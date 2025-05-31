كيفية مشاهدة لعبة Knicks vs. Pacers 6 for Free Live من Indiana

شكرًا ، جزئيًا ، على أفضل أداء دفاعي في مرحلة ما بعد الموسم حتى الآن ، تجنب نيويورك نيكس الإقصاء في اللعبة 5 ضد إنديانا بيسرز لإجبار اللعبة 6.
أقام دفاع نيكس حارس نقطة بيسرز تيريز هاليبورتون إلى ثماني نقاط فقط في فوز نيكس 111-94 يوم الخميس ، ويتجه إلى لعبة القضاء اليوم ، مع تكرار ذلك على الأرجح مفتاح الحفاظ على موسمهم على قيد الحياة.
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ماذا تعرف عن نيكس مقابل بيسرز
- التاريخ والوقت: 31 مايو ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي
- موقع: Gainbridge Fieldhouse (إنديانابوليس ، إنديانا)
- قناة: TNT
- جاري: DirectV (خمسة أيام مجانية)
إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن لعبة Knicks و Pacers 6 ، بما في ذلك مكان التزام بدون كابل.
في أي وقت هي لعبة Knicks-Pacers الليلة؟
إن Knicks vs. Pacers Game 6 قيد التشغيل في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي ، 31 مايو.
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جدول نهائيات Knicks vs. Pacers Eastern Conference:
- اللعبة 1: بيسرز 138، Knicks 135 (OT)
- اللعبة 2: بيسرز 114، نيكس 109
- اللعبة 3: نيكس 106، بيسرز 100
- اللعبة 4: بيسرز 130، نيكس 121
- اللعبة 5: نيكس 111، بيسرز 94
- اللعبة 6: Knicks vs. Pacers – 31 مايو في 8 ET (TNT)
- اللعبة 7: بيسرز مقابل نيكس – 2 يونيو في 8 ET (TNT)*
*اللعبة 7 فقط إذا لزم الأمر
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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider