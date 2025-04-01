كيف تخطط الشباك لاستخدام المرونة لاكتساب النجوم المطلوبة

رياضة
كيف تخطط الشباك لاستخدام المرونة لاكتساب النجوم المطلوبة

يقول العديد من موظفي الدوري الذين تحدثوا مع The Post يقولون إن Giannis antetokounmpo كان ولا يزال الخطة A لـ Nets.

إذا تم تداول Antetokounmpo في مكان آخر من هذا الصيف ، فقد يجعل ذلك GM Sean Marks مسارًا بسيطًا ، مما يؤدي إلى دبابات لمدة عام آخر وبناء من خلال اليانصيب.

ولكن ماذا يحدث إذا كان MVP مرتين في ميلووكي بعد مسودة يونيو ، عندما تقوم ماركس عادةً بحركاته الأكبر؟ هل أهداف أقل محتملة مثل Ja Morant أو Domantas Sabonis أو Trae Young أو Lamelo Ball تستحق إفراغ المقطع المثل إذا كان ذلك يعني التخلي عن كل الأمل في النزوة اليونانية؟

هل تحرك الشباك المحاربين القدامى الذين ربما تم استخدامهم في عرض Antetokounmpo ، مما يخزن المزيد من الاختيارات لإعادة البناء؟ أو إبقائهم على أمل تقديم العطاءات عليه في الموسم المقبل ، ولكن ينتهي به المطاف بالفوز الذي يلحق الضرر باختيار اليانصيب المحتمل 2026؟

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية