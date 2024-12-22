كيف تبدو أليس كوبر في الحياة الحقيقية؟

مغنية الروك OG أليس كوبر هي شخص ربما يتعرف عليه الناس بالاسم وبالنظر أكثر من الصوت. إنه واحد من تلك الشخصيات الموسيقية الأكبر من الحياة التي تجاوز اسمها وسمعتها وصورتها الرجل نفسه وأنتجت أجيالًا من “موسيقى الروك الصادمة” ذات العرق المماثل، مثل مارلين مانسون (التي لا يمكن التعرف عليها تمامًا في الحياة الواقعية). مثل مانسون وغيره من أبناء كوبر، يظل كوبر لغزًا وراء عقود من الأقنعة والأزياء والخدع المسرحية. إنه “الأب الروحي لـ Shock Rock”، وهو محق في ذلك، وقد رفع مستوى الأبهة والأداء إلى مستوى يقترب من المسرح الموسيقي.

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كما يقتبس بيلبورد قول كوبر العملي للغاية من فيلم “Behind the Music” في عام 1999: “كان علي أن أبني سمعة طيبة بطريقة ما في هذه المدينة (لوس أنجلوس).” تبنى هو وفرقته التي تحمل الاسم نفسه أسلوبًا بصريًا يعبر “الجلود المستقبلي والسحر” مع “الثقافة المضادة للمسرح الفودفيل والجوانب الأكثر عدوانية في فن الأداء”، كما يلخص بيلبورد ببراعة. نجحت الإستراتيجية، حيث جعلت كوبر، الفرقة، وكوبر، الرجل، متميزين عن الجميع. وكما أوضح في مذكراته، “أليس كوبر، وحش الجولف،” كانت أليس كوبر عبارة عن مفهوم: “شريرة، وليست بطلة أو معبودة. قاتلة امرأة. غريبة. غريبة. ملتوية. غامضة. كل ذلك اجتمع معًا.” واسم الفرقة ثنائي المقطع؟ كتب كوبر، مثل “ليزي بوردن”: “لقد استحضرت صورة فتاة صغيرة تحمل مصاصة في يد وسكين جزار في اليد الأخرى”.

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وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الشخصية المهيمنة على المسرح تحجب الرجل من تحتها، تمامًا كما يحجب المكياج الوجه. ولكن إذا قمت بتلطيخ ماسكارا كوبر وأزلت معدات زعيم المجموعة، فسوف تبقى مع شخص قد تمر به في الشارع ولا تلاحظه حتى.