كيفية التخلص من براز الإوز القبيح في الفناء الخلفي لمنزلك

إذا كنت قد خرجت من قبل للاستمتاع بيوم مشمس في الفناء الخلفي لمنزلك لتستقبلك مفاجأة غير سارة تتمثل في براز الإوز، فأنت لست وحدك. على الرغم من أن الإوز مخلوقات جميلة، إلا أنه يمكن أن يسبب فوضى كبيرة عندما يقرر أن يجعل حديقتك مرحاضًا شخصيًا له. يمكن أن يمثل براز الإوز تحديًا لأنه ليس قبيح المظهر فحسب، بل إنه زلق أيضًا، ودعونا نواجه الأمر، فهو مجرد مقزز. لكن لا تقلق، فهناك طرق فعالة للتخلص من الفوضى ومنع حدوثها مرة أخرى.

إذا كانت الفضلات جافة، ستعمل مجرفة أو أشعل النار حسنًا لكشطهم في كيس القمامة. للحصول على قطرات جديدة أو على مساحات أكبر، قم برشها بخرطوم حديقتك هي وسيلة فعالة لتطهير الفناء الخلفي الخاص بك. إذا كان البراز موجودًا على سطح السفينة أو الممر أو السجادة الخارجية، فيمكنك فعل ذلك أيضًا استخدم منظفًا خفيفًا أو منظفًا طبيعيًا مصنوعًا من خليط الخل والماء للتطهير المنطقة وتحييد الروائح العالقة. ومع ذلك، قد ترغب في تجنب استخدام الخل على العشب الخاص بك.