كيف تبدو أليس كوبر في الحياة الحقيقية؟

مغنية الروك OG أليس كوبر هي شخص ربما يتعرف عليه الناس بالاسم وبالنظر أكثر من الصوت. إنه واحد من تلك الشخصيات الموسيقية الأكبر من الحياة التي تجاوز اسمها وسمعتها وصورتها الرجل نفسه وأنتجت أجيالًا من “موسيقى الروك الصادمة” ذات العرق المماثل، مثل مارلين مانسون (التي لا يمكن التعرف عليها تمامًا في الحياة الواقعية). مثل مانسون وغيره من أبناء كوبر، يظل كوبر لغزًا وراء عقود من الأقنعة والأزياء والخدع المسرحية. إنه “الأب الروحي لـ Shock Rock”، وهو محق في ذلك، وقد رفع مستوى الأبهة والأداء إلى مستوى يقترب من المسرح الموسيقي.
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كما يقتبس بيلبورد قول كوبر العملي للغاية من فيلم “Behind the Music” في عام 1999: “كان علي أن أبني سمعة طيبة بطريقة ما في هذه المدينة (لوس أنجلوس).” تبنى هو وفرقته التي تحمل الاسم نفسه أسلوبًا بصريًا يعبر “الجلود المستقبلي والسحر” مع “الثقافة المضادة للمسرح الفودفيل والجوانب الأكثر عدوانية في فن الأداء”، كما يلخص بيلبورد ببراعة. نجحت الإستراتيجية، حيث جعلت كوبر، الفرقة، وكوبر، الرجل، متميزين عن الجميع. وكما أوضح في مذكراته، “أليس كوبر، وحش الجولف،” كانت أليس كوبر عبارة عن مفهوم: “شريرة، وليست بطلة أو معبودة. قاتلة امرأة. غريبة. غريبة. ملتوية. غامضة. كل ذلك اجتمع معًا.” واسم الفرقة ثنائي المقطع؟ كتب كوبر، مثل “ليزي بوردن”: “لقد استحضرت صورة فتاة صغيرة تحمل مصاصة في يد وسكين جزار في اليد الأخرى”.
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وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الشخصية المهيمنة على المسرح تحجب الرجل من تحتها، تمامًا كما يحجب المكياج الوجه. ولكن إذا قمت بتلطيخ ماسكارا كوبر وأزلت معدات زعيم المجموعة، فسوف تبقى مع شخص قد تمر به في الشارع ولا تلاحظه حتى.
خلق صورة كوبر
يمكن القول إن المفهوم والصورة لـ “أليس كوبر” قد تشكلت في وقت مبكر من حياة كوبر. ولد فنسنت دامون فورنييه لأب قس، أحب الموسيقى منذ سن مبكرة وشكل أول فرقة روك له في المدرسة الثانوية. في الأصل أخذت إشارات من أبطال موسيقيين مثل Who وRolling Stones وBeatles، وتنقلت فرقة Furnier بين أسماء مثل Earwigs وSpiders قبل أن تستقر على Alice Cooper. لكن حتى في هذه الحالة، لاحظ أن حشرة أبو مقص والعناكب أكثر زاحفًا من الخنافس.
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عندما تبنى كوبر أسلوبًا أكثر تشددًا، لفتت الفرقة انتباه الأسطورة الموسيقية فرانك زابا. وقع مع كوبر وأصدر أول ألبومين للفرقة – “Pretties for You” (1969) و”Easy Action” (1970) – على علامته الخاصة، Straight Records. كانت هذه الألبومات أكثر اتساعًا من كونها صخرية، وكانت بعيدة كل البعد عن صورة كوبر التي نعرفها جميعًا. لقد طور روتين الهالوين المبتسم الخاص به – مكياج العيون، والحمالات، والقبعة العلوية، وديكورات المسرح، وما إلى ذلك – في أوائل السبعينيات. وبحلول منتصف العقد وأواخره، أمضى كوبر بعض الوقت في مصحة لإعادة التأهيل، وبدأنا نسمع قصصًا سيئة السمعة مثل حادثة شرب دم الدجاج (وهذا غير صحيح).
خلال هذا الوقت، تبنى الموسيقي بشكل فعال شخصيته المسرحية على أنها شخصيته الحقيقية. قام بتغيير اسمه بشكل قانوني إلى أليس كوبر في عام 1973، وترك فرقته في العام التالي، وفي العام التالي أصدر ألبومه الفردي الأول، “مرحبًا بكم في My Nightmare”. وفقًا للعنوان، تصاعد تعاطيه للمخدرات مع تحول مظهره غير المنتظم إلى الداخل.
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إزالة المكياج
في هذه المرحلة، ليس من الصعب جدًا اكتشاف أليس كوبر بدون مكياجه، لأنه ظهر كثيرًا في الأماكن العامة بدونه. لقد ظهر لإلقاء خطاب رئيسي أمام معهد الموسيقيين في لوس أنجلوس في عام 2012، وقام بإدخال يهوذا بريست في قاعة مشاهير الروك أند رول في عام 2022، وتحدث أيضًا إلى شبكة بث ترينيتي حول العثور على يسوع بعد مشكلاته المتعلقة بتعاطي المخدرات. علاوة على ذلك، لم يخف مكياج كوبر مظهره أبدًا أو يغيره كثيرًا – ليس بقدر ما يفعله الرجال الملثمون من Slipknot، أو Tobias Forge من Ghost، أو حتى نجمة البوب مثل Lady Gaga. وهذا صحيح بشكل خاص لأن كوبر لم يغير أسلوب شعره، وطول شعره، ولون شعره، وما إلى ذلك، لعقود من الزمن.
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بدأ طريق كوبر إلى الرصانة والظهور العام الطبيعي عندما أنهى عملية إعادة التأهيل في عام 1978. ومنذ ذلك الحين وحتى فيلم “Constrictor” عام 1986، كان يعيش حياة عادية بشكل أساسي. تزوج كوبر عام 1976 وهو في أدنى مستوياته، ولا يزال متزوجًا من نفس الشخص – شيريل جودارد – حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من 50 عامًا. لديهم ثلاثة أطفال معًا: كاليكو وداشييل وسونورا. لم يقتصر الأمر على قضاء كوبر وقتًا مع أطفاله خارج المسرح وبدون مكياج بعد إعادة التأهيل فحسب، بل تألق أيضًا في لعبة الجولف. في الوقت الحاضر، يبلغ من العمر 76 عامًا حتى كتابة هذه السطور، وهو لا يزال يؤدي العروض ويتجول – حتى أنه حصل على عروض مجدولة حتى منتصف عام 2025. ولا يزال كوبر يستخدم نفس قشرة الماكياج والأزياء مع Alice in Chains، ولكن هناك بالتأكيد شخص يمكن التعرف عليه أدناه.
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إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.