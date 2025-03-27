كيفية مشاهدة Juan Soto في Mets مقابل Astros مجانًا في يوم الافتتاح

توقعات Mets قبل يوم الافتتاح اليوم هي Sky عالية.
بعد جولة في مباراة فاصلة عميقة بدا أنها غير محتملة في بداية الموسم الماضي ، لم يقل عن المظهر في سلسلة العالم ، حيث انخفض إلى بطل العالم في نهاية المطاف لوس أنجلوس دودجرز في NLCS.
ثم ، في ديسمبر / كانون الأول ، هبط فريق Mets إلى الوكيل الحر المجاني في Offseason: Juan Soto. وقع سوتو ، الذي لعب على يانكيز الموسم الماضي ، مع Mets بعقد مدته 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار.
بعد أن خرجت تقريبًا عن المسافة في العام الماضي ، هل يمكنهم القيام بذلك مرة أخرى هذا العام؟
سيحدد الوقت الوحيد ، ومع وجود قائمة نظيفة ، هناك 162 فرصة لجعل بصماتها – كل شيء يبدأ بمباراة اليوم الافتتاحية ضد هيوستن أستروس.
ما هو الوقت Mets مقابل Astros اليوم؟
لعبة Mets vs. Astros هي اليوم ، 27 مارس ، الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت الشرقي.
قناة Mets مقابل Astros:
إذا كنت تعيش في سوق Mets Television (نيويورك ، ونيو جيرسي ، وأجزاء من شرق ولاية بنسلفانيا ، وكونيتيكت) ، يمكنك مشاهدة مباراة يوم الافتتاح اليوم على Sny.
إذا كنت تعيش خارج سوق تلفزيون NY Metro ، فيمكنك بث اللعبة باشتراك في MLB.TV.
كيفية مشاهدة Mets مقابل Astros مجانًا:
لأولئك الذين يعيشون في سوق تلفزيون ميتس و لا احصل على كابل ، وهنا خدمتان بث التلفزيون المباشران تتضمنان SNY في خططهما وتقديم تجارب مجانية.
على الرغم من أنه ليس مجانيًا ، إلا أنه يمكنك أيضًا مشاهدة Sny Live مع حزمة البث الجديدة في السوق المقدمة من خلال MLB.TV. مقابل 24.99 دولارًا شهريًا (أو 124.99 دولارًا في السنة) ، سيتمكن المشتركون في منطقة نيويورك من دفق كل لعبة Mets التي تبث على Sny. بالنسبة لمشجعي Mets المتشوقين ، قد يكون هذا يستحق الاستثمار.
معلومات تدفق خارج السوق:
العيش خارج سوق تلفزيون ميتس؟ لا مشكلة – MLB.TV هل قمت بتغطية. يمكنك الاستفادة من تجربة مجانية لمدة سبعة أيام قبل بدء الدفع لأي من الخطتين اللتين تختارانهما.
هناك خيارات لتمريرة All-Team (29.99 دولارًا في الشهر) ومرور فريق واحد (129.99 دولارًا في السنة).
ميتس مقابل أستروس أباريق محتملة:
سيكون Met New Clay Holmes على التل ليوم الافتتاح. لقد انتقل يانكي السابق ، الذي كان في السابق أقرب ، إلى دور إبريق لبطولة Mets. في MLB.com سارة لانغز ، سيصبح هولمز الثامن في 125 مواسم للبدء في يوم الافتتاح في عيد ميلاده.
سيبدأ Astros Framber Valdez ، الذي ذهب 15-7 في الموسم الماضي بمتوسط تشغيل مكسب 2.91.
متى تكون المباراة الافتتاحية للمنزل ميتس؟
بعد ست مباريات على الطريق (ثلاث في هيوستن وثلاثة ضد مارلينز في ميامي) ، سيعود فريق Mets إلى كوينز لسلسلة من ثلاث مباريات ضد تورنتو بلو جايز بدءًا من المباراة الافتتاحية للمنزل يوم الجمعة ، 4 أبريل ، الساعة 3:10 مساءً بالتوقيت الشرقي.
لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست
كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider