كيفية جعل الأدراج الخشبية تبدو جميلة من الناحية الجمالية دون استخدام البطانات

تعتبر البطانات اللاصقة طريقة بسيطة ومجربة وحقيقية لحماية سطح أدراجك الخشبية من الخدوش والبقع والأضرار الناجمة عن الماء. إنها أيضًا وسيلة احتياطية قديمة لجعل الجزء الداخلي من أدراجك يبدو منظمًا وجذابًا. ومع ذلك، فهي في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن الأناقة وتلتف في كثير من الأحيان حول الزوايا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتراكم جميع أنواع الأوساخ ويصعب تنظيفها. إذا كانت بطاناتك قديمة أو كنت لا تستخدم منتجًا لاصقًا، فمن المحتمل أنك لاحظت أيضًا أن كل شيء ينزلق عند فتح الدرج. باختصار، قد يكون الحفاظ على نظافة أدراجك وحماية سطحها الخشبي في نفس الوقت أمرًا صعبًا.
لحسن الحظ، هناك عدد قليل من البدائل لفات البطانة الكلاسيكية التي من شأنها تحسين المظهر البصري لأدراجك. في مقطع فيديو تعليمي مختصر، يوضح لنا مستخدم Instagram @vintagefixesbysteph كيفية تطبيق ملمع الخشب بشكل فعال للحصول على لمسة نهائية مذهلة على قاع أي درج خشبي. باستخدام فرشاة النخيل لتطبيق المنتج وقطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الفائض، تمكن ستيف من إزالة الخدوش القديمة واستخلاص الحبوب الأصلية لإعادة الأثاث إلى الحياة. هناك طريقة إبداعية أخرى لترقية أدراجك وهي استخدام ورق الحائط القابل للتقشير بدلاً من ذلك.
كيفية إزالة بطانات الأدراج القديمة وتطبيق ملمع الخشب بالشمع
للحصول على مظهر جمالي جميل أسفل درجك الخشبي، ستحتاج أولاً إلى إزالة أي بطانات درج أو ورق لاصق من سطحه بعناية. الخدعة الذكية للقيام بذلك هي استخدام مجفف الشعر، والذي سيجعل الكحل القديم أكثر مرونة ويسمح لك بكشط كل شيء بلطف. تأكد من مراجعة نصائحنا الأخرى لإزالة البطانة اللاصقة إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة. بمجرد إزالة المادة القديمة، امسح سطح الخشب باستخدام صابون زيت مورفي أو منظف مشابه. ثم اترك الدرج مفتوحًا لبعض الوقت حتى يجف تمامًا.
في الفيديو الخاص بها، تستخدم ستيف فرشاة كف لطيفة لتطبيق منتجات Howard Products Feed وWax Wood Polish. إذا لم يكن لديك واحدة من هذه الفرش، فقد ترغب في التفكير في اختيار مجموعة من فرش النخيل المصنوعة من الخيزران SUBEKYU، والتي تعد أيضًا مفيدة لأي مهمة تنظيف للمطبخ. يمكن أن تكون قطعة القماش الجافة المصنوعة من الألياف الدقيقة مفيدة هنا أيضًا لتنظيف أي طلاء خشب زائد بعد وضعه. تأكد من تحريك قطعة القماش فقط في اتجاه الحبوب. تمامًا كما هو الحال مع صابون تنظيف الخشب، ستحتاج إلى ترك الدرج يجف قبل وضع أي شيء فيه.
صنع أدراج مذهلة بورق الجدران اللاصق
إذا كنت تفضل تغطية الأجزاء السفلية الخشبية لأدراجك بدلاً من تلميعها، ولكنك سئمت من لفات بطانة الأدراج القياسية، يمكنك استخدام ورق الحائط القابل للتقشير واللصق لتغطية السطح بدلاً من ذلك. قد يستغرق هذا المشروع وقتًا وجهدًا أطول قليلًا من استخدام شمع الخشب، لكن المنتج النهائي سيكون مذهلًا بنفس القدر. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من اختيار الألوان والأنماط المحددة التي تُبرز مساحتك بشكل أفضل. للبدء، أخرج الأدراج وقم بقياسها بعناية. كما كان من قبل، يجب عليك إزالة أي بطانة قديمة، وفرك الأدراج، وتركها تجف تمامًا.
يعد قطع ورق الحائط القابل للتقشير وتطبيقه أمرًا بسيطًا نسبيًا. ومع ذلك، قد ترى بعض التجاعيد أو فقاعات الهواء محاصرة تحت السطح بعد تثبيته في مكانه. لتقليل حدوثها، استخدم سكين معجون وارنر البلاستيكي أو أداة مشابهة عند الضغط على الورق لأسفل. يمكنك أيضًا استخدام القليل من الحرارة باستخدام مجفف الشعر لإزالتها. من المحتمل أن يكون لديك الكثير من ورق الحائط المتبقي بعد الانتهاء. ما عليك سوى تخزين اللفة لوقت لاحق، أو يمكنك التحقق من الطرق الذكية لاستخدام ورق الحائط المتبقي لديك. وأثناء تواجدك فيه، يمكنك استكشاف أفضل منتجات تنظيم الأدراج من ايكيا للتخلص من الفوضى.