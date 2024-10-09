كيفية التخلص من المكتب للحصول على مكتب منزلي مخفي مثالي

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك ترغب في وجود مكتب ومنطقة عمل مخفية وخالية من العوائق في منزلك. ربما لا تتوفر لديك المساحة الأرضية، أو ربما تشعر بالاستياء من تخصيص غرفة كاملة لشيء غير ممتع مثل العمل. ومع ذلك، ربما لا يعني هذا أنك ترغب في العمل من مكتب بحجم الأطفال أو جعل طاولة العشاء الخاصة بك بمثابة مكتبك المنزلي. لحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق الرائعة لجعل مكتبك غير مرئي عمليًا مع الاستمتاع بمزايا مساحة المكتب المنزلي. يمكنك محاولة استخدام المناطق غير المستغلة بشكل كافٍ في منزلك أو شراء قطع أثاث استراتيجية تساعدك على زيادة مساحة مكتبك المنزلي الصغير إلى أقصى حد. أفكارنا تشمل إنشاء مكتب في خزانة احتياطية أو مساحة من جدار خزانة المؤن، أو تخصيص زاوية صغيرة لمساحة العمل، أو استخدام مكتب مورفي.

أفضل طريقة لجعل أي غرفة عملية دون فقدان مساحة كبيرة من المساحة هي اختيار أثاث موفر للمساحة لمساحة مكتبك، بدءًا من المكتب. إذا كنت تعمل في منطقة صغيرة، فأنت تعلم أنك لا تريد مكتبًا تنفيذيًا مستديرًا أو ضخمًا، حيث إنه يشغل مساحة كبيرة ولا يمكن دفعه بسهولة على الحائط. بدلاً من ذلك، فإن اختيار مكتب ضيق يمكن وضعه على الحائط هو أمر منطقي أكثر. يمكنك الحصول على مساحة كبيرة إذا قمت بإنشاء مكتب مخصص يملأ المنطقة بأكملها. تعد المكاتب على شكل حرف L، مثل SHW Home Office Wood Corner Desk، أيضًا خيارات ممتازة لتوفير المساحة. على الرغم من أنها لا تزال كبيرة جدًا، إلا أنه يمكن وضعها في أي زاوية قائمة دون أن تشغل مساحة كبيرة في بقية المساحة.