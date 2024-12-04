كيفية فك الجينز المنكمش بمحلول الخل البسيط

نعم، هناك أشياء أسوأ في العالم من اكتشاف أنك ألقيت بطريق الخطأ بنطال الجينز الضيق الجديد المفضل لديك في المجفف، والآن أصبح صغيرًا جدًا. لكن في الوقت الحالي، تجد صعوبة في التفكير في أي شيء أسوأ. عندما تحدق فيهم وأنت تعلم أنك لن تفقد أبدًا ما يكفي من البوصات حول فخذيك أو ما يكفي من الطول في عظام الفخذ لجعلها مناسبة، لا يمكنك إلا أن تتساءل عما إذا كانت الشائعات صحيحة. هل يمكنك فك الجينز المنكمش بمحلول الخل البسيط؟ الجواب هو نعم! عندما يتم سكبه بشكل صحيح، يخلق الخل ركودًا في الألياف للسماح لها بالتمدد تدريجيًا. كما أنه يساعد في إزالة بقايا الصابون المتراكمة التي يمكن أن تجعل الجينز الخاص بك أكثر صلابة، مما قد يجعله يشعر وكأنه ينكمش.

قد يفاجئك استخدام الخل لفك الجينز المنكمش. توجد زجاجة من الخل الأبيض على أحد الرفوف في غرفة الغسيل لأنك سمعت عن حيل الغسيل بالخل الأبيض التي تحتاج إلى معرفتها. ولكن كيف يجعل الخل الجينز الخاص بك ملائمًا مرة أخرى بطريقة سحرية؟ سنقوم بتفصيل الخطوات التي تحقق ذلك.