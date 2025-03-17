كيف تختار جوانا جينز لون الجدار المثالي في كل مرة

HGTV Star Joanna Gaines هي خبيرة في كل شيء تصميم وتجديد. صعدت إلى الشهرة من خلال إنشاء أسلوب مزرعة حديث المميز ومشاركة كيفية دمج عناصرها في منازل المشاهدين في جميع أنحاء البلاد. في صميمها ، Gaines مؤمن بشدة بأن المساحات يجب أن تعكس الأشخاص الذين يعيشون فيها. عندما يتعلق الأمر باختيار اللون المناسب للجدار ، فإنها تصر على استخدام هذا المبدأ لإضافة لمسة شخصية.
شاركت Gaines رؤية تصميمها الخبراء خلال دورة MasterClass 2024 بعنوان “تصميم منزل يروي قصة”. في حديثه إلى House Beautiful ، أوصى Gaines بأن يركز كل شخص على “كيف يريدون أن يشعر المساحة ، وكيف يريدون أن يعملوا ، أو الأسلوب الذي يأملون في تحقيقه” ، عند تحليل المساحة. يحب Gaines بشكل خاص هذا النهج لأنه يأخذ تركيز الناس على الغرف الطموحة أو التصميمات التي يرونها تتجه عبر الإنترنت وإعادة توجيه تركيزهم على ما هو أفضل لتلبية احتياجات شخص ما ورغباته.
اختر بناءً على كيفية شعورك بالألوان
يمكن أن تكون رؤية كمية كمية من خيارات الألوان ساحقة – هناك أكثر من 3500 خيار ألوان في بنيامين مور وحده! تتيح لها جوانا جينز مشاعرها في توجيهها. إنها توصي باختيار لون الحائط بناءً على ما تريد أن تشعر به عندما تكون في الغرفة. على سبيل المثال ، سوف يضيء اللون الأصفر المشمس مساحتك ومزاجك.
للاختيار غير الرسمي للألوان ، فكر في نغمات محايدة لشعور هادئ ومهدئ. تعطي الجدران البيضاء شعورًا بالسلام وإلهام الوضوح ببسطتها ، وهي مثالية لمساحة غرفة المعيشة. من ناحية أخرى ، يمكن أن تكون النغمات البنية مريحة لأنها تتمتع بشعور عتيق ويمكن أن تعطي شعورًا مريحًا بالحنين. قد يكون هذا اختيارًا رائعًا للمطبخ أو غرفة الطعام حيث تتجمع العائلة لتكوين ذكريات دائمة.
يمكن أن تساعد الألوان الدافئة أيضًا في تنشيط مساحة ، وهي مثالية للمناطق التي تريد اتخاذها. ضع في اعتبارك إضافة هذه الملوثات العضوية الثابتة إلى مساحات مثل المكاتب التي ستحفزك على إنجاز العمل. على العكس من ذلك ، تثير الألوان الرائعة مثل الأزرق والأخضر شعورًا بالهدوء من خلال تذكير دماغ الأشكال الطبيعية التي نراها في الهواء الطلق. يعد ظلال خضراء منعشة مثالية لمساحة الحمام المريحة أو حتى غرفة REC حيث يمكن لعائلتك الاسترخاء. من المنطقي أن تكون النغمات الداكنة الغنية في غرفة نوم لإغلاق صوت العالم عندما تنام. بالإضافة إلى ذلك ، ستجعلك النغمات الداكنة الغنية تشعر بالانعكاس – أذكر اليوم الذي واجهته قبل الشروع في نوم ليلة سعيدة.
انتظر لترى كيف يعمل اللون في مساحتك
تعرف جوانا جينز مدى أهمية أن يكون كل اختيار تصميم داخلي وظيفيًا ، وإيجاد لون الجدار المناسب لا يختلف. بعد أن تختار اللون الذي تشعر به هو الأفضل لمساحتك الشخصية ، يوصي Gaines بتجربته قبل رسم الغرفة بالكامل. قم برسم قسم من الجدار وقضاء بضعة أيام في مراقبة كيف يبدو الطلاء ويتصرف في الغرفة لتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند اختيار لون الطلاء لمنزلهم. إذا كنت لا ترغب في الطلاء ، فحاول معالجة العينات المختلفة على الحائط بدلاً من ذلك.
“فكر في طلاء مجموعة كبيرة من الألوان على الحائط أو لوحة عينة خشبية ، ثم لاحظ كيف يؤثر الضوء على اللون في الغرفة طوال اليوم” ، نصح غينس بي هاوس الجميلة. سيكشف هذا ما إذا كان الطلاء يبدو مختلفًا على الحائط أكثر من كونه ثابتًا وسيسمح لك بمعرفة ما إذا كان لون الطلاء الخاص بك يحتوي على أي نغمات غير معروفة أو غير مرغوب فيها. قد يستغرق الأمر بضع محاولات ، لكن العثور على اللون المناسب سيساعد مساحتك على الشعور بأنك في المنزل.