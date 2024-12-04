كيفية فك الجينز المنكمش بمحلول الخل البسيط

نعم، هناك أشياء أسوأ في العالم من اكتشاف أنك ألقيت بطريق الخطأ بنطال الجينز الضيق الجديد المفضل لديك في المجفف، والآن أصبح صغيرًا جدًا. لكن في الوقت الحالي، تجد صعوبة في التفكير في أي شيء أسوأ. عندما تحدق فيهم وأنت تعلم أنك لن تفقد أبدًا ما يكفي من البوصات حول فخذيك أو ما يكفي من الطول في عظام الفخذ لجعلها مناسبة، لا يمكنك إلا أن تتساءل عما إذا كانت الشائعات صحيحة. هل يمكنك فك الجينز المنكمش بمحلول الخل البسيط؟ الجواب هو نعم! عندما يتم سكبه بشكل صحيح، يخلق الخل ركودًا في الألياف للسماح لها بالتمدد تدريجيًا. كما أنه يساعد في إزالة بقايا الصابون المتراكمة التي يمكن أن تجعل الجينز الخاص بك أكثر صلابة، مما قد يجعله يشعر وكأنه ينكمش.
قد يفاجئك استخدام الخل لفك الجينز المنكمش. توجد زجاجة من الخل الأبيض على أحد الرفوف في غرفة الغسيل لأنك سمعت عن حيل الغسيل بالخل الأبيض التي تحتاج إلى معرفتها. ولكن كيف يجعل الخل الجينز الخاص بك ملائمًا مرة أخرى بطريقة سحرية؟ سنقوم بتفصيل الخطوات التي تحقق ذلك.
تناول طرف الخل هذا لفك الجينز المنكمش
لقد قمت عن طريق الخطأ بتقليص زوج من الجينز في المجفف. عند التحديق في النسخة المصغرة لما تم غسله منذ وقت قصير، ربما يكون من المريح معرفة أن الدنيم هو أحد الأقمشة التي من المرجح أن تنكمش في الغسيل. الحل لمشكلتك هو محاولة نقعها في محلول مكون من جزء واحد من الخل مع جزأين من الماء. يعمل المزيج على القماش بطريقة لا تعمل بها المياه وحدها.
يعتبر الخل الأبيض، مثل الخل الأبيض المقطر Happy Belly من أمازون، منعمًا طبيعيًا للأقمشة. تعمل الخصائص الحمضية للخل على تليين ألياف الدنيم، والتي ستكون بعد ذلك أكثر قدرة على التمدد مرة أخرى إلى حجمها الأصلي، لكن تأكد من أن درجة حرارة الماء فاترة. فكر في كيفية تفاعل المواد العضوية الأخرى إذا تم وضعها في الخل. بعد نقعها لمدة 30 دقيقة، لا ينبغي أن تكون ألياف النسيج قاسية، مما يسمح لك بتمديد قطعة الملابس بلطف إلى الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه. بمجرد الانتهاء، اشطف الخل واتركه يجف على منشفة؛ كرر حسب الحاجة.
إذا نفد منك الخل، فقد لا يحالفك الحظ
عندما تدرك أنك قمت بتقليص زوج الجينز الجديد الخاص بك أو الزوج المفضل لدى ابنك المراهق، فقد تكون تبحث بشكل محموم عن الحلول. و”الحل” هي الكلمة المثالية. الحل لحل مشكلة استعادة الملابس المنكمشة هو نقعها في محلول يريح الألياف بدرجة كافية لتمديدها بلطف، وهي عملية كانت تحدث عادة على مدار عدة دورات غسيل (تسمى الانكماش الاسترخاءي)، ولكن يتم التحايل على ذلك في بعض الأحيان من خلال دورات الغسيل/التجفيف المبكرة، ولهذا السبب عندما تنكمش قطعة من الملابس، مثل هذا الجينز الجديد، يحدث ذلك عادةً في إحدى عمليات الغسيل الأولى.
يمكن أن يساعد الخل الأبيض والماء في إنقاذ الجينز المنكمش، ولكن ماذا لو لم يكن لديك أي خل وتحتاج إلى حل سريع للمشكلة؟ هناك بعض الخيارات الأخرى التي قد يكون لها نفس التأثير في استرخاء ألياف النسيج. وقد نجح بعض المرشدين في تحقيق ذلك ليس باستخدام الخل، بل بطرق أخرى. إحدى الحيل البسيطة التي ستساعدك على فك انكماش ملابسك المفضلة هي نقع الملابس في بلسم الشعر. هناك خيار آخر وهو فك ملابسك بمساعدة أحد أدوات الحمام الشائعة: شامبو الأطفال. ولكن سواء كان الشامبو أو البلسم أو الخل، فإن إرخاء الألياف وتمديد الجينز هو المفتاح لارتدائه مرة أخرى.