كيفية مشاهدة Texas Tech-Florida مجانًا في March Madness 2025 Elite 8

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تم تعيين المسرح لجولة Elite 8 من بطولة NCAA لعام 2025 ، وتبدأ الليلة مع مباراة تضم المصنفة رقم 3 المتبقية في البطولة ، تكساس تك ، في مواجهة فريق فلوريدا غتورس رقم 1.

حقق فريق Red Raiders فوزًا غير محتمل من الفوز ضد أركنساس رقم 10 في سباق Sweet 16. انخفض 13 نقطة مع بقاء أقل من خمس دقائق في المباراة ، ارتدت Texas Tech لإجبار أول مباراة في الوقت الإضافي من March March لهذا العام ، حيث فازوا في نهاية المطاف 85-83.

حقق غتورس انتصار أكثر حاسماً ضد ماريلاند يوم الخميس. الآن ، يتم تعيين مشاهدهم على الوصول إلى Final Four لأول مرة منذ عام 2014.

كل من سيفوز الليلة سوف يتقدم إلى النهائي الرابع ويلعب إما أوبورن أو ولاية ميشيغان يوم السبت المقبل ، 5 أبريل.

ما هو وقت تكساس تك ضد فلوريدا؟

Texas Tech vs. Florida Tips Off في الساعة 6:09 مساءً بالتوقيت الشرقي ، 29 مارس.

لقد غطيت المنشور مع قوس NCAA قابل للطباعة يضم حقل March Madness 2025 الكامل.

ما هي قناة Texas Tech vs. Florida Game؟

تبث لعبة Texas Tech vs. Florida على كل من TBS و TRUTV.

كيفية مشاهدة Texas Tech vs. Florida في بطولة NCAA:

إذا لم يكن لديك كابل أو هوائي ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لمشاهدة ألعاب الليلة.

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يمكنك أيضًا مشاهدة اللعبة باستخدام التجارب المجانية من DirectV Stream و Hulu + Live TV.

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider