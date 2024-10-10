كيفية تقليم شجرة النخيل بالطريقة الصحيحة (ومتى يجب عليك القيام بذلك)

تحويل الفناء الخلفي لمنزلك إلى واحة لأشجار النخيل لا ينتهي بتركيب أشجار النخيل. يجب عليك أيضًا الحفاظ على أشجارك، وإلا ستتحول واحتك إلى اللون البني ومليئة بالحطام. تعتبر الديكورات جزءًا أساسيًا من تلك الصيانة؛ على الرغم من أنها تتطلب بعض العمل، إلا أنها ستجعل الحياة لك (ولنخيلك) أسهل بكثير على المدى الطويل.

تفقد بعض أشجار النخيل سعفها الميت بشكل طبيعي، مثل النخيل الملكي ونخيل عيد الميلاد. ولكن مع الآخرين، عليك أن تفعل ذلك من أجلهم. يساعد التخلص من هذه السعف في الحفاظ على صحة الشجرة لفترة أطول، فضلاً عن جعلها تبدو أكثر جاذبية. إنه يقلل من احتمالية وجود آفات مثل الثعابين المختبئة في النمو الميت ويمنع السعف المتساقط من إيذاء الناس أو خلق خطر الحريق أو إتلاف حديقتك. يمكنك أيضًا تقليم عناقيد الفاكهة من أشجار النخيل في حديقتك لتقليل كمية الحطام الفوضوي على الأرض.

على الرغم من أهمية عمليات التقليم، إلا أن الإفراط في التقليم يمكن أن يكون أكثر ضررًا للشجرة من عدم تقليمها على الإطلاق. اهدف إلى تقليم أشجار النخيل مرة واحدة سنويًا تقريبًا وتجنب قطع النمو الصحي. وإليك كيف ومتى للقيام بذلك.