كيفية تقليم شجرة النخيل بالطريقة الصحيحة (ومتى يجب عليك القيام بذلك)

تحويل الفناء الخلفي لمنزلك إلى واحة لأشجار النخيل لا ينتهي بتركيب أشجار النخيل. يجب عليك أيضًا الحفاظ على أشجارك، وإلا ستتحول واحتك إلى اللون البني ومليئة بالحطام. تعتبر الديكورات جزءًا أساسيًا من تلك الصيانة؛ على الرغم من أنها تتطلب بعض العمل، إلا أنها ستجعل الحياة لك (ولنخيلك) أسهل بكثير على المدى الطويل.
تفقد بعض أشجار النخيل سعفها الميت بشكل طبيعي، مثل النخيل الملكي ونخيل عيد الميلاد. ولكن مع الآخرين، عليك أن تفعل ذلك من أجلهم. يساعد التخلص من هذه السعف في الحفاظ على صحة الشجرة لفترة أطول، فضلاً عن جعلها تبدو أكثر جاذبية. إنه يقلل من احتمالية وجود آفات مثل الثعابين المختبئة في النمو الميت ويمنع السعف المتساقط من إيذاء الناس أو خلق خطر الحريق أو إتلاف حديقتك. يمكنك أيضًا تقليم عناقيد الفاكهة من أشجار النخيل في حديقتك لتقليل كمية الحطام الفوضوي على الأرض.
على الرغم من أهمية عمليات التقليم، إلا أن الإفراط في التقليم يمكن أن يكون أكثر ضررًا للشجرة من عدم تقليمها على الإطلاق. اهدف إلى تقليم أشجار النخيل مرة واحدة سنويًا تقريبًا وتجنب قطع النمو الصحي. وإليك كيف ومتى للقيام بذلك.
المكان المناسب لتقليم السعفة الميتة
إن تقليم شجرة النخيل هو قطع السعف البني حتى يزدهر النمو الصحي للنبات. يمكنك استخدام مقصات الحديقة العادية للسعف الصغيرة ومنشار السلسلة أو المنشار العمودي للسعف الأكبر حجمًا. تأكد من ارتداء معدات الحماية، بما في ذلك النظارات الواقية والقفازات. لتجنب انتشار الأمراض بين الأشجار، قم بتعقيم معداتك بمحلول مبيض قبل وبعد التقليم.
ثم قم بتقييم شجرتك لتقرر مكان إجراء القطع. في مواجهة الشجرة وجهاً لوجه، تخيل وجه الساعة في مقدمتها. ابحث عن السعف المعلقة أسفل مواضع الساعة 9 و3. تعتبر هذه السعف المتدلية مرشحة رئيسية للتقليم، خاصة تلك ذات اللون البني. يمكنك أيضًا إزالة السعف البني من أعلى الشجرة.
قم بقصها بالقرب من قاعدة كل سعفة، لكن لا تقطع الجزء السليم من الشجرة. القاعدة العامة هي أن تجعل القطع على بعد حوالي 2 بوصة من الجذع. للحصول على سعف أعلى، احصل على سلم قوي؛ لا تحاول تسلق الشجرة باستخدام معدات التسلق وإلا قد تتلفها.
أفضل وقت لتقليم أشجار النخيل
تشكل الزخارف ضغوطًا على النباتات، لذا فإن التوقيت والتقنية مهمان للغاية. يعد الربيع وقتًا مثاليًا لأن الشجرة مهيأة للتعافي بسرعة أكبر واستعادة قوتها. يمكنك أيضًا دعم تعافي الشجرة في الوقت المناسب عن طريق الري والتسميد مباشرة بعد التقليم.
تجنب إزالة الكثير من السعف مرة واحدة. إذا أمكن، لا تقم بإزالة السعف الأخضر السليم، لأن ذلك قد يضعف الشجرة ويقلل قدرتها على الحصول على الطاقة من الشمس. إذا كان عليك تقليم السعف الأخضر، فاقطع فقط تلك الموجودة تحت موضعي الساعة 9 و3 على الشجرة.
يمارس بعض الأشخاص أيضًا “قطع الإعصار” أو تقليم أكبر عدد ممكن من سعف الشجرة قبل الإعصار لمنع أضرار الرياح. في حين أنه قد يكون من المفيد تقليل النمو الميت قبل العاصفة، إلا أن إزالة السعف الخضراء لا تزال فكرة سيئة؛ فبدلاً من مساعدة الشجرة على الصمود في وجه العاصفة، فإنها تجعلها أكثر عرضة للخطر.