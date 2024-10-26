كيفية التخلص من براز الإوز القبيح في الفناء الخلفي لمنزلك

إذا كنت قد خرجت من قبل للاستمتاع بيوم مشمس في الفناء الخلفي لمنزلك لتستقبلك مفاجأة غير سارة تتمثل في براز الإوز، فأنت لست وحدك. على الرغم من أن الإوز مخلوقات جميلة، إلا أنه يمكن أن يسبب فوضى كبيرة عندما يقرر أن يجعل حديقتك مرحاضًا شخصيًا له. يمكن أن يمثل براز الإوز تحديًا لأنه ليس قبيح المظهر فحسب، بل إنه زلق أيضًا، ودعونا نواجه الأمر، فهو مجرد مقزز. لكن لا تقلق، فهناك طرق فعالة للتخلص من الفوضى ومنع حدوثها مرة أخرى.
إذا كانت الفضلات جافة، ستعمل مجرفة أو أشعل النار حسنًا لكشطهم في كيس القمامة. للحصول على قطرات جديدة أو على مساحات أكبر، قم برشها بخرطوم حديقتك هي وسيلة فعالة لتطهير الفناء الخلفي الخاص بك. إذا كان البراز موجودًا على سطح السفينة أو الممر أو السجادة الخارجية، فيمكنك فعل ذلك أيضًا استخدم منظفًا خفيفًا أو منظفًا طبيعيًا مصنوعًا من خليط الخل والماء للتطهير المنطقة وتحييد الروائح العالقة. ومع ذلك، قد ترغب في تجنب استخدام الخل على العشب الخاص بك.
المزيد من الطرق لإزالة أنبوب الإوز بشكل فعال
بمجرد معالجة الفوضى الفورية، قد تحتاج إلى بعض الاستراتيجيات الإضافية للتعامل مع براز الإوز في مواقف معينة. على سبيل المثال، للتخلص من بقع فضلات الطيور العنيدة المتروكة على الأفنية أو الممرات الحجرية أو الأسطح الخشبية، تعد الغسالة الكهربائية أداة ممتازة. سوف يرفع الضغط العالي أي بقايا ويترك الأسطح تبدو نظيفة وجديدة مرة أخرى. ومع ذلك، إذا كنت تتعامل مع كمية كبيرة من البراز، قد ترغب في التفكير في الاستعانة بمتخصص في إزالة براز الإوز، والذي سيكون لديه إمكانية الوصول إلى المعدات المناسبة لالتقاط كميات كبيرة بسرعة.
أداة أخرى مفيدة هي مغرفة البراز، مصمم خصيصًا لتنظيف فضلات الحيوانات على المروج، مثل Arm & Hammer Swivel Bin وRake من Amazon مقابل 22 دولارًا. تساعد هذه الأداة على تقليل الانحناء ويمكنها إنجاز عمل سريع للرواسب المتعددة المنتشرة عبر منطقة واسعة. بعد إزالة البراز، من الجيد دائمًا شطف المنطقة للتخلص من أي بقايا متبقية وللتأكد من أن مساحتك الخارجية نظيفة وآمنة، خاصة إذا كان الأطفال أو الحيوانات الأليفة يلعبون في الفناء. الآن بعد أن أصبحت حديقتك نظيفة، يمكنك تحويل التركيز إلى إبقاء الإوز بعيدًا عن حديقتك إلى الأبد.