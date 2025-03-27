كيف تشاهد عرض جيك ولوغان بول الجديد “بول أمريكان”

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سلسلة واقعية جديدة تسحب الستار على حياة الأخوين جيك ولوغان بول ، وعائلاتهم تتدفق الآن.

تم عرض “Paul American” لأول مرة اليوم على Max مع حلقة واحدة تتبع المؤثرين ورجال الأعمال ونجوم الرياضة. لوجان هو بطل WWE والمؤسس المشارك لـ Prime ، بينما قاتل جيك وتغلب على مايك تايسون في مباراة ملاكمة رفيعة المستوى على Netflix في ديسمبر 2024.

في بيان صحفي يعلن عن المسلسل ، قال بول براذرز: “لقد بنينا حياتنا أمام العالم ، لكن بول أمريكان هو الحقيقة الخام ، غير المسلحة وراء كل ما تعتقد أنك تعرفه عنا. إنه لا يتعلق فقط بالعناوين الرئيسية أو اللحظات الفيروسية – إنها تدور حول الرحلة التي جعلتنا هنا.

سوف تغوص المسلسل في حياتهم الشخصية ، واستكشاف “الخير ، والسيئ ، والقبيح. إنه حقيقي وصادق ، ويظهر للعالم جانبًا منا لم يسبق له مثيل”.

متى يخرج “بول الأمريكي”؟

إذا كنت تقرأ هذا ، فيمكنك دفق الحلقة 1 من “Paul American” على Max الآن! تم عرض السلسلة لأول مرة يوم الخميس ، 27 مارس وستنزل أسبوعيًا يوم الخميس حتى 15 مايو.

كيف تشاهد “بول الأمريكي”:

ستحتاج إلى اشتراك أقصى لمشاهدة حلقات جديدة من “Paul American”.

Max ، الذي يمكنك الاشتراك فيه مباشرة أو – طريقنا المفضل – عبر الفيديو الرئيسي ، يبدأ من 9.99 دولار في الشهر مع الإعلانات.

هذه ليست الطريقة الوحيدة للاشتراك ، رغم ذلك. يعد Sling TV من بين أفضل قيمة مقابل المال بين خدمات بث التلفزيون المباشر بفضل بعض العروض الرائعة. ستحتاج إلى حبال أزرق خطط مع Max Add-on لمشاهدة HBO Live.

و عندما تشترك في Max عبر Sling ، لا يتوقف توفير المال أبدًا! ستحصل على خصم 50 ٪ على الشهر الأول ، بالإضافة إلى 5 دولارات من فاتورتك كل شهر بعد ذلك.

حلقات “بول أمريكان”: كم عدد الحلقات في الموسم الأول من “بول أمريكان”؟

سيكون للموسم الأول من “Paul American” ثماني حلقات تخرج أسبوعيًا يوم الخميس. إليك نظرة على جدول الإصدار:

الحلقة 1: الخميس 27 مارس

الخميس 27 مارس الحلقة 2: الخميس 3 أبريل

الخميس 3 أبريل الحلقة 3: الخميس 10 أبريل

الخميس 10 أبريل الحلقة 4: الخميس 17 أبريل

الخميس 17 أبريل الحلقة 5: الخميس ، 24 أبريل

الخميس ، 24 أبريل الحلقة 6: الخميس 1 مايو

الخميس 1 مايو الحلقة 7: الخميس 8 مايو

الخميس 8 مايو الحلقة 8: الخميس 15 مايو

الممثلون “بول الأمريكي”:

جيك بول

لوجان بول

نينا أغدال (خطيب لوغان)

جوتا ليردام (خطيب جيك)

بام ستينيك (والدة جيك ولوغان)

جريج بول (والد جيك ولوغان)

مقطورة “بول الأمريكية”:

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider