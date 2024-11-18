كيفية تثبيت حواف رصف الطوب لأسرة حديقتك

عند تركيبها بشكل صحيح، تخلق أرضيات الطوب حافة نظيفة حول أسرة حديقتك تدوم لسنوات. بالإضافة إلى المساعدة في تحديد المساحات وإضافة مظهر أكثر رسمية إلى حديقتك، فإن استخدام الرصف لحواف حديقتك يمكن أن يساعد في إبعاد العشب واحتواء النباتات الأخرى التي قد تنتشر بقوة. يتضمن ذلك منع العشب من الزحف إلى أسِرَّة حديقتك. مع توفر العديد من الألوان والأنماط لأرضيات الطوب، يمكنك إنشاء حدود مرتبة تتناسب مع الجمالية العامة لحديقتك. من الطوب الأحمر الكلاسيكي إلى الأرضيات الريفية، ستتمكن بالتأكيد من العثور على المظهر المثالي لإبراز أسرة الزهور الخاصة بك. إنها أيضًا طريقة رائعة لإعادة استخدام الرصف القديم في حديقتك إذا كنت قد قمت بإعادة تصميمه مؤخرًا أو كان لديك مواد متبقية من مشروع آخر.
حتى لو لم تكن قد قمت بالكثير من الأعمال اليدوية في منزلك أو حديقتك بعد، فإن تركيب حافة رصف من الطوب حول أسرة الحديقة يعد مشروعًا للمبتدئين سهلًا نسبيًا ومتسامحًا. كل ما تحتاجه هو رصف الطوب وبعض المواد اللاصقة للمناظر الطبيعية ومجرفة والكثير من الصبر لأخذ وقتك أثناء كل خطوة من العملية. المفتاح هو تخطيط وقياس التصميم بشكل صحيح لضمان شراء ما يكفي من المواد وتحقيق المظهر المطلوب. بمجرد الانتهاء من إعداد الخطة والمواد، ربما يمكنك تثبيت حواف الرصف في عطلة نهاية أسبوع واحدة.
تخطيط حافة حديقة رصف الطوب الخاصة بك
للبدء، أحضر حبلًا أو خيطًا وشريط قياس. ضع الحبل على طول حافة أسرة حديقتك، مع التأكد من ثنيه مع محيط السرير. بمجرد تحديد الحافة بأكملها بالحبل، استخدم قطعة من الشريط اللاصق لتحديد موقعها في نهاية السرير. ثم اسحب الحبل بشكل مستقيم حتى تتمكن من قياسه. هذا هو طول الحافة الخاصة بك.
إذا كنت تقوم بإنشاء أسرة جديدة، استخدم الحبل لإنشاء مخطط تفصيلي للسرير في المكان المخصص له. هذا هو الوقت المناسب للتجول بأشكال وأحجام مختلفة لتصور أفضل لما سيبدو أفضل في الفضاء. بمجرد الوصول إلى الأبعاد التي تريدها، قم بوضع علامة عليها بالشريط والقياس. ثم، لاحظ القياسات على الرسم الخاص بك.
باستخدام هذه القياسات، يمكنك حساب عدد أرضيات الطوب التي يجب عليك شراؤها. اقسم الطول الإجمالي للحواف على طول رصف الطوب الذي تريد استخدامه للعثور على عدد الطوب الذي تحتاجه. إذا كنت ستقوم بتكديس طبقات متعددة، فاضرب الكمية الأولية بعدد الطبقات التي تضيفها. أخيرًا، قم بشراء بقية المستلزمات التي تحتاجها للمشروع، مثل مواد أساس الرصف والمواد اللاصقة للمناظر الطبيعية. إذا لم تكن هذه الأدوات في متناول يدك بالفعل، فستحتاج أيضًا إلى شراء مجرفة ومستوى ومطرقة مطاطية وأوتاد خشبية وخيط.
تثبيت حافة حديقة رصف الطوب الخاص بك
بعد تجميع كل مستلزماتك، حان الوقت لبدء الحفر. للحصول على حواف حادة للعشب يمكنك صنعها بنفسك، استخدم مجرفة ذات حواف مسطحة لحفر خندق على طول الحافة بأكملها. يجب أن يتراوح عمق الخندق بين 4 و6 بوصات وأعرض ببضع بوصات من أرضيات الطوب التي تستخدمها. على الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون مستويًا تمامًا، حاول تسوية قاع الخندق ودكه قليلًا بالمجرفة أو باستخدام أداة العبث.
بعد ذلك، سوف تقوم بتعبئة المواد الأساسية للرصف الخاص بك. عادةً ما يكون خليطًا من الحجر الرملي، يُسكب طبقة من 2 إلى 4 بوصات من المادة في الخندق. استخدم لوحًا لكشطه بسلاسة وتأكد من أن المادة الأساسية مستوية على طول الخندق بأكمله. هذا هو الجزء الذي يستحق أن تأخذ وقتك فيه – أنت بحاجة إلى قاعدة مستقرة ومستوية حتى لا يتحرك الطوب أو يتحرك في وقت لاحق.
بمجرد أن تصبح القاعدة مستوية، يمكنك البدء في وضع أرضيات الطوب في الأعلى. بعد وضع المسار، قم بضبط المستوى أعلى الرصف واضغط عليه بمطرقة مطاطية حتى يصبح مستويًا. إذا كنت تقوم بتكديس طبقات إضافية، فقم بتطبيق خط أو خطين من المادة اللاصقة الطبيعية على الجزء العلوي من الطوب. تحقق من وقت المعالجة على العبوة اللاصقة. إذا كنت تعلم أنه يمكنك وضع الطبقة الثانية بالكامل من الطوب قبل أن يجف، فاستمر في تطبيقها على كامل طول حوافك. إذا لم يكن الأمر كذلك، العمل في الأقسام. بمجرد الانتهاء من جميع دورات الرصف، تكون قد انتهيت. فقط تأكد من عدم إزعاج حوافك أثناء معالجة المادة اللاصقة.