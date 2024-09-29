كيفية تشميع الأرضيات الخشبية للحفاظ على جمالها

كلاسيكية ومتينة ومثالية للانزلاق في أقدام تخزينية، على طراز “الأعمال المحفوفة بالمخاطر”، ستكون الأرضيات الخشبية دائمًا الخيار الصحيح للمنزل. تمامًا مثل أي شيء آخر في الحياة، هناك بعض المهام الأساسية لضمان أن تعيش أرضياتك لفترة طويلة وتزدهر. تعمل المواد المانعة للتسرب على حماية الخشب وتحسين مظهره. هناك العديد من الطرق لإعادة الأرضيات الصلبة القديمة إلى الحياة، وقد يكون تشميعها هو الخيار الصحيح لك. إن تشميع الأرضيات الخشبية يحميها من الانسكابات ويملأ الخدوش ويمكن أن يحمي البقع من البهتان. إنها ليست أسهل أعمال DIY في العالم، لكن النتائج تستحق الجهد المبذول.
ومع ذلك، بالنسبة للأرضيات الموجودة، من الضروري معرفة الأرضية التي تمت معالجتها بالفعل. إذا كانت أرضياتك الخشبية مغطاة باليوريتان، فالشمع ليس مناسبًا لك. هل أنت غير متأكد مما يتم التعامل مع أرضياتك؟ في زاوية مخفية، خشن سطح الأرضية قليلاً بقطعة من الصوف الفولاذي. إذا كان هناك طبقة شمعية رمادية اللون على الصوف الفولاذي، فأنت تتعامل مع أرضية مشمعة. يمكنك أيضًا تشميع الأرضيات العارية أو التي تمت معالجتها بمادة عازلة للخشب أو اللك أو الورنيش أو الزيت أو الورنيش.
إليك التفاصيل الجوهرية حول إزالة الشعر بالشمع من أرضياتك حتى تتوهج. بمجرد اختيارك لأفضل منتج للأسطح، إليك خطواتك: تنظيف الأرضيات، ووضع طبقة واحدة أو أكثر من الشمع، ثم تلميعها. اعتمادًا على حالة طوابقك، قد يكون لديك بعض المهام الأخرى التي سيتم إضافتها إلى كل خطوة.
تشميع الأرضيات الخشبية: الانهيار
ابدأ باختيار الشمع على شكل سائل أو معجون؛ يتطلب كل نموذج تطبيقات مختلفة قليلاً وسيعطيك نتائج مختلفة. ستحتاج إلى وضع معجون الشمع بقطعة قماش يدويًا، بينما يمكنك وضع الشمع السائل باستخدام ممسحة ذات رأس إسفنجي. يعد تطبيق معجون الشمع أكثر صعوبة، لكن نهايته تميل إلى أن تدوم لفترة أطول من الشمع السائل. ستحتاج أيضًا على الأرجح إلى وضع أكثر من طبقة واحدة من الشمع السائل. بمجرد أن تصبح مستعدًا للتشمر عن سواعدك، افتح تلك النوافذ على نطاق واسع للحصول على بعض التهوية اللازمة.
إذا كانت أرضيتك مشمعة في الماضي، فسوف تحتاج إلى إزالتها يدويًا باستخدام المشروبات الروحية المعدنية أو باستخدام أداة إزالة الشمع التجارية والصوف الفولاذي. بمجرد إزالة الشمع القديم، امسح الأرضية لإزالة الحصى والحطام باستخدام منظف فعال للأرضيات الصلبة، وإلا يمكن أن تعلق الجزيئات في الشمع. اترك الأرضية تجف تمامًا، ثم ضع الشمع. بالنسبة للمعاجين، استخدم قطعة قماش مبللة وخالية من الوبر واغمسها في الشمع وافركها بلطف على الخشب. بالنسبة للشمع السائل، ضعيه مباشرة على الأرض ثم وزعيه بالممسحة. اترك الطبقة الأولى تجف لمدة تتراوح بين 10 إلى 60 دقيقة قبل إضافة طبقة ثانية.
عندما يبدأ الشمع في الظهور بشكل غائم، فهذه علامة على أنك مستعد لتلميع الأرضية. افعل ذلك باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة أو ممسحة أو عازل كهربائي. انتقل ببطء، قسمًا واحدًا في كل مرة. بمجرد الانتهاء، ابقِ بعيدًا عن الأرضيات لمدة ثماني ساعات تقريبًا للحصول على أفضل النتائج.