة ، ولكن كلاهما لديه إيجابيات وسلبيات مختلفة تجعلها أكثر ملاءمة لتطبيقات مختلفة.
تلميع الخرسانة في المناطق الكبيرة والمشغولة
لمعرفة ما إذا كانت الأرضيات الملموسة مناسبة لمنزلك ، عليك أن تفكر في عوامل مثل المتانة والسعر. أي نوع من الانتهاء من الخرسانة متينة للغاية ، ولكن الخرسانة المصقولة مقاومة بشكل خاص للأجسام الصغيرة والنكات. هذا يجعل الخرسانة المصقولة سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق لأنه لا توجد أي خدوش لفخار الغبار والحطام. ولكن ، على الرغم من أن الخرسانة المصقولة قد تكون غير قابلة للتدمير تقريبًا ، إلا أنها ليست مقاومة للماء. من الممكن أن تمتص المياه التي يمكن أن تجذب في النهاية العفن الفطري وحتى العفن ، بالإضافة إلى أي سائل مسكوب لا يتم تنظيفه على الفور قد يتسرب إلى الأسمنت ويترك علامة. الخرسانة الخام صعبة للغاية ، لذلك قد يكون من غير المريح الوقوف لفترة طويلة.
على عكس الخرسانة المختومة ، بمجرد أن يتم تلميع الخرسانة ، لا يتطلب الأمر سوى التنظيف المنتظم للاحتفاظ بملمعها ولا يحتاج إلى إعادة إعادةتها. نظرًا لأنه قوي للغاية وطويل الأمد ، يوصى بالخرسانة المصقولة للمساحات التي ترى الكثير من البلى ، مثل الطوابق السفلية ، المستودعات ، أو في المساحات الفاخرة التي تدعو إلى النهاية المذهلة أو الجدار. يمكن أن تصل تكاليف تثبيت الخرسانة المصقولة إلى 10 دولارات للقدم المربع.
استخدم الخرسانة المختومة عند الحاجة إلى الحماية
قد لا تكون المواد المستخدمة لختم الخرسانة صعبة ضد الأضرار الطفيفة مثل الخرسانة غير المكتملة ، لكنها تخلق حاجزًا مقاومًا للماء. يمكن لأي نوع من مانع التسرب أن يمنع الماء من التسرب ، وبعض الأصناف مقاومة لبعض المواد الكيميائية. نتيجة لذلك ، لا تمتص التشطيبات الخرسانية المختومة السوائل التي يمكن أن تؤدي إلى البقع. يمكنك أيضًا اختيار لون مانعة مانعة للتسرب ، لذلك هناك الكثير من الفرص للتخصيص. يعد الخرسانة المختومة الأفضل للغرف التي قد ترى الكثير من الانسكابات ، بما في ذلك المرائب أو المخازن.
لسوء الحظ ، تصبح جميع أنواع مانع التسرب متهالكة بمرور الوقت. اعتمادًا على التنوع الذي تختاره ، قد تضطر إلى إعادة بيع الخرسانة بقدر ما مرة واحدة في السنة ، أو نادرًا ما يكون كل عشر سنوات كل عشر سنوات. على الجانب الإيجابي ، يكون ختم الخرسانة أرخص من تلميع الخرسانة ، وبأسعار معقولة عمومًا – على عكس مواد الأرضيات الأخرى التي لا تستحق التكلفة. يمكن أن يكون أقل من دولار واحد للقدم المربع للمواد لتغلق الخرسانة ؛ إذا قمت بشراء اللوازم ، فيمكنك حتى إغلاقها بنفسك.