كيفية مشاهدة لعبة Knicks vs. Pacers 6 for Free Live من Indiana

رياضة
كيفية مشاهدة لعبة Knicks vs. Pacers 6 for Free Live من Indiana

شكرًا ، جزئيًا ، على أفضل أداء دفاعي في مرحلة ما بعد الموسم حتى الآن ، تجنب نيويورك نيكس الإقصاء في اللعبة 5 ضد إنديانا بيسرز لإجبار اللعبة 6.

أقام دفاع نيكس حارس نقطة بيسرز تيريز هاليبورتون إلى ثماني نقاط فقط في فوز نيكس 111-94 يوم الخميس ، ويتجه إلى لعبة القضاء اليوم ، مع تكرار ذلك على الأرجح مفتاح الحفاظ على موسمهم على قيد الحياة.

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ماذا تعرف عن نيكس مقابل بيسرز

  • التاريخ والوقت: 31 مايو ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي
  • موقع: Gainbridge Fieldhouse (إنديانابوليس ، إنديانا)
  • قناة: TNT
  • جاري: DirectV (خمسة أيام مجانية)

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن لعبة Knicks و Pacers 6 ، بما في ذلك مكان التزام بدون كابل.

في أي وقت هي لعبة Knicks-Pacers الليلة؟

إن Knicks vs. Pacers Game 6 قيد التشغيل في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي ، 31 مايو.

كيفية مشاهدة Knicks vs. Pacers مجانًا:

إحدى طرقنا المفضلة لمشاهدة الألعاب الرياضية الحية-بما في ذلك Knicks في التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين-بدون كابل مع تجربة مجانية لمدة خمسة أيام.

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جدول نهائيات Knicks vs. Pacers Eastern Conference:

  • اللعبة 1: بيسرز 138، Knicks 135 (OT)
  • اللعبة 2: بيسرز 114، نيكس 109
  • اللعبة 3: نيكس 106، بيسرز 100
  • اللعبة 4: بيسرز 130، نيكس 121
  • اللعبة 5: نيكس 111، بيسرز 94
  • اللعبة 6: Knicks vs. Pacers – 31 مايو في 8 ET (TNT)
  • اللعبة 7: بيسرز مقابل نيكس – 2 يونيو في 8 ET (TNT)*

*اللعبة 7 فقط إذا لزم الأمر

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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