كيفية تجنب خطأ شائع عند اختيار الستائر الخضراء ذات اللون المناسب

الستائر الخضراء متعددة الاستخدامات إلى ما لا نهاية ويمكن أن تعمل مع أي نمط تقريبًا من التزيين ، مما يتيح لك الحصول على المظهر الذي تريده ، بغض النظر عما إذا كنت تتسوق للحصول على ستائر صديقة للميزانية أو تهب البنك. ومع ذلك ، إذا لم تفكر في الألوان خارج نافذتك وتلك الموجودة في بقية غرفتك ، فقد ينتهي بك الأمر بمظهر “مه” وليس مذهلاً.

تجنب هذا الخطأ من خلال تحليل جميع الألوان التي تحيط نافذتك. الأخضر ليس محايدًا حقيقيًا ، لكنه يكمل العديد من الألوان الأخرى. يمكنك أن ترى هذا في الطبيعة ، حيث تشكل المساحات الخضراء من جميع الظلال قاعدة لزهور كل لون. إذا كانت الستائر تحيط بمشهد خضراء خضراء في الخارج ، ففكر في اختيار ظل نابض بالحياة ، مثل Chartreuse بدلاً من المصدقة التي تمزج مع العناصر الطبيعية. ظل أكثر إشراقًا من اللون الأخضر الذي ينشط محيطك.

بدلاً من ذلك ، إذا كانت نافذتك تطل على منظر المدينة الحضري الرمادي ، فإن الغابات أو الأخضر السرطاني يمكن أن يوفر تباينًا مريحًا من خلال صدى ظلال الطبيعة الهادئة. يمكن أن يساعد هذا غرفتك على الشعور بالواحة المهدئة ، خاصة إذا واصلت الموضوع مع عدد قليل من النباتات المنزلية ، مثل أحد أصناف نبات العنكبوت الرائعة.