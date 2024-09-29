كيفية تشميع الأرضيات الخشبية للحفاظ على جمالها

كلاسيكية ومتينة ومثالية للانزلاق في أقدام تخزينية، على طراز “الأعمال المحفوفة بالمخاطر”، ستكون الأرضيات الخشبية دائمًا الخيار الصحيح للمنزل. تمامًا مثل أي شيء آخر في الحياة، هناك بعض المهام الأساسية لضمان أن تعيش أرضياتك لفترة طويلة وتزدهر. تعمل المواد المانعة للتسرب على حماية الخشب وتحسين مظهره. هناك العديد من الطرق لإعادة الأرضيات الصلبة القديمة إلى الحياة، وقد يكون تشميعها هو الخيار الصحيح لك. إن تشميع الأرضيات الخشبية يحميها من الانسكابات ويملأ الخدوش ويمكن أن يحمي البقع من البهتان. إنها ليست أسهل أعمال DIY في العالم، لكن النتائج تستحق الجهد المبذول.

ومع ذلك، بالنسبة للأرضيات الموجودة، من الضروري معرفة الأرضية التي تمت معالجتها بالفعل. إذا كانت أرضياتك الخشبية مغطاة باليوريتان، فالشمع ليس مناسبًا لك. هل أنت غير متأكد مما يتم التعامل مع أرضياتك؟ في زاوية مخفية، خشن سطح الأرضية قليلاً بقطعة من الصوف الفولاذي. إذا كان هناك طبقة شمعية رمادية اللون على الصوف الفولاذي، فأنت تتعامل مع أرضية مشمعة. يمكنك أيضًا تشميع الأرضيات العارية أو التي تمت معالجتها بمادة عازلة للخشب أو اللك أو الورنيش أو الزيت أو الورنيش.

إليك التفاصيل الجوهرية حول إزالة الشعر بالشمع من أرضياتك حتى تتوهج. بمجرد اختيارك لأفضل منتج للأسطح، إليك خطواتك: تنظيف الأرضيات، ووضع طبقة واحدة أو أكثر من الشمع، ثم تلميعها. اعتمادًا على حالة طوابقك، قد يكون لديك بعض المهام الأخرى التي سيتم إضافتها إلى كل خطوة.