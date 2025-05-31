كيفية مشاهدة لعبة Knicks vs. Pacers 6 for Free Live من Indiana

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شكرًا ، جزئيًا ، على أفضل أداء دفاعي في مرحلة ما بعد الموسم حتى الآن ، تجنب نيويورك نيكس الإقصاء في اللعبة 5 ضد إنديانا بيسرز لإجبار اللعبة 6.

أقام دفاع نيكس حارس نقطة بيسرز تيريز هاليبورتون إلى ثماني نقاط فقط في فوز نيكس 111-94 يوم الخميس ، ويتجه إلى لعبة القضاء اليوم ، مع تكرار ذلك على الأرجح مفتاح الحفاظ على موسمهم على قيد الحياة.

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ماذا تعرف عن نيكس مقابل بيسرز التاريخ والوقت: 31 مايو ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي

31 مايو ، موقع: Gainbridge Fieldhouse (إنديانابوليس ، إنديانا)

Gainbridge Fieldhouse (إنديانابوليس ، إنديانا) قناة: TNT

TNT جاري: DirectV (خمسة أيام مجانية)

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن لعبة Knicks و Pacers 6 ، بما في ذلك مكان التزام بدون كابل.

في أي وقت هي لعبة Knicks-Pacers الليلة؟

إن Knicks vs. Pacers Game 6 قيد التشغيل في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي ، 31 مايو.

كيفية مشاهدة Knicks vs. Pacers مجانًا:

إحدى طرقنا المفضلة لمشاهدة الألعاب الرياضية الحية-بما في ذلك Knicks في التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين-بدون كابل مع تجربة مجانية لمدة خمسة أيام.

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جدول نهائيات Knicks vs. Pacers Eastern Conference:

اللعبة 1: بيسرز 138 ، Knicks 135 (OT)

، Knicks 135 (OT) اللعبة 2: بيسرز 114 ، نيكس 109

، نيكس 109 اللعبة 3: نيكس 106 ، بيسرز 100

، بيسرز 100 اللعبة 4: بيسرز 130 ، نيكس 121

، نيكس 121 اللعبة 5: نيكس 111 ، بيسرز 94

، بيسرز 94 اللعبة 6: Knicks vs. Pacers – 31 مايو في 8 ET (TNT)

اللعبة 7: بيسرز مقابل نيكس – 2 يونيو في 8 ET (TNT)*

*اللعبة 7 فقط إذا لزم الأمر

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider