كيفية تجنب خطأ شائع عند اختيار الستائر الخضراء ذات اللون المناسب

الستائر الخضراء متعددة الاستخدامات إلى ما لا نهاية ويمكن أن تعمل مع أي نمط تقريبًا من التزيين ، مما يتيح لك الحصول على المظهر الذي تريده ، بغض النظر عما إذا كنت تتسوق للحصول على ستائر صديقة للميزانية أو تهب البنك. ومع ذلك ، إذا لم تفكر في الألوان خارج نافذتك وتلك الموجودة في بقية غرفتك ، فقد ينتهي بك الأمر بمظهر “مه” وليس مذهلاً.
تجنب هذا الخطأ من خلال تحليل جميع الألوان التي تحيط نافذتك. الأخضر ليس محايدًا حقيقيًا ، لكنه يكمل العديد من الألوان الأخرى. يمكنك أن ترى هذا في الطبيعة ، حيث تشكل المساحات الخضراء من جميع الظلال قاعدة لزهور كل لون. إذا كانت الستائر تحيط بمشهد خضراء خضراء في الخارج ، ففكر في اختيار ظل نابض بالحياة ، مثل Chartreuse بدلاً من المصدقة التي تمزج مع العناصر الطبيعية. ظل أكثر إشراقًا من اللون الأخضر الذي ينشط محيطك.
بدلاً من ذلك ، إذا كانت نافذتك تطل على منظر المدينة الحضري الرمادي ، فإن الغابات أو الأخضر السرطاني يمكن أن يوفر تباينًا مريحًا من خلال صدى ظلال الطبيعة الهادئة. يمكن أن يساعد هذا غرفتك على الشعور بالواحة المهدئة ، خاصة إذا واصلت الموضوع مع عدد قليل من النباتات المنزلية ، مثل أحد أصناف نبات العنكبوت الرائعة.
باستخدام عجلة الألوان لاختيار الظل المثالي للستائر الخضراء
تعد عجلة الألوان واحدة من أقوى الأدوات في مجموعة أدوات المصمم ، حيث تنظم الألوان بناءً على كيفية تفاعلها ، ويمكنك استخدامها للعثور على لوحة الألوان المثالية. الألوان التكميلية هي الأضداد على عجلة الألوان ، واستخدام كلا اللونين في لوحك يوفر التباين والتوتر. إنه يجلب الاهتمام بالمشروع ، لكن لديه القدرة على أن تكون ساحقة. لون جرين التكميلي أحمر.
من ناحية أخرى ، توجد ألوان مماثلة بجانب بعضها البعض على عجلة الألوان. تمتزج جيدًا ولا تتنافس مع بعضها البعض. ألوان Green المماثلة هي الأزرق والأصفر – الألوان الأساسية التي تتحد لجعلها. يمكن أن يمنحك إقران لون مماثل باللون الأخضر تأثيرًا هادئًا للغاية.
قم بتحسين اختيارك للألوان – أو Hue – عن طريق اختيار الظل أو الصبغة أو النغمة. يمكنك إنشاء ظل بإضافة اللون الأسود إلى اللون ، ولونت عن طريق إضافة أبيض ، ونغمة بإضافة رمادي. ستسمح لك أي من هذه التقنيات باستخدام اللون المفضل لديك دون أن يطغى على مساحتك. إذا كان لديك قلبك على تعليق ستائر chartreuse بجوار سجاد محرك النار الأحمر ، فيمكنك رفض التباين ولكن الحفاظ على اللون من خلال الذهاب بنبرة. يمكن أن تزيد الظلال والصبغات من التباين والفائدة في الاقتران المماثل. ستجعل صبغة الضوء ، مثل Seafoam Green ، ستائرك تنبثق على ظل أغمق ، مثل جدار البحرية. إن فهم نظرية اللون يمكّنك من إنشاء مظهر تحبه من خلال اختيار الستائر الخضراء التي تتوافق مع مساحتك.