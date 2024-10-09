كيفية تنظيم غرفة الطين الخاصة بك عند الانتقال من الصيف إلى الخريف

الخروج مع حقائب الشاطئ والأحذية! مع اقتراب فصل الخريف من كل عام، حان الوقت لإعادة تنظيم غرفة الطين. هناك سبب عملي وراء كون غرفة الطين بعيدة عن الأنظار، واستخدامها كمدخل ثانوي للمنزل: فهي عادةً ما تكون فوضوية جدًا. في نهاية الصيف، يمكن أن تكون هذه المساحة غير منظمة بشكل خاص. خلال هذا الوقت، قد تشعر بآثار الرمال تحت قدميك وتضطر إلى ترك زوج من نظارات السباحة جانبًا أثناء محاولتك العثور على طريق واضح إلى المنزل. من أجل تجهيز غرفة الطين الخاصة بك للخريف، سوف تحتاج إلى تنظيمها بشكل صحيح. تتضمن نصائحنا تخزين أغراضك الصيفية، وترتيب أي شيء لا تحتاجه، وتنظيف المساحة، وإبراز أساسيات الطقس البارد، وإضافة الزخارف.

الخطوة الأولى هي تحديد ما يجب الاحتفاظ به في غرفة الطين الخاصة بك وما يجب تخزينه بعيدًا. على الرغم من أنك قد تميل إلى التخلص من جميع عناصر الطقس الدافئ والبدء من جديد، إلا أن هذه قد لا تكون الخطوة الأكثر ذكاءً. من المحتمل أن تستغرق درجات الحرارة بعض الوقت لتتحول، مما قد يعني المزيد من النزهات على الشاطئ أو جلسات الشفق لاصطياد اليراعات في الفناء الخلفي. ولهذا السبب، ضع العناصر الانتقالية مثل واقي الشمس والقبعات والمناشف في السلة. كل شيء آخر للطقس الحار – العوامات، والأحذية المائية، وشعرية حمام السباحة، وملابس السباحة، والسراويل القصيرة، وما إلى ذلك – يمكن تعبئته وتخزينه حتى العام المقبل. ولكن، مهلا، ربما تتساءل عما إذا كان يجب عليك غسل ملابسك الموسمية قبل تخزينها. حسنًا، الإجابة هي نعم، خاصة بالنسبة لأي شيء به عشب أو بقع أخرى قد يكون من الصعب إزالتها.