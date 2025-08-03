كيف تزرع الشتلات داخل لفائف ورق الحمام لتفادي إعادة الزراعة

ذات صباحٍ ربيعي، وبينما كنتُ أرتبُ رفوفْ المطبخ، نظرت إلى علبة ورق الحمام الفارغة وتذكرت نصيحةً تلقيتها من جارتي: لماذا لا نجعل هذه القصاصات تُنبتُ لنا نبتةً بدل رميها؟ وهكذا بدأت تجربتي في زراعة الشتلات داخل لفائف الورق، خطوةٌ موفرة وغنية بالمتعة.

الموادّ المطلوبة

لفائف ورق الحمام الفارغة

الفارغة تربة خصبة خفيفة، ويفضل أن تكون خاصة بالشتلات

خفيفة، ويفضل أن تكون خاصة بالشتلات مقص لفتح قاع اللفائف

لفتح قاع اللفائف مِلْعقة لنشر التربة برفق

لنشر التربة برفق صينية أو صحن لجمع الفائض

لجمع الفائض رذاذ ماء (براوميستراتور) للري المنتظم

(براوميستراتور) للري المنتظم بذور نباتات صالحة للزراعة في الداخل (خضروات، أعشاب، أو أزهار)

طريقة تجهيز الأوعية

أفلِسْ اللفافة بجعل أربع شقوق متساوية على طرفها السفلي، واطوِ كل شق إلى الداخل لتشكيل قاعٍ محكم. ثبّت القاع بالضغط برفق لتجنب تهرّج الورق. كرّر العملية لكل لفافة حتى تُجهّز عددًا من الأوعية يتناسب مع عدد البذور.

عملية الزرع

املأ اللفائف بالتربة حتى تترك 2–3 سم فراغًا في الأعلى لتسهيل الري. باستخدام الملعقة، اضغط التربة قليلًا لتتوزع متساوية. اصنع فجوة صغيرة في وسط التربة بحكّةٍ لطيفة بإبرة أسنان أو رأس الملعقة، وضع فيها بذرةً واحدة أو اثنتين حسب حجمها. غطِّ البذرة بتربةٍ رقيقة ثم رشّها برفق بالماء من الرشاش حتى تبتل التربة دون فائض. ضع قارورة صغيرة بجوار كل لفافة لكتابة اسم النبتة والتاريخ إن أحببت.

العناية بالشتلات

رتّب الأوعية في مكانٍ مُشرق بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة. احرص على الري المنتظم برذاذ الماء يوميًا، مع الحفاظ على رطوبة التربة دون تشبّع. بعد ظهور أولى الأوراق، يمكنك تسميدها بخفائف من التسميد الطبيعي (مثل الماء المنقوع فيه قشور الموز) مرةً أسبوعيًا. عندما يكتمل نمو الشتلات وتمدّ الجذور اللفائف الكرتونية، اغرسها كاملةً في الأرض أو أصصٍ أكبر دون نزع اللفائف، حيث تتحلل وتغذي النبات.

باستخدام هذه الحيلة البسيطة، تحوّل لفائف الكرتون المتواضعة إلى أوعية زراعية تليق بحدائق الشرفات وأركان المنازل. تجربةٌ صديقةٌ للبيئة وموفرةٌ للوقت، تتيح لك استكشاف متعة الإنبات دون عناء إعادة الزرع.