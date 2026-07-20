كيفية شحذ لقم الثقب باستخدام أداة تمتلكها بالفعل

ربما لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من إخراج السلم، وإعداد أدواتك، وتحديد موضع المثقاب الخاص بك لعمل الثقب الأول… فقط لكي تنزلق لقمة الحفر على السطح بعد إحداث انبعاج بالكاد. مرحباً! أنت الآن عضو في نادي الحفر الممل. على الرغم من أن لقم الثقب الباهتة محبطة، إلا أن هناك أخبارًا جيدة. يمكنك شحذها باستخدام أداة من المحتمل أنك تمتلكها بالفعل: جهاز Dremel الخاص بك.
هناك الكثير من الطرق المتاحة لصقل حافة المثقاب، لكن معظمها يتطلب آلات ثقيلة الوزن. ولكن إذا كنت ترغب في شحذ لقم الثقب بدون استخدام أداة شديدة التحمل، فإن جهاز Dremel (أو أي أداة دوارة محمولة عالية السرعة أخرى) هو الحل المثالي. لماذا؟ إنه قوي (يصل إلى 35,000 دورة في الدقيقة)، كما أنه فعال، ويسهل التعامل معه، كما أن المجموعة الكبيرة من الملحقات تجعل من السهل العثور على الملحق المثالي لقطعتك. بمعنى آخر، إنها واحدة من أفضل الطرق لشحذ لقم الثقب الباهت لإعادتها إلى الحياة.
على الرغم من أنك تستخدم أداة أصغر لشحذ لقم الثقب، إلا أنك تحتاج إلى نفس المستوى من معدات الحماية. نحن نتحدث عن القفازات الواقية، ونظارات السلامة، وحماية الأذن – كل شيء. لا تنس ارتداء قناع الغبار للمساعدة في منع تنفس الشظايا المعدنية الصغيرة عن طريق الخطأ أيضًا.
تحقق من لقمة الحفر الخاصة بك للتأكد من عدم وجود بلادة وضرر أولاً
كيف تعرف متى يحين وقت شحذ لقمة الحفر؟ بعض العلامات واضحة: عليك أن تضغط بقوة أكبر من المعتاد لإحداث انبعاج، ناهيك عن إحداث ثقب؛ لن يحدث أي تأثير في المعدن؛ ولا يتم القطع بالسرعة المعتادة. أما العوامل الأخرى فهي واضحة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه، مثل الحرارة المتزايدة، أو الثقوب سيئة الحفر، أو الثقوب التي تخرج أكبر بكثير مما ينبغي. تحقق من حواف القطع الباهتة مقابل حواف حادة مماثلة لمعرفة ما إذا كانت أكثر وضوحًا أم لا. الفحص النهائي؟ احفر حفرة باستخدام القطعة المملة المشتبه بها، ثم بقطعة حادة بنفس الحجم. إذا كانت الحفرة الأولى مملة، فإن حفر الثقوب سيكون تجربة مختلفة تمامًا.
بعد ذلك، تأكد من إمكانية شحذ لقمة الحفر. من أجل راحة محفظتك، يمكن شحذ معظم لقم الثقب، طالما أنها سليمة في الغالب. ومع ذلك، إذا كانت القطعة مكسورة بشدة أو مثنية أو تالفة بأي شكل آخر، فمن الآمن إعادة تدويرها بدلاً من ذلك.
قم بفحص القطعة الخاصة بك لتحديد المكان الذي تحتاج إلى شحذه بالضبط. يمكن أن يكون الحصول على عدسة مكبرة وقطعة حادة بنفس الحجم مفيدًا. لنبدأ بالنقطة. تختلف النهاية المدببة لقمة الحفر اعتمادًا على لقمة الحفر نفسها. يجب أن تكون معظم نقاط لقم الثقب بزاوية 118 درجة، بينما تحتاج تلك الخاصة بالمواد الصلبة (مثل الفولاذ) إلى زاوية 135 درجة. تعتبر لقم الثقب الحجري غير عادية، وتحتاج إلى زاوية قطع تبلغ 60 درجة لتكون فعالة حقًا. قارن حواف القطع الباهتة بالحواف الحادة حتى تعرف مكان شحذها.
نصائح لشحذ لقم الثقب بسهولة باستخدام جهاز Dremel
أولاً، قم بتثبيت ملحق الشحذ على جهاز Dremel الخاص بك. تحتاج القطع الصغيرة عادةً إلى أسطوانة صنفرة أو حجر طحن مقاس ¼ بوصة، بينما تعمل القطع الأكبر حجمًا (حتى ⅝ بوصة) بشكل جيد مع ملحق مقاس ½ بوصة. (إذا كانت لقمتك أكبر من ذلك، فمن الأفضل سحب مطحنة المقعد الخاصة بك.) استخدم حبيبات خشنة (فكر من 80 إلى 120) للقطع ذات الحواف المنحنية. تعتبر براميل الصنفرة الدقيقة مثالية للشحذ السريع أو القطع الصغيرة جدًا.
قم بتأمين لقمة الحفر الخاصة بك في ملزمة مقاعد البدلاء لإبقائها ثابتة. أمسك جهاز Dremel عند زاوية حافة القطع، ثم قم بتحريكه بضغط خفيف فوق حافة لقمة الحفر، مع إزالة طبقة صغيرة من المعدن. قم بتحريكه للأمام والخلف، مع الحفاظ على الضغط متساويًا. إذا أصبحت القطعة ساخنة جدًا، اغمسها في بعض الماء واتركها لتبرد. العمل على جانب واحد في وقت واحد. عندما تكون جاهزًا، حررها من الملزمة، وقم بتدويرها بحيث يكون الجانب الباهت للأعلى، وكرر ذلك. بمجرد أن يصبح كلا الجانبين حادين، أمسك بالعدسة المكبرة الموثوقة. ابحث عن حواف محددة على حواف القطع والنقطة، وأن القطعة بأكملها متساوية. اختبار أخير: احفر ثقبًا بالريشة ولاحظ كيفية أدائها. هل هناك أي مناطق تحتاج إلى شحذ إضافي؟
سوف تصبح لقم الثقب باهتة حتمًا، لكن العناية بها بشكل صحيح يمكن أن تساعدها في الحفاظ على لياقتها لفترة أطول. قم بتخزينها بحيث لا تحتك حوافها ببعضها البعض (تحتوي معظم علب لقم الثقب على فواصل لتثبيتها بأمان). بعد الانتهاء من استخدام القليل، امسحيه جيدًا وخزنيه في مكان جاف.