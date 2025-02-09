كيفية مشاهدة Super Bowl 2025 Chiefs vs. Eagles Live مجانًا

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بعد أسبوعين من بطولة الأحد ، حددت الفرق التي ستتقدم إلى أكبر لعبة في العام ، فقد حان الوقت لـ Super Bowl 2025.

هناك تاريخ على الخط في لعبة الليلة عندما يأخذ فريق Kansas City Chiefs 15-2 14-3 فيلادلفيا إيجلز في مباراة 2023 Super Bowl. يمكن أن يصبح فريق The Chief أول فريق في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي يفوز بثلاثة Super Bowls على التوالي ، لكن سيتعين عليهم تجاوز النسور للقيام بذلك.

في طريقهم إلى Super Bowl ، هزم The Chiefs بسهولة هيوستن تكساس قبل الفوز بفارق ضئيل ضد جوش ألين و Bills. كانت لعبة 32-29 مليئة بالمكالمات المثيرة للجدل وانتهت بانخفاض وحشي من خلال نهاية ضيقة من الفواتير ختم مصيرهم.

وكبذور ثانية ، كان على النسور أن يلعبوا لعبة أخرى في التصفيات ، ولكن بسهولة تفوقت على Packers و Rams قبل الفوز 55-23 في بطولة المؤتمر ضد قادة واشنطن.

أين ومتى يكون Super Bowl 2025؟

ينطلق Super Bowl 2025 في الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة ، 9 فبراير. هذا العام ، سيقام Super Bowl في Caesars Superdome في نيو أورليانز ، لوس أنجلوس.

كيفية مشاهدة وتدفق رؤساء ضد النسور مجانًا:

Super Bowl 2025 يتم بثه على Fox. إذا لم يكن لديك كابل أو هوائي تلفزيوني ، فيمكنك مشاهدة اللعبة الكبيرة مجانًا من خلال استخدام تجربة مجانية من خدمة بث التلفزيون المباشر.

المفضل لدينا هو DirectV Stream ، الذي يأتي مع خمسة أيام مجانًا وهو اختيار ممتاز للتلفزيون المباشر لعشاق الرياضة ، بالنظر إلى مجموعة قوية من القنوات الرياضية المدرجة في جميع حزمها.

يمكنك أيضًا مشاهدة Super Bowl مجانًا على FubOtV (سبعة أيام مجانًا) و Hulu + Live TV (مجانًا ثلاثة أيام). بالإضافة إلى ذلك ، سيتم بث Super Bowl على الهواء مباشرة على Tubi.

قابل طاقم البث:

سيقدم Kevin Burkhardt تعليقًا تلعبًا من أجل Super Bowl 2025 ، مع تعليق ملون من بطل Super Bowl ست مرات توم برادي.

سيقوم Erin Andrews و Tom Rinaldi بالإبلاغ المباشر من الخطوط الجانبية ، في حين أن Mike Pereira هو خبير قواعد هذا العام. ستستضيف كيرت مينيفي ، الذي سينضم إليه فريق من المحللين يضم تيري برادشو ، هاوي لونج ، مايكل ستراهان ، جيمي جونسون ، وروب جرونكوفسكي.

عندما ينتهي الأمر ، سيكون Bradshaw ، كما هو معتاد لألعاب Super Bowl على Fox ، هو الذي يقدم فينس لومباردي كأس الفوز.

احتمالات الرهان والتنبؤ:

قام ديف بليزو بوست بمواصفاته.

الاختيارات: النسور +1.5 وأكثر من 48.5 (BETMGM)

يتنبأ بليزو بنتيجة نهائية من النسور 30 ​​، رؤساء 27.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

ماذا تعرف عن التوفيق:

للمرة الثانية منذ ثلاث سنوات ، فإن مباراة Super Bowl هي Kansas City vs. Philadelphia. كما لاحظنا أعلاه ، يمكن أن تؤدي مباراة Super Bowl هذه إلى تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي. إذا فاز فريق Kansas City Chiefs ، فسيصبحون أول فريق يفوز بثلاث بطولات متتالية.

في حين أن بعض اللاعبين الرئيسيين- باتريك ماهومز ، وترافيس كيلسي لصالح كانساس سيتي وجالين هورتس لفيلادلفيا- لم يتغيروا ، فقد منحتهم بعض عمليات الاستحواذ الرئيسية ، وخاصة على جانب النسور ميزة هذا الموسم وساعدت في دفعهم إلى 14- 3 سجل: ساكون باركلي.

في تطور ممتع من المصير ، سيحتفل عملاق نيويورك السابق ، الذي هرع إلى 2000 ياردة خلال الموسم العادي ، عيد ميلاده الثامن والعشرين اليوم أيضًا.

فناني النشيد الوطني والنشط الأداء:

سيؤدي المغني والملحن الحائز على جائزة الأوسكار ، جون باتيست ، النشيد الوطني قبل Super Bowl 2025. سيؤدي الموسيقي المحلي في نيو أورليانز Tromsian Shorty والمغنية المسيحية المعاصرة لورين دايجل أداء “أمريكا الجميلة” وستغني Ledisi “رفع كل صوت وغناء ، “المعروف باسم” النشيد الوطني الأسود “.

سيتم عنوان عرض Super Bowl هذا العام من قبل مغني الراب “ليس Like” Kendrick Lamar ، وهو جديد في ليلة 20125 Grammys. سوف يصنع التاريخ كأول عناوين الراب الفردية في عرض Super Bowl. سينضم Grammy الفائز بـ SZA إلى لامار كضيف مؤد.

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider