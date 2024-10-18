كيفية تحويل غرفة نومك بالكامل باستخدام عناصر ايكيا الشهيرة

إذا كنت تخطط لتجديد غرفة نومك، فإن ايكيا مكان ذكي للتسوق. ليست علامات الأسعار في المتناول فحسب (وهي ميزة كبيرة، حيث يمكن أن تصبح عمليات تجديد الغرف باهظة الثمن بسرعة) والتصميمات متعددة الاستخدامات، ولكنها أيضًا تخزن كل شيء بدءًا من الأثاث وحتى التركيبات الكهربائية. للبدء، تحدثت House Digest حصريًا مع Erika Dale، مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة Erika Dale Interior Design، التي شاركت بعض عناصر ايكيا المفضلة لديها – الشمعدانات المثبتة على الحائط وأوراق النخيل المصنوعة يدويًا والستائر الجميلة – لإضافتها إلى غرفة نومك.

واحدة من أسهل الطرق لإضافة الضوء إلى غرفة نومك هي استخدام الشمعدان المثبت على الحائط. يقترح ديل النظر إلى مصباح الحائط RORKULT المثبت بشكل متساطح، أو شمعدان الحائط SINNERLIG، أو شمعدان MÅNALG. وقال ديل: “خاصة على الطاولات الصغيرة التي تفتقر إلى مساحة لمصابيح الطاولة، يتيح لك تصميم المكونات الإضافية تخصيص المساحة الخاصة بك مع الإضاءة المزاجية والمهام دون الحاجة إلى إضافة الأسلاك”.

إذا لم يكن لديك مصابيح بجانب السرير بالفعل، فإن تركيب زوج من المصابيح يمكن أن يغير المساحة حقًا، مما يضيف مصدر الإضاءة متعدد الطبقات الذي يحبه المصممون. يقول ديل أنه من السهل تخصيص هذه المصابيح لإضفاء طابع راقي عليها. وأوضح ديل: “أضف مؤقتًا أو لمبة ذكية لتخصيص جدول الإضاءة الخاص بك وفقًا لروتينك”. “فكر في إضافة غطاء سلك قابل للطلاء لإخفاء السلك وطلائه بنفس لون الجدار للحصول على مظهر مخصص.” بغض النظر عن تركيبات الإضاءة التي تختارها من ايكيا، فإن تعديل ميزاتها الحالية يمكن أن يجعل غرفة نومك تبدو وكأنها غرفتك الخاصة.