كيفية مشاهدة Juan Soto في Mets مقابل Astros مجانًا في يوم الافتتاح

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توقعات Mets قبل يوم الافتتاح اليوم هي Sky عالية.

بعد جولة في مباراة فاصلة عميقة بدا أنها غير محتملة في بداية الموسم الماضي ، لم يقل عن المظهر في سلسلة العالم ، حيث انخفض إلى بطل العالم في نهاية المطاف لوس أنجلوس دودجرز في NLCS.

ثم ، في ديسمبر / كانون الأول ، هبط فريق Mets إلى الوكيل الحر المجاني في Offseason: Juan Soto. وقع سوتو ، الذي لعب على يانكيز الموسم الماضي ، مع Mets بعقد مدته 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار.

بعد أن خرجت تقريبًا عن المسافة في العام الماضي ، هل يمكنهم القيام بذلك مرة أخرى هذا العام؟

سيحدد الوقت الوحيد ، ومع وجود قائمة نظيفة ، هناك 162 فرصة لجعل بصماتها – كل شيء يبدأ بمباراة اليوم الافتتاحية ضد هيوستن أستروس.

ما هو الوقت Mets مقابل Astros اليوم؟

لعبة Mets vs. Astros هي اليوم ، 27 مارس ، الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت الشرقي.

قناة Mets مقابل Astros:

إذا كنت تعيش في سوق Mets Television (نيويورك ، ونيو جيرسي ، وأجزاء من شرق ولاية بنسلفانيا ، وكونيتيكت) ، يمكنك مشاهدة مباراة يوم الافتتاح اليوم على Sny.

إذا كنت تعيش خارج سوق تلفزيون NY Metro ، فيمكنك بث اللعبة باشتراك في MLB.TV.

كيفية مشاهدة Mets مقابل Astros مجانًا:

لأولئك الذين يعيشون في سوق تلفزيون ميتس و لا احصل على كابل ، وهنا خدمتان بث التلفزيون المباشران تتضمنان SNY في خططهما وتقديم تجارب مجانية.

على الرغم من أنه ليس مجانيًا ، إلا أنه يمكنك أيضًا مشاهدة Sny Live مع حزمة البث الجديدة في السوق المقدمة من خلال MLB.TV. مقابل 24.99 دولارًا شهريًا (أو 124.99 دولارًا في السنة) ، سيتمكن المشتركون في منطقة نيويورك من دفق كل لعبة Mets التي تبث على Sny. بالنسبة لمشجعي Mets المتشوقين ، قد يكون هذا يستحق الاستثمار.

معلومات تدفق خارج السوق:

العيش خارج سوق تلفزيون ميتس؟ لا مشكلة – MLB.TV هل قمت بتغطية. يمكنك الاستفادة من تجربة مجانية لمدة سبعة أيام قبل بدء الدفع لأي من الخطتين اللتين تختارانهما.

هناك خيارات لتمريرة All-Team (29.99 دولارًا في الشهر) ومرور فريق واحد (129.99 دولارًا في السنة).

ميتس مقابل أستروس أباريق محتملة:

سيكون Met New Clay Holmes على التل ليوم الافتتاح. لقد انتقل يانكي السابق ، الذي كان في السابق أقرب ، إلى دور إبريق لبطولة Mets. في MLB.com سارة لانغز ، سيصبح هولمز الثامن في 125 مواسم للبدء في يوم الافتتاح في عيد ميلاده.

سيبدأ Astros Framber Valdez ، الذي ذهب 15-7 في الموسم الماضي بمتوسط ​​تشغيل مكسب 2.91.

متى تكون المباراة الافتتاحية للمنزل ميتس؟

بعد ست مباريات على الطريق (ثلاث في هيوستن وثلاثة ضد مارلينز في ميامي) ، سيعود فريق Mets إلى كوينز لسلسلة من ثلاث مباريات ضد تورنتو بلو جايز بدءًا من المباراة الافتتاحية للمنزل يوم الجمعة ، 4 أبريل ، الساعة 3:10 مساءً بالتوقيت الشرقي.

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider