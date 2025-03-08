كيفية ضمان أن أضواء سقف الحمام آمنة

متى كانت آخر مرة فكرت فيها في أضواء سقف الحمام؟ ما لم تكن تقوم بتغيير Lightbulb أو تبحث عن صانعي إضاءة الحمام لتوفير المال ، ربما ليس مؤخرًا. ولكن نظرًا لأن الماء والكهرباء عبارة عن مزيج قاتل ، فإن أخذ لحظة للتأكد من أن أضواء سقف الحمام آمنة تستحق ذلك. يجب عليك فحص الضوء بانتظام للتلف ، وتأكد من أن المباراة آمنة ، والتأكد من تصنيف الأنوار بشكل صحيح لموقعها في الحمام للقيام بذلك.

غالبًا ما تكون الحمامات رطبة أو رطبة أو كليهما ، مما قد يعني أضرارًا لأضواء سقف الحمام. أول الأشياء أولاً ، أكمل فحصًا بصريًا لمعرفة ما تتعامل معه. من الأفضل القيام بفحص سريع بانتظام ، خاصة في الحمامات المستخدمة في كثير من الأحيان. قم بإيقاف تشغيل الضوء ، وانتزاع مصباح يدوي وسلم ، وألقي نظرة فاحصة على المباراة الإضاءة. يمكن أن تسبب البيئات الرطبة تآكلًا ، لذا انظر بعناية في الجزء الخارجي والداخلي من المباراة للتأكد من أنك لا تفوت أي شيء. إذا بدا كل شيء واضحًا ، تحقق من أن الكهرباء قد توقفت قبل التحقق من السكن الخفيف. هل ترى أي ضرر ملحوظ أو تآكل في الداخل؟ ماذا عن الأسلاك الفضفاضة؟ إذا لاحظت أيًا من هذه الأشياء أو على ضوء سقف الحمام الخاص بك ، توقف واتصل كهربائيك.