كيفية مشاهدة Rams vs.49ers مجانًا في TNF: Time، Streaming

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالشراء من خلال الروابط الخاصة بنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.

TNF الليلة هي مواجهة NFC West والتي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على فرص الفريقين في التصفيات.

فريق 7-6 LA Rams على الطريق ليواجه 6-7 سان فرانسيسكو 49ers، ومع بقاء أربعة أسابيع فقط في الموسم، يكون كل فوز مهمًا. في هذه المرحلة، فإن خسارة الليلة ستؤدي بشكل أساسي إلى إخراج فريق 49 من المنافسة تمامًا، في حين أن الفوز يمكن أن يبقي آمالهم في التصفيات حية لفترة أطول قليلاً.

من ناحية أخرى، الكباش هي فقط خارج صورة التصفيات إذا انتهى الموسم اليوم، لذا فإن كل فوز مهم للبقاء في المحادثة.

في المرة الأولى التي التقى فيها هذان الفريقان هذا الموسم، في الأسبوع الثالث، تمكن فريق رامز من محو فارق 10 نقاط ليفوز بالمباراة، وهي الأولى لهم هذا الموسم.

هل تريد متابعة مباراة الليلة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته، بدءًا من مكان الاستماع إلى وقت بدء اللعبة.

في أي وقت تبدأ مباراة رامز ضد 49ers؟

تم تعيين ركلة البداية لـ Rams vs.49ers في الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي على Prime Video، مع بدء تغطية ما قبل المباراة في الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة مباراة رامز ضد 49ers في ليلة الخميس لكرة القدم مجانًا:

يتم بث مباراة كرة القدم ليلة الخميس الليلة بين فريقي Rams و49ers حصريًا على Prime Video لمشتركي Amazon Prime.

إذا لم تكن مشتركًا في Prime Video بالفعل، فمن السهل البدء. يحصل جميع الأعضاء الجدد على نسخة تجريبية مجانية من Amazon Prime مدتها 30 يومًا، بما في ذلك امتيازات Prime مثل الشحن المجاني لمدة يومين، والصفقات الحصرية بما في ذلك العروض داخل اللعبة، والمزيد. بعد انتهاء الفترة التجريبية، تبلغ تكلفة Amazon Prime 14.99 دولارًا شهريًا أو 139 دولارًا سنويًا.

بين سن 18 و 24 سنة؟ بغض النظر عن حالة الطالب الخاصة بك، فأنت مؤهل للحصول على عضوية Prime for Young Adults بسعر مخفض بالإضافة إلى التحقق من العمر. بعد فترة تجريبية مجانية مدتها ستة أشهر، ستدفع خصمًا بنسبة 50% على السعر الشهري القياسي البالغ 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر – 7.49 دولارًا أمريكيًا فقط في الشهر – لمدة تصل إلى ست سنوات وتحصل على جميع الامتيازات.

صفقة ليلة الخميس لكرة القدم داخل اللعبة:

خلال مباراة الليلة، ستتمكن من الحصول على خصم 30% على مكياج Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place 24-Hour Long-Wear Matte Foundation Makeup. سيتم الترويج للصفقة أثناء اللعبة، ولكن يمكنك البدء في التسوق بسعر رائع الآن.

أين تُلعب مباراة رامز ضد 49ers؟

ستقام مباراة الليلة بين فريق رامز وفريق 49 على ملعب ليفي في سانتا كلارا، كاليفورنيا.

من سيلعب في ليلة الخميس لكرة القدم الأسبوع المقبل؟

ستكون مباراة كرة القدم ليلة الخميس في الأسبوع المقبل عبارة عن مباراة بين فريق Denver Broncos وفريق Los Angeles Chargers.

جدول مباريات ليلة الخميس لكرة القدم:

الأسبوع 15: لوس أنجلوس رامز في سان فرانسيسكو – الخميس 12 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي

– الخميس 12 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي الأسبوع 16: برونكو في شواحن – الخميس 19 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي

– الخميس 19 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي الأسبوع 17: سياتل في شيكاغو – الخميس 26 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي

لماذا تريد Trust Post صحيفة نيويورك بوست

تمت كتابة هذا المقال بواسطة أنجيلا تريكاريكو، كاتبة/مراسلة تجارية لـ Post Wanted Shopping وخاصية البث المباشر في New York Post، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. قبل انضمامها إلى Decider وNew York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews