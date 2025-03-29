كيف تشاهد لعبة March March Sweet 16 يوم السبت يوم السبت

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تغلق بطولة NCAA للسيدات حلوة 16 جولة اليوم. ستلعب ثمانية فرق في أربع مباريات ، وبحلول نهاية اليوم ، سيتم تعيين جميع المطابقات الأربعة Elite 8.

ستلعب البذوران الأولان المتبقيان – تكساس و USC – اليوم ، لكن سيتعين على USC المضي قدمًا دون النجمة Juju Watkins ، التي مزقت دوري أبطال آسيا في الجولة الثانية يوم الاثنين ضد ولاية ميسيسيبي.

تبدأ الألعاب الأربع المتبقية في الساعة 1:00 مساءً بعد ظهر اليوم ؛ إليك الجدول الزمني وكيف يمكنك ضبطه.

2025 بطولة NCAA للسيدات الحلو 16 والقناة:

السبت 29 مارس

رقم 2 TCU مقابل رقم 3 نوتردام ، 1 مساءً بالتوقيت الشرقي على ABC

رقم 1 تكساس مقابل رقم 5 تينيسي ، 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقي على ABC

رقم 2 UConn مقابل رقم 3 أوكلاهوما ، 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN

رقم 1 USC مقابل رقم 5 Kansas State ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN

كيفية مشاهدة بطولة 2025 NCAA للسيدات Sweet 16 مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى الاشتراك في خدمة بث التلفزيون المباشر ؛ فيما يلي اثنان يتضمنان كل من ABC و ESPN ، ويقدمان تجارب مجانية.

دفق DirectV: ترفيه خطة (86.99 دولار/شهر) أو mysports حزمة النوع (69.99 دولار/شهر) ، وكلاهما مع تجربة مجانية لمدة خمسة أيام

خطة (86.99 دولار/شهر) أو حزمة النوع (69.99 دولار/شهر) ، وكلاهما مع تجربة مجانية لمدة خمسة أيام Hulu + Live TV: ال قاعدة تتضمن الخطة (82.99 دولارًا شهريًا) جميع الشبكات الخمسة وتجربة مجانية لمدة ثلاثة أيام

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider