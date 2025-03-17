كيف تختار جوانا جينز لون الجدار المثالي في كل مرة

يمكن أن تكون رؤية كمية كمية من خيارات الألوان ساحقة – هناك أكثر من 3500 خيار ألوان في بنيامين مور وحده! تتيح لها جوانا جينز مشاعرها في توجيهها. إنها توصي باختيار لون الحائط بناءً على ما تريد أن تشعر به عندما تكون في الغرفة. على سبيل المثال ، سوف يضيء اللون الأصفر المشمس مساحتك ومزاجك.

للاختيار غير الرسمي للألوان ، فكر في نغمات محايدة لشعور هادئ ومهدئ. تعطي الجدران البيضاء شعورًا بالسلام وإلهام الوضوح ببسطتها ، وهي مثالية لمساحة غرفة المعيشة. من ناحية أخرى ، يمكن أن تكون النغمات البنية مريحة لأنها تتمتع بشعور عتيق ويمكن أن تعطي شعورًا مريحًا بالحنين. قد يكون هذا اختيارًا رائعًا للمطبخ أو غرفة الطعام حيث تتجمع العائلة لتكوين ذكريات دائمة.

يمكن أن تساعد الألوان الدافئة أيضًا في تنشيط مساحة ، وهي مثالية للمناطق التي تريد اتخاذها. ضع في اعتبارك إضافة هذه الملوثات العضوية الثابتة إلى مساحات مثل المكاتب التي ستحفزك على إنجاز العمل. على العكس من ذلك ، تثير الألوان الرائعة مثل الأزرق والأخضر شعورًا بالهدوء من خلال تذكير دماغ الأشكال الطبيعية التي نراها في الهواء الطلق. يعد ظلال خضراء منعشة مثالية لمساحة الحمام المريحة أو حتى غرفة REC حيث يمكن لعائلتك الاسترخاء. من المنطقي أن تكون النغمات الداكنة الغنية في غرفة نوم لإغلاق صوت العالم عندما تنام. بالإضافة إلى ذلك ، ستجعلك النغمات الداكنة الغنية تشعر بالانعكاس – أذكر اليوم الذي واجهته قبل الشروع في نوم ليلة سعيدة.