كيفية تحويل غرفة نومك بالكامل باستخدام عناصر ايكيا الشهيرة

إذا كنت تخطط لتجديد غرفة نومك، فإن ايكيا مكان ذكي للتسوق. ليست علامات الأسعار في المتناول فحسب (وهي ميزة كبيرة، حيث يمكن أن تصبح عمليات تجديد الغرف باهظة الثمن بسرعة) والتصميمات متعددة الاستخدامات، ولكنها أيضًا تخزن كل شيء بدءًا من الأثاث وحتى التركيبات الكهربائية. للبدء، تحدثت House Digest حصريًا مع Erika Dale، مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة Erika Dale Interior Design، التي شاركت بعض عناصر ايكيا المفضلة لديها – الشمعدانات المثبتة على الحائط وأوراق النخيل المصنوعة يدويًا والستائر الجميلة – لإضافتها إلى غرفة نومك.
واحدة من أسهل الطرق لإضافة الضوء إلى غرفة نومك هي استخدام الشمعدان المثبت على الحائط. يقترح ديل النظر إلى مصباح الحائط RORKULT المثبت بشكل متساطح، أو شمعدان الحائط SINNERLIG، أو شمعدان MÅNALG. وقال ديل: “خاصة على الطاولات الصغيرة التي تفتقر إلى مساحة لمصابيح الطاولة، يتيح لك تصميم المكونات الإضافية تخصيص المساحة الخاصة بك مع الإضاءة المزاجية والمهام دون الحاجة إلى إضافة الأسلاك”.
إذا لم يكن لديك مصابيح بجانب السرير بالفعل، فإن تركيب زوج من المصابيح يمكن أن يغير المساحة حقًا، مما يضيف مصدر الإضاءة متعدد الطبقات الذي يحبه المصممون. يقول ديل أنه من السهل تخصيص هذه المصابيح لإضفاء طابع راقي عليها. وأوضح ديل: “أضف مؤقتًا أو لمبة ذكية لتخصيص جدول الإضاءة الخاص بك وفقًا لروتينك”. “فكر في إضافة غطاء سلك قابل للطلاء لإخفاء السلك وطلائه بنفس لون الجدار للحصول على مظهر مخصص.” بغض النظر عن تركيبات الإضاءة التي تختارها من ايكيا، فإن تعديل ميزاتها الحالية يمكن أن يجعل غرفة نومك تبدو وكأنها غرفتك الخاصة.
أضف بعض الديكور الهادئ
في نهاية يوم طويل، تريد الدخول إلى مساحة تشعرك بالراحة وكأنك في منزلك. واحدة من أبسط الطرق لمنح غرفة نومك تحديثًا دون إنفاق ثروة هي التوجه إلى ايكيا ومراجعة قسم الديكور الخاص بها، حيث يصادف أنه يضم بعض الاكتشافات الحالمة. عندما تحدثت House Digest حصريًا مع ديل، اقترحت إضافة سعف النخيل المصنوع يدويًا من MOLNSKOG إلى ديكور غرفة نومك. “أنا أحب غرفة النوم لأشعر بالهدوء والعضوية،” شارك ديل، مضيفًا “إن أوراق النخيل المصنوعة يدويًا هذه هي عنصر الديكور المثالي لدمجها في جدار معرض أو تجميعها معًا في ترتيب لتحقيق أقصى قدر من التأثير والملمس الطبيعي.”
اقترح ديل أيضًا نسج سعف النخيل من ايكيا مع أي قطع زخرفية موجودة، قائلاً “أنا أيضًا أحب فكرة وضعها مع عناصر ديكور أخرى على رف عرض صغير لمزيد من الاهتمام البصري والعمق.” إذا كنت بحاجة إلى رف، فهي تقترح عليك مراجعة رف العرض LINDÅSEN في رحلتك القادمة إلى ايكيا. إذا كنت أقل اهتمامًا بالجماليات العضوية الحديثة وترغب بدلاً من ذلك في إطلاق العنان لمصممك الداخلي من خلال تزيين الدوبامين، فإن ايكيا لديها أيضًا بعض قطع الديكور الملونة، مثل مزهرية KOPPARBJÖRK ذات اللون الأصفر الزاهي. نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا التسوق في موقع ايكيا بالكامل حسب اللون، وهو مثالي لأولئك الذين لديهم لوحة ألوان محددة جدًا في ذهنهم.
أضف بعض ستائر غرفة النوم الجميلة
تعتبر الظلال والستائر جزءًا أساسيًا من كل غرفة نوم. لا يمكنها فقط المساعدة في إبعاد الشمس عن عينيك وتمنحك بعض الخصوصية، ولكنها تضيف أيضًا إلى الجمالية العامة لغرفة نومك، مما يضيف النعومة إلى المساحة. خلال مقابلة House Digest الحصرية مع Dale، أوصت بالنظر إلى ستائر IKEA SANELA المخملية، وستائر الكتان DYTÅG، وستائر VILDPERSILJA المزخرفة بجرأة. قال ديل: “لا يجب أن تكون الأقمشة ذات المظهر المذهل مخصصة أو باهظة الثمن، ولكنها بالتأكيد تقطع شوطًا طويلًا في جعل المساحة تبدو منتهية وناعمة ومرحبة”. “استمتع بالإثارة مع الستارة المخملية المزاجية، أو اختر أغطية الكتان الأنيقة والكلاسيكية، أو أضف بعض الألوان والمرح بنمط جريء.”
بالإضافة إلى الاستخدام التقليدي لتغطية النوافذ، هناك أيضًا العديد من الطرق غير العادية للتزيين بالستائر، مثل إنشاء سرير مظلي بمسارات على السقف، أو استبدال باب خزانة بستارة أو تغطية التخزين المفتوح. شارك Dale أيضًا بعض الطرق البسيطة لجعل ستائر ايكيا الأساسية تبدو فاخرة وتناسب ذوقك الخاص. شارك المصمم: “قم بمضاعفة الألواح على كل جانب لمزيد من الامتلاء أو فكر في إضافة زخرفة ممتعة إلى الحواف لإضافة شخصية فريدة من نوعها”.
الشعور بالإلهام؟ تحقق من مشاريع DIY IKEA التي يمكنك القيام بها لمنح غرفة نومك الأساسية ترقية حديثة. وإذا كنت بحاجة إلى سرير جديد لإكمال تجديد غرفة النوم الخاصة بك، فإليك كيف يمكن لهيكل السرير IKEA MALM زيادة مساحة التخزين.