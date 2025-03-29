كيف تشاهد لعبة March March Sweet 16 يوم السبت يوم السبت

رياضة
كيف تشاهد لعبة March March Sweet 16 يوم السبت يوم السبت

تغلق بطولة NCAA للسيدات حلوة 16 جولة اليوم. ستلعب ثمانية فرق في أربع مباريات ، وبحلول نهاية اليوم ، سيتم تعيين جميع المطابقات الأربعة Elite 8.

ستلعب البذوران الأولان المتبقيان – تكساس و USC – اليوم ، لكن سيتعين على USC المضي قدمًا دون النجمة Juju Watkins ، التي مزقت دوري أبطال آسيا في الجولة الثانية يوم الاثنين ضد ولاية ميسيسيبي.

تبدأ الألعاب الأربع المتبقية في الساعة 1:00 مساءً بعد ظهر اليوم ؛ إليك الجدول الزمني وكيف يمكنك ضبطه.

2025 بطولة NCAA للسيدات الحلو 16 والقناة:

السبت 29 مارس

  • رقم 2 TCU مقابل رقم 3 نوتردام ، 1 مساءً بالتوقيت الشرقي على ABC
  • رقم 1 تكساس مقابل رقم 5 تينيسي ، 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقي على ABC
  • رقم 2 UConn مقابل رقم 3 أوكلاهوما ، 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN
  • رقم 1 USC مقابل رقم 5 Kansas State ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN

كيفية مشاهدة بطولة 2025 NCAA للسيدات Sweet 16 مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى الاشتراك في خدمة بث التلفزيون المباشر ؛ فيما يلي اثنان يتضمنان كل من ABC و ESPN ، ويقدمان تجارب مجانية.

  • دفق DirectV: ترفيه خطة (86.99 دولار/شهر) أو mysports حزمة النوع (69.99 دولار/شهر) ، وكلاهما مع تجربة مجانية لمدة خمسة أيام
  • Hulu + Live TV: ال قاعدة تتضمن الخطة (82.99 دولارًا شهريًا) جميع الشبكات الخمسة وتجربة مجانية لمدة ثلاثة أيام

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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