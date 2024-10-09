كيفية تنظيم غرفة الطين الخاصة بك عند الانتقال من الصيف إلى الخريف

الخروج مع حقائب الشاطئ والأحذية! مع اقتراب فصل الخريف من كل عام، حان الوقت لإعادة تنظيم غرفة الطين. هناك سبب عملي وراء كون غرفة الطين بعيدة عن الأنظار، واستخدامها كمدخل ثانوي للمنزل: فهي عادةً ما تكون فوضوية جدًا. في نهاية الصيف، يمكن أن تكون هذه المساحة غير منظمة بشكل خاص. خلال هذا الوقت، قد تشعر بآثار الرمال تحت قدميك وتضطر إلى ترك زوج من نظارات السباحة جانبًا أثناء محاولتك العثور على طريق واضح إلى المنزل. من أجل تجهيز غرفة الطين الخاصة بك للخريف، سوف تحتاج إلى تنظيمها بشكل صحيح. تتضمن نصائحنا تخزين أغراضك الصيفية، وترتيب أي شيء لا تحتاجه، وتنظيف المساحة، وإبراز أساسيات الطقس البارد، وإضافة الزخارف.
الخطوة الأولى هي تحديد ما يجب الاحتفاظ به في غرفة الطين الخاصة بك وما يجب تخزينه بعيدًا. على الرغم من أنك قد تميل إلى التخلص من جميع عناصر الطقس الدافئ والبدء من جديد، إلا أن هذه قد لا تكون الخطوة الأكثر ذكاءً. من المحتمل أن تستغرق درجات الحرارة بعض الوقت لتتحول، مما قد يعني المزيد من النزهات على الشاطئ أو جلسات الشفق لاصطياد اليراعات في الفناء الخلفي. ولهذا السبب، ضع العناصر الانتقالية مثل واقي الشمس والقبعات والمناشف في السلة. كل شيء آخر للطقس الحار – العوامات، والأحذية المائية، وشعرية حمام السباحة، وملابس السباحة، والسراويل القصيرة، وما إلى ذلك – يمكن تعبئته وتخزينه حتى العام المقبل. ولكن، مهلا، ربما تتساءل عما إذا كان يجب عليك غسل ملابسك الموسمية قبل تخزينها. حسنًا، الإجابة هي نعم، خاصة بالنسبة لأي شيء به عشب أو بقع أخرى قد يكون من الصعب إزالتها.
قم بتنظيف المساحة وأخرج أساسيات الخريف
بمجرد أن تقرر ما يجب الاحتفاظ به في غرفة الطين وما يجب تخزينه بعيدًا، ستحتاج بعد ذلك إلى مراجعة جميع العناصر الخاصة بك مرة أخرى واختيار الأشياء التي يجب التبرع بها أو التخلص منها. يتضمن ذلك أي هدايا لحفلات الصيف، والنعال التي يوشك الأطفال على التخلص منها، ومناشف الشاطئ الممزقة.
في هذه المرحلة، يجب أن تكون غرفة الطين الخاصة بك فارغة تمامًا، مما يجعل هذا الوقت المثالي للتنظيف العميق. هناك بعض الطرق السهلة للحفاظ على نظافة غرفة الطين الخاصة بك، مثل إنشاء محطة قريبة من زجاجات الرش متعددة الأغراض والإسفنج وغيرها من المنتجات واللوازم. امسح الأسطح ومكعبات الغبار وقم بترتيب كل شيء. قبل أن تعرف ذلك، سوف تقوم بتنظيف أوراق الشجر الملتفة والجافة من غرفة الطين الخاصة بك، ولكن على الأقل ستكون المساحة الخاصة بك جاهزة لإدارة الجدول المنزلي حول المدرسة، والرياضة، والمشي لمسافات طويلة مع الكلب خلال فصل الخريف. موسم.
بمجرد خروج العناصر الصيفية من المساحة وتنظيفها، املأ المساحة بسلة العناصر الانتقالية بالإضافة إلى بعض مستلزمات الخريف. وتشمل هذه السترات الخفيفة والأحذية والسترات الصوفية والمظلات. يمكنك أيضًا إخراج اللوازم المدرسية والمعدات الرياضية الخريفية. إذا لم يكن لديك سقيفة أو مكان في المرآب، فكر في إحضار مشعل النار وبعض أكياس الأوراق أيضًا. بالنظر إلى المستقبل، قم بربط عناصر الطقس البارد مثل أحذية الثلج والمعاطف الدافئة والقبعات المحبوكة والسراويل المعزولة أيضًا. اجعل هؤلاء على استعداد للانتقال القادم من الخريف إلى الشتاء.
اللمسات النهائية
هناك العديد من أفكار غرف الطين التي ستساعدك على تحويل مساحتك، وإضافة عناصر مثل الرفوف والخطافات والأدراج والخزائن والخزائن ومناطق الجلوس ستساعدك في الحفاظ على المساحة منظمة في كل موسم. إذا لم يكن لديك ميزانية كبيرة أو منطقة مخصصة لغرفة طينية، فحتى نحت زاوية في المنزل وإنشاء مساحة تخزين من الأثاث المعاد استخدامه أو مجرد عدد قليل من صناديق التخزين سيساعد. يستخدم البعض الحقائب أو السلال للتنظيم. يمكن استخدامها لجميع أنواع العناصر التي يمكن استخدامها في غرفة الطين، بما في ذلك مصابيح الخريف، ومستلزمات البستنة، وخوذات الدراجات، وغيرها من المعدات الرياضية، وحتى أحذية الرقص وغيرها من مستلزمات الأنشطة الخريفية غير المنهجية.
إن تنظيم غرفة الطين لهذا الموسم قد يعني أيضًا تغيير الديكور. فكر في دمج ألوان الخريف مثل البرتقالي والذهبي من خلال الطلاء والوسائد وفن الجدران. يحب البعض إحضار الزهور الطازجة أو الاصطناعية والبطانيات وزخارف الهالوين أيضًا. يمكن أن يساعد إكليل الزهور ذو الألوان الخريفية في وضع جيد في الإشارة إلى تغير الموسم، كما يمكن أن يساعد القرع والقرع الطازج أو المزيف أو المكانس الساحرة. فكر أيضًا في فصل الشتاء، حيث ستتمكن من تضمين أكاليل الزهور والأشجار الصغيرة والزخارف وغيرها من مستلزمات عيد الميلاد. إذا قمت بتزيين المساحة بشكل جميل، فمن المرجح أن تبقيها منظمة، مما يؤدي إلى منزل أكثر ترتيبًا بشكل عام.